Condiția necesară ca Georgescu să fie lăsat să candideze. Primul pas a fost realizat!

Condiția necesară în SECURISTAN pentru ca Georgescu să fie lăsat să candideze:

Punctul 1. În ultimele săptămâni, în mod invariabil, de mai multe ori pe zi, oamenii cu care mă întâlnesc mă întreabă „domnule Gușă, pe Georgescu ăsta îl mai lasă să candideze?", iar eu le răspund, șocându-i probabil, tot invariabil, „da, dacă se îndeplinește cel puțin o condiție". Care ar fi aceea? Să fie considerat securist! Sigur că mulți sunt șocați, cei mai formați nu sunt șocați, pentru că sunt obișnuiți și au asimilat teoriile mele referitoare la Securistanul în care trăim, însă asta este condiția necesară pentru ca Georgescu să fie lăsat să candideze.

Punctul 2. Ce înseamnă să fii considerat securist? Păi înseamnă chiar să fii rezervist, cum a fost Silviu Predoiu la precedentele alegeri, sau înseamnă să fii acoperit sau informator al serviciilor secrete, după cum au fost ultra-majoritatea candidaților de la alegerile din noiembrie 2024, sau, după cum au fost 2-3 dintre ei, suficient de șantajabili în fața serviciilor secrete pentru ca să poată să fie controlați. Asta înseamnă să fii considerat securist.

Punctul 3. Am zis că este o condiție necesară, asta, să fii considerat securist, și că primul pas a fost făcut. De ce spun asta? Un candidat nesecurist nu are parte de mediatizare, nu doar la televiziuni sau pe site-urile de știri, din mainstream, nu are mediatizare nici pe rețelele de socializare, este blocat și acolo sau este pus, așa, în shadow, într-o „umbră", unde nu prea este văzut, nu face trafic de sute de mii, ce să mai vorbim de milioane. Iar un candidat nesecurist nu este măsurat de către institutele de sondare a opiniei publice. Călin Georgescu, după ce-a spart gheața în 2024 la final, este prizabil, apare aproape la toate televiziunile, de bine sau de rău, dar mesajele lui apar, el apare și pe site-urile de știri, este comentat, apare în sondaje, așa cum s-a întâmplat cu ultimul sondaj realizat, care-l prezintă la un scor consolidat de 39%. Deci, pentru cei care nutriți speranța în candidatura lui Călin Georgescu, este prima veste bună: este mediatizat și măsurat de către institutele de sondare.

Punctul 4. De ce zic că este doar o condiție necesară, dar nu și suficientă? Pentru că, în orice Securistan, așa cum este România, sunt mai multe grupări de securiști, fiecare cu ale lor: ăia din SRI, ăia din SIE, ăia din armată, ăia de la „doi și-un sfert", amestecați între ei, care au interese și negociază orice posibilă cedare de putere către un viitor prezidențiabil, în baza unor negocieri între ei, în așa fel încât să nu li se întâmple nimic în cazul în care candidatul celeilalte grupări ajunge președinte. Și atunci, se fac negocieri, se cade la pace de fiecare dată și, abia atunci, se dă verde către alegerea unui reprezentant al unei grupări de securiști, unul care, așa cum v-am spus, este considerat securist, dar există și garanțiile necesare pentru acel candidat considerat securist că nu va atenta la integritatea celor care, în principal, securiștii, ăștia sunt cei care au distrus România după 1989.

Deci condiția necesară și suficiență pentru ca Georgescu să poate să candideze, asta este concluzia, este nu doar să fie considerat securist, dar cei care l-ar considera securist și l-ar gira să aibă puterea să-l impună în negocierile cu celelalte grupe de securiști, care, atenție, marea majoritate, dacă nu chiar toți, sunt racordați la serviciile secrete externe, fie că vorbim de CIA, FSB, Mossad, mai nou AVO și încă câteva, dar mai micuțe.

Cozmin Gușă