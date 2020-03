Cum ne salvam din toamna? (2) Geopolitica dezordinii

Zic din toamna, tocmai pentru ca exclud orice posibilitate prin care criza actuala nu ne va paraliza pentru urmatoarele 5 luni, actionand cvasi-letal asupra Romaniei, posesoarea nefericita a unei infrastructuri de stat "daramate", poate cea mai precara si instabila la nivel european. Ca sa putem pricepe ce ne va ramane de facut in viitorul apropiat, trebuie in mod necesar sa constientizam starea de fapt, sa intelegem contextul geopolitic international dominat azi de ceea ce eu denumeam intr-o carte scrisa acum 10 ani Geopolitica dezordinii, apoi sa ne contabilizam resursele reale si potentialul intrinsec cu care vom ramane in urma crizei.

2. Geopolitica dezordinii

Cu o invitatie prealabila la meditatie, legata de spiritul unui artist ca si Gauguin, care chestiona in mod artistic in 1897, despre origini, cauze, viitor... Asadar, pana la declansarea acestei CRIZE INDUSE, cei care au puterea sa inteleaga treburile mai discrete, pricepusera deja ca ordinea mondiala, asa cum este prezentata in mass media "main stream", in epoca POST ADEVAR pe care o traim inca de cand societatea IT si-a impus (non)valorile, ei bine, acea prezentare a ordinii mondiale, poate fi considerat cel mai sofisticat fake-news. Pentru cei la care ma refer, devenise limpede ca , pe nesimtite, in ultimii 20 de ani au avut loc mutatii esentiale, neanuntate si neasumate public:

- a fost o decadere din drepturi a leadership-ului politic, asezonata cu impunerea unor conducatori de tari care, daca nu sunt marionete (puteam sa scriu "macronete") ascultatoare, sunt in orice caz persoane fara cultura necesara, fara aspiratii de tip umanist, excesivi in comportament sau limbaj, histrionici sau mesianici, dar in primul rand si grav, personalitati ce nu pot empatiza cu cei care i-au ales si pe care acum ii conduc, fie dupa bunul plac (Donald Trump), fie dupa foaia de parcurs a vreunui sistem (Vladimir Putin), fie dupa reguli impuse de catre partid, ce n-au legatura cu vietile sau fericirea cetatenilor (Xi Jinping);

- apoi, organizatiile internationale cu rol decident cvasiglobal, create si intretinute pentru scopuri UMANISTE, respectiv organisme reglatoare in spiritul pastrarii pacii si protectiei drepturilor omului, impunerii regulilor de piata libera, eradicarii foametei sau mortalitatii infantile, etc., am putut observa cum si-au pierdut autoritatea si relevanta treptat, dovedindu-se azi, in conditii de criza globala, incapabile sa vectorizeze vreo strategie solidara de salvare, sa articuleze actiuni mondiale conform vreunui plan planetar ce sa le-aduca foloase tuturor, conform contributiei si importantei;

- in schimb acum, la 30 de ani dupa caderea comunismului, observam revalidarea publica a regimurilor de tip autocratic, aparitia modei iliberalismului, care e limpede ca se va impune in multe locuri, ambele agregate-n plus de contextul creat de criza coronavirus; iar faptul ca exact spatiul euratlantic, compus din democratii liberale , "performante si modernizatoare", va fi prezentat statistic ca fiind cel mai grav afectat de aceasta pandemie, va instala "criza de sistem defect" exact in centrul lumii, asa cum ne place noua sa definim spatiul European, fiind convinsi pana nu demult ca lumea s-ar "invarti eurocentric" ...

O sa scriu in detaliu despre aceste subiecte in curand, le studiez cu preocupare de mult timp, ramane insa intrebarea cum a ajuns lumea atat de rapid intr-o dezordine periculoasa, dublata de superficialitatea indusa in primul rand de "dictatura civilizatiei IT", o lume condusa azi in mod evident nu prin "forta dreptului", ci exact pe dos si inuman, prin "dreptul fortei". Incerc sa raspund pe scurt aici, am pornit acest serial sugerand ca niciodata nu poti construi planuri de viitor, daca nu pricepi clar cum ai ajuns la stadiul curent.

Asadar:

Am considerat mereu ca cel de-al treilea razboi Mondial, RAZBOIUL RECE, finalizat in 1989 prin capitularea regimurilor din tarile comuniste, ar fi trebuit administrat la final printr-o serie de tratate implementate institutional, asa cum se face, spre a da posibilitatea partilor beligerante, invingatori si invinsi, sa-si reconstruiasca strategiile nationale conform unor situatii unanim negociate si acceptate, pe modelul tratatelor si pacturilor de la finalul celui de-al doilea razboi mondial; absenta acestora a dat posibilitatea unor negocieri subterane, sulfuroase, intre reprezentantii comerciali ai "puterilor capitaliste invingatoare", pentru impartirea noilor piete si administrarea profiturilor generate din "tarile invinse", bineinteles totul facut in numele impunerii "valorilor democratice si a economiei de piata".

Am simplificat mult, insa cam asta este esenta. In rezumat, a fost initiata si executata , ILEGITIM, o actiune subordonata imperialismului economic, derulata post 1989, pigmentata cu fel de fel de evenimente artificiale si tragice, de la razboiul din Golf pana la cel din fosta Iugoslavie, lumea ajungand la final de mileniu doi intr-un dezechilibru flagrant de forte, cu SUA hegemon de necontestat in plan economic, militar si geostrategic. Sau cu organisme de tip FMI sau Banca Mondiala mult prea expuse deja , cu strategiile lor care in plan declarativ erau salvatoare de economii postcomuniste sau in criza, ca finalitate erau de fapt dedicate unor indatorari ce-au generat comportamente obediente establishmenturilor politice nationale, mai ales pe subiectele privatizari preferentiale, piete de consum oferite pe tava corporatiilor in detrimentul producatorilor locali, de fapt "indestularea invingatorilor" din Razboiul Rece.

Pe scurt, asa cum am scris si-am produs un scandal acum 10 ani teoretizand intr-o carte publicata la editura Adevarul (cu Statul paralel al lui Base-Maior-Coldea & others, pazitorii din Romania ai Strategiei!) , "Institutii financiare mondiale + corporatii multinationale = geopolitica dezordinii". Rezultatul implementarii acestui strategii, prezentata academic ca fiind "consensul Washington", a fost in cele mai multe locuri DEZVOLTAREA SUBDEZVOLTARII, lucru pe care multe tari ca Romania il constientizeaza abia acum in criza.

Si-apoi, ne-a venit "servit" si 9/11, marea tragedie umana din primul an al noului mileniu, care-a redefinit lumea intr-un fel pe care nu l-am perceput inca pe deplin, nici dupa 20 de ani! Dar atentie, asta nu inainte ca Rusia sa mute buimacitor, prin inscaunarea lui Putin in varful puterii, exact inaintea ultimului Revelion al mileniului doi, pe 31.12.1999. Care Putin, in mod consecutiv, la putin timp dupa ce-a preluat fraiele unei Rusii suferinde economico-social dar cu potentialul militar nuclear intact (!), ranforseaza in iunie 2001 Organizatia de cooperare de la Shanghai (SCO), prezentand lumii noua axa de putere ruso-chineza, organizatie ce s-a dezvoltat treptat pe coordonate eurasiatice, iar dupa integrarea Indiei si Pakistanului in 2017 sa ajunga sa reprezinte cea mai mare grupare mondiala de tip politico-militar, negresit si cu valente economice afisate, in scurt timp.

De pe aceasta pozitie de lider informal al SCO, Putin isi exprima compasiunea in septembrie 2001 la adresa americanilor, numindu-l pe presedintele SUA "frate George", intr-o scrisoare pe care desteptii vremurilor n-au tratat-o doar ca pe un semn ca Rusia va deveni frecventabila, ci mai ales ca incepea "reechilibrarea geopolitica a lumii". Daca asta am dedus-o multi inca de atunci, parcursul de echilibrare a fost ceva dificil de prezis, insa acum cunoscatorii pot vizualiza lesne modalitatea in care s-a produs treptat miscarea geopolitica ce-a generat ordinea mondiala de azi, care va deveni vizibila in timpul crizei economice din acest an, imediat dupa criza medicala iscata de coronavirus.

Se vor scrie si carti legate de inlantuirea acestor evenimente, cu desfasurarea lor discreta. As aminti totusi, la-ntamplare, de "primavara araba", care la final a indestulat energetic puterile negociatoare, generand in paralel un dezechilibru socio-economic major in zona, transformandu-i pe liderii locali in parteneri de afaceri obedienti pe directiile Vest-Est, desigur, atunci cand n-a fost nevoie sa fie omorati sau uzurpati, in numele "apararii democratiei"; sau ca mandatele de presedinte ale cuiva de nivelul intelectual al lui George Bush Jr. i-au dat posibilitatea lui Putin sa para "o lumina", iar replicile sale banale sau "mingicarelile" publice sa devina viral-pozitive; ca epoca Obama si neglijarea Europei in strategiile geopolitice americane, a marcat inceputul decaderii constructiei noastre comune, adica UE, decuplata pe furis de partenerul de peste ocean, caruia Europa ii oferea expertiza, cultura, traditie, s.a., iar el protectie militara si piata, totul intr-o colaborare strategica, reciproc avantajoasa; ori ca ofensiva ruso-chineza asupra Europei s-a intensificat odata cu alegerea lui Trump, si se va materializa post-criza, exact de pe fundamentul pe care l-au construit cu migala in ultimii 20 de ani.

Am dorit sa ofer doar cateva linii in acest articol, care sa descrie sumar cum arata in realitate profilul mediului politic international de azi, ca sa putem pricepe mai bine cum se vor anclansa lucrurile in iuresul mondial generat de criza economica care va veni, respectiv sa deducem inca de pe acum ca o tara cu politica externa a Romaniei din ultimii 20 de ani, nu prea are pe ce se baza la nivel de parteneriate fructuoase biunivoc, ci doar pe o reinventare, cvasi-imposibila pe termen scurt, dar despre care au inceput sa scrie cativa, ceea ce e bine.

Voi analiza in episodul urmator felul in care geopolitica dezordinii a fost implementata in regiunea noastra, sa vedem cum stam in realitate si care pot fi interactiunile viitorului cu vecinii.

