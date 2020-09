De ce câștigă Firea?

Public, din nou, pronosticul meu. Am certitudinea că Primăria Generală a Capitalei va fi câștigată din nou de Gabriela Firea. Și, pentru a doua oară, principalul ei adversar, Nicușor Dan va fi îngenuncheat. Pe ce argumente mă bazez?

1. În București, mai mult decât oriunde în țară, cetățenii aleg omul și nu partidul sau doctrina.

Nicușor Dan și-a circumcis atacul, ofensiva mediatică, temei luptei împotriva comunismului. Vezi Doamne, dacă bucureștenii o aleg pe Gabriela Firea, ne întoarcem la comunism. Sau și mai rău. Sub cizma Moscovei. În timp ce Gabriela Firea vorbește exclusiv despre proiectele pe care le are în vedere. Și, evident, punctează cu lucrurile bune pe care le-a făcut în primul mandat. Și sunt destule.

Bucureșteanul nu mănâncă în 2020 doctrină pe pâine. El pur și simplu vrea să o ducă mai bine. Nu știe cât va avea de câștigat de pe urma celui de-al doilea mandat al Gabrielei Firea. Dar știe că nu câștigă nimic, dacă edilul este concentrat, ca un Don Quijote modern, asupra unei lupte cu stafiile trecutului.

2.Gabriela Firea se află într-o campanie non-stop de patru ani. Nicușor Dan, într-o contracampanie.

La fel ca președintele României, premierul României, primarul general al Capitalei, vrând-nevrând, întreține o campanie mediatică continuă. O capitală are atât de multe probleme, atât de multe proiecte în curs și atât de multe proiecte realizate, încât oricine ar fi edilul are ce să spună, iar cetățenii vor fi mereu curioși să-l audă. Nicușor Dan pornește la luptă cu un dublu handicap. Tot ceea ce a făcut mai notabil a fost să se transforme într-un Gică contra. Din această postură, nu a fost proactiv. A încercat doar să fie un ecou negativ al spuselor Gabrielei Firea. Și, evident, nu a stârnit niciun fel de curiozitate publică. Nici măcar printre fanii săi.

3. Firea convinge și când e vulnerabilă. Nicușor Dan - nu - nici când se află pe un teren solid.

Pentru a exemplifica, mă voi referi la cea mai gravă problemă a Capitalei - termoficarea. O zonă și o imensă hartă totodată pe care bucureștenii nu o văd. Îi simt din plin efectele. Termoficarea merge rău.

Chiar dacă nu este corect, Firea este cea arătată cu degetul. Nicușor Dan s-a dovedit incapabil să formuleze la acest capitol acuzații cât de cât convingătoare. Până și pe acest teren mlăștinos, nepotrivit pentru o bătălie politică, Firea iese în câștig.

Pentru că demonstrează - și pe bună dreptate - că rețeaua de conducte de sute de kilometri e putredă de multă vreme. Și că nimeni, cu excepția ei, nu a făcut ceva în ultimii 30 de ani.

4. Firea are o echipă vizibilă. Echipa lui Nicușor Dan nu se vede.

Gabriela Firea a aliniat în jurul ei propunerile de consilieri. Pe municipiu. Sunt nume grele, personalități care au făcut în viața lor lucruri care au rămas în istorie, unii dintre ei mari profesioniști în domeniile lor și nu doar în politică, cum este, de pildă, profesor universitar doctor Petre Roman. Sub aspectul percepției publice, în jurul lui Nicușor Dan este vid. Acest vid nu este de bun augur sub aspect electoral.

Cititorul își poate pune întrebarea dacă eu, Sorin Roșca Stănescu, sunt un fan Firea. Ei bine, sunt. O susțin și mă voi număra printre votanții ei. Și iată de ce:

1. Am intrat în Parlament ca senatori ai României în același timp. Eu înscris în PNL, Firea înscrisă în PSD. Eu am fost consilier al președintelui liberal Crin Antonescu, Firea a devenit purtător de cuvânt al PSD. Și tot împreună am lucrat în Comisia pentru Cultură. O cunosc deci îndeaproape, nu numai ca gazetar, ci și ca om politic.

Ce am observat? Este extrem de tenace. Are o putere de muncă formidabilă. Rezistă la stres. În timp ce Nicușor Dan este permanent stresat, iar în Consiliul General a dovedit că este un chiulangiu.

Firea este elegantă în comportament, dar, când e necesar, devine dură. Nu uitați că ne-am aflat în partide care, la un moment dat, s-au luat de păr. Între noi doi au existat dispute politice reale. Știu să-mi evaluez și, dacă este cazul, să apreciez un adversar.

2.Firea este interesată de binele obștesc. A dovedit asta ca parlamentar. Din plin. Fără să-și fi propus în cei patru ani să devină primar general al Capitalei. Au fost și sunt puțini senatori, care se scoală devreme pentru a face declarații politice în fața unei săli aproape goale și în absența celor mai mulți dintre jurnaliști. Firea făcea acest lucru cât se poate de des.

A dovedit Nicușor Dan că este cu adevărat interesat de soarta cetățenilor Capitalei? Când? Cum? Încercând doar să demoleze ceea ce construiau alții?

3. Sunt oare subiectiv susținând-o pe Gabriela Firea? Și da, și nu. Sunt subiectiv, pentru că atunci când nici ea însăși nu se gândea la un proiect atât de îndrăzneț, eu i-am sugerat să intre în competiție pentru poziția de primar general. A fost șocată. Și mi-a mărturisit că nimeni nu i-a propus așa ceva. Și că nu crede că partidul o va susține. Și că în prealabil o va propune. Eu am insistat să încercăm să facem ceva valuri. Să lansăm baloane de încercare. Și să vedem care vor fi reacțiile. Intuiția îmi spunea că sosise momentul ei. Și a sosit. Partidul a propus-o. Iar ea a performat în campanie. Și da, sunt și obiectiv. Pentru că, luptându-se pentru bugetul Capitalei și pentru o serie de acte normative indispensabile bunei funcționări a Bucureștiului, și-a asumat să intre în coliziune cu conducerea PSD. Și, după cum se știe, pentru o vreme a devenit indezirabilă. Guvernele PSD i-au dat peste degete. În loc să o susțină. Iar partidul a marginalizat-o. Dar a mers înainte. Pentru că este tenace.

În mod deliberat, nu m-am referit la ceilalți competitori. Singurul care contează în această ecuație ar fi Traian Băsescu. Acesta va lua mai multe voturi de la Nicușor Dan decât de la Firea.

Sorin Rosca Stanescu