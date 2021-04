De la "Golani" la "Teroristi" si "Huligani" - 31 de putere aroganta in România

Când au venit "ai noștri" la putere, după Dragnea, în "superba mea naivitate " m-am gândit că, măcar dacă nu va fi un corn al abundenței pentru fiecare, va exista bunăvoință și decentă în abordări.Că vom face o singură Românie, pe mediană.

Cu Ludovic Orban am avut multe discuții. Suntem prieteni de 30 de ani. S-a trezit cu pandemia peste el, după nici 2 luni de guvernare. Am înțeles și am susținut. L-a numit pe Tătaru la Sănătate. Inițial, nu mi-a plăcut. Omul a alergat, s-a implicat, a fost uman. Știu cât se poate face - oh, cât de bine știu - dar toți ne-am luptat cu efectul-surpriză. M-am învinovățit și eu că nu am prins dimensiunea pandemiei încă din Asia de Sud-Est, venind în februarie. E un eșec personal. Am susținut toate măsurile restrictive, ulterior.

Acum, a trecut mai bine de un an. Au fost și alegeri. Pare că guvernarea e tot mai agresivă și lipsită de empatie. Dar și de sens în comunicare. Abia azi, după proteste, premierul Câțu a fost vreo 10 minute empatic. Nu am mai trăit din anii 90 în asemenea peisaj: diversiuni peste diversiuni, injurii la adresa protestatarilor, o retorică a urii pe care au "exersat-o" pe pielea lor și USR și PNL și acum o întorc pe dos, ca pe o mănușă ce nu se cerea aruncată. Sunt memoria vie a 31 de ani de frământări sociale. Sunt mulți care cunosc asta!

Datoria unui guvern nu e să arunce invective: huligani, teroriști etc. Când erau la putere și cei din opoziție au procedat la fel. La ce a folosit? Cu Ion Iliescu am evitat să vorbesc mulți ani după o atitudine similară. Golani. Nu se poate accepta! Dacă românii care nu susțin guvernul sunt acuzați că fac jocul rușilor și a altor forțe și cei ce susțin guvernul sunt "vânduți" Occidentului, unde mai există bună credință?!! Sau rațiune? Știm cum se deturnează un protest. Și știm cum se amplifică. Nu am venit ieri cu farfuria la pomana nimănui.

Dar jocul pe escaladare e un pericol de moarte pentru democrație. Sper și cred că dincolo de invective se vor căuta cauzele profunde. O Românie merge cu viteză în viitor. Bravo, așa și trebuie! O alta se zbate în sărăcie și neputință. E trist! Dar nu putem doar contempla filozofic. Liderii vremelnici by default sunt obligați să pună părțile împreună. Nu există un adevăr absolut. Doar paranoicii cred asta. Există gri-uri și nuanțe. Nu pot admite nimănui aroganța de a arunca anatema asupra altora în numele unui Bine universal și abstract. Mare atenție, dragi prieteni!

P.S.- Mereu vor fi pescari în ape tulburi și forțe externe interesate. E obligația altor instituții să separe. Guvernele au doar mandatul obligatoriu de a dialoga cu proprii cetățeni până vor cădea late.

Marius Stoian