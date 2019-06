Cele mai negre zile

13-15 iunie 1990 au fost cele mai negre din istoria post decembrie 89. Versiunea oficială a fost ca văzînd minerii din Valea Jiului cum s-a întreupt programul TVR s-au suit in trenuri si au venit la București să împiedice contrarevolutia. Incă din aprilie 1990 TVR a dus o campanie murdară. Cei din piața Universității au fost taxați drept huligani, elemente descompuse, antisociale, drogați, vînduți, dușmani ai României și ai revoluției, trădători, mercenari, plătiți cu dolari, extremiști, legionari, teroriști.

Revolta care a adunat zeci de mii de oameni aproape in fiecare seară în Piața Universitatii a avut ca resort faptul că FSN era tot un PCR, și se definea ca " forță conducătoare" în societatea românească. Liderii FSN nu doreau o democrație veritabilă, și faceau o politică de inspirație moscovită. Voiau să facă glasnost și perestroika în România, ei incă mai credeau in comunism. Lumea din piața Universității dorea pur și simplu reforme rapide, libertate, o societate de tip occidental, nu un „socialism cu față umană". Momentul „primăverii de la Praga" din 1968 trecuse, era epuizat in fața valului mineriada 4revoluționar din 1989. Nostalgicul Ion Iliescu&Co nu știau acest lucru și mergeau contra istoriei. Mihail Gorbaciov va mai rezista doar un an. În decembrie 1991 a trebuit să demisioneze.

Lumea strinsă în piata Universității dorea reforme, o democrație liberală, economie de piață. Înlăturarea garniturii Ceaușescu nu a dus in 1990 la o deschidere și la o schimbare vizibilă de regim ci doar la o cosmetizare a celui vechi. Puterea fusese acaparată dupa 22 decembrie 1989 de eșaloanele 2-3 ale nomenklaturii care își apăra interesele cu toate mijoacele, inclusiv prin violență.

La o cercetare atentă versiunea sosirii spontane a minerilor nu rezistă. Un ex. De mai multe zile se făceau la București și în Valea Jiului, pregătiri pentru cazarea și hrănirea minerilor. Transportul și cazarea lor a fost organizat in cele mai mici amănunte, ca și comunicațiile. La București au venit mii de persoane controlate de organizații de FSN, aduse cu autobuzele din alte orașe, Călărași, Ploiești, mineriadaAlexandria, etc, îmbrăcați în salopete de mineri. Liderii locali județeni FSN au fost responsabili cu această operație. Mineriada a fost o operație premeditată, pregătită din timp. Documentele mai multor investigații, Parchet,Parlament, presă, cărți, mărturii, arată clar acest fapt.

Alt aspect, mulțimea aceea de mineri a fost împănată cu securiști, fie activi, SRI-iști, fie trecuți în rezervă in decembrie 89 și rechemați pentru acele zile. Ei au avut liste cu adrese, un plan de măsuri alcătuit de mai multă vreme, prin care erau vizate sediile partidelor de opoziție, redacțiile unor ziare care criticau regimul Iliescu. Au avut de asemenea liste cu adresele și fotografiile mai multor personalități ale Opozitiei din acel timp, liderii PNL PNTCD, intelectualii care susțineau protestele din Piața Universității.

Zilele mineriadei din iunie 1990 au fost cele mai negre din istoria postdecembristă a României. Efectele 1./ România pierdut atunci zece ani 2. /a ratat startul reformelor absolut necesare 3. /a izolat Romania 4. /a distrus imaginea României de țară eroică și curajoasă care a plătit cu sînge libertatea ei în decembrie 1989. Știm azi mai bine că imaginea, prestigiul unei țări sunt esențiale pentru statutul ei în lume.

Inutil să amintesc că cei care s-au făcut vinovați de acel „puci de sus în jos " nu au fost făcuți responsabili niciodată. FSN a reluat în iunie 1990 scenariul represiunii violente din piata TienAnmen, de la 4 iunie 1989, la un an distanță. Circumstanța agravantă pentru inițiatorii mineriadei - devreme cea ea s-a produs după ce la București regimul Ceaușescu căzuse. A fost un gest politic absolut inutil și prostesc dar extrem de grav prin consecințelel lui. Efectele mineriadei din iunie 90 se resimt și azi în ciuda unei oarecari uitări care a acoperit-o întretimp.

Stelian Tanase