De-smurdificare!

Îmi pare rău să le stric mojo-ul celor care cred că apariția unei noi „lupte" care să le alimenteze setea de slavă și de eroism de tastatură îi poate degreva de responsabilitatea pentru susținerea unei „lupte" care s-a dovedit a fi fost o farsă, regizată cu scopul banilor și al testării rezistenței la experimentele de manipulare totalitaristă prin frică.



Am nimerit adineauri pe un text din Evenimentul zilei care nu părea să spună nimic, cel puțin din perspectiva titlului prost ales - părea a fi vorba de o simplă răfuială între două „statui" ale plandemiei, Rafila versus Arafat. Articolul redă o intervenție în direct a lui Rafila de aseară, de la RTV.

Numai că ceea ce spune Rafila în acea intervenție este absolut uluitor. Pentru mine, primul conspiraționist al țării în vremuri plandemice, unul dintre principalii „dușmani" ai lui Arafat & co (etichete cu care m-am ales pentru simplul fapt că am pus întrebări, am utilizat fapte, am emis opinii și nu am înghițit deloc gunoiul propagandistic care a poluat toată perioadei plandemiei) este și un pic reconfortant. Doar un pic, căci mai nou sunt și rusofil (eticheta fiindu-mi aplicată tot de Arafat & co și împinsă la greu pe net și pe feisbuc de idioții utili ai plandemiei care, acum, sunt idioții utili ai propagandei de război).

Din declarațiile lui Rafila, Ministru al Sănătații încă în funcție, deci purtător de informație oficială, rezultă cât se poate de clar că România s-a doftoricit în plandemie cu pompieri și cu para-medici, fiind victima „luptei" cu plandemia dusă de autorități deprofesionalizate. Medicii reali, personalul medical profesional, ambulanța medicalizată, mai tot sistemul medical (pe care îl plătim noi, din contribuțiile de asigurări sociale de sănătate) au fost blocați ani de zile, prin închiderea a 80% din capacitatea spitalelor, pentru a se putea concentra „eroii din linia întâi" pe tratarea couveedului* și prin uzurparea de către SMURD a serviciului de ambulanță, adică a sistemului oficial de medicină de urgență.

Am plătit cu sute de miliarde de lei alchimia unor vraci și improvizațiile unor impostori, care au pus la muncă inutilă, de Dorel, pompieri, poliție locală, jandarmi, servicii secrete, justiție, armată, jurnaliști, influenceri etc., dincolo de orice competență normală și necesară a acestora.

Culmea sarcasmului este că, în timp ce toată lumea era obligată să înlăture orice sursă reală, științifică, main stream sau alternativă**, „lupta" cu plandemia se ducea cu servicii deprofesionalizate, iar informația „oficială" era oferită de specialiști fără specilitate, gen Jurma sau Imbri, ori de medici aflați fie în grave conflicte de interese (gen Musta), fie în postura de condamnați pentru corupție (gen Dorobăț). Iar nouă, „conspiraționiștilor", ni se spunea că nu avem dreptul să vorbim de politicile de sănătate publică pentru că nu suntem specialiști. Asta în ciuda faptului că subsemnatul, de exemplu, chiar este expert în domeniile sale de comptență, cu diplome reale de doctorat și cu zeci de cărți de specialitate sau sute de articole în publicațiile de specialitate iar politicile de acest gen nu înseamnă doar medicină, ci și drept, economie, sociologie, psihologie, antropologie și religie, toate aceste domenii fiind legate de sănătate.

Iată, pe scurt, ce spune Rafila:

„Ambulanța oferă un serviciu medicalizat, iar SMURD oferă un serviciu nemedicalizat. Sunt paramedici, oameni care au beneficiat de instruire, dar nu sunt profesioniști în domeniul sănătății"

[...]

„... iar medicina de urgență e o parte a asistenței medicale, care trebuie coordonată de Ministerul Sănătății, nu de MAI. Acest sistem nu există în nicio țară. Și în România trebuie la fel. Dar acest lucru trebuie construit treptat, nu se poate face peste noapte".

„[Arafat] Să se decidă ce își dorește, SMURD sau asistență medicală de urgență. Sunt două lucruri diferite".

„[este necesară] reprofesionalizarea Ministerului Sănătății, domeniul medicinii de urgență. Eu când am venit la Ministerul Sănătății era un singur angajat care se ocupa de această problem".

"Dânșii [lucrătorii de la SMURD] sunt pompieri, nu ar fi logic și normal ca Ministerul Sănătății să coordoneze o structură a pompierilor".

Deci, o structură din cadrul MAI a făcut, până acum, medicină de urgență, pentru asta utilizând fărădelegea (toate HG-urile de prelungire a stării de alertă au fost anulate în justiție) și făcând praf bruma de democrație, egalitate de șanse și libertate care se înfiripase în România.

Ce nu spune dl. Rafila (dar poate că nu era contextul potrivit) este că, pe de o parte, întreaga economie, societatea, legislația și jurisprudența au fost supuse unui continuu proces de smurdificare***, cu dl. Arafat moț peste nu mai puțin de 12 instituții publice, plus SMURD, desigur. Poziții din care a utilizat, împărțit unde a vrut, fără justificare, și sifonat bugete de miliarde de euro anual.

La fel, dl. Rafila omite (probabil din motive dimplomatice) să observe că SMURD-ul dlui Arafat a uzurpat chiar și rolul Crucii Roșii în România. Poate că de la aceste declarații ferme, curajoase (mă miră acest curaj al dlui Rafila) și surprinzătoare va începe cu adevărat de-smurdificarea României, lucru absolut necesar pentru a începe de-prostificarea de care vorbeam acum două săptaîmâni. Hai Liberare!

Gheorghe Piperea

*din această "concentrare" au rezultat, totuși, 60 de mii de decese atribuite couveedului, zeci de incinerări la ATI, atrubuite refuzului românului de a se injecta cu un ser experimental, plus sute de mii de decese colaterale și morbidități grave indirect cauzate de limitarea accesului la serviciile medicale

**vă amintiți, desigur, omniprezentele ordine - „luați-vă doar după experți și specialiști", „credeți în știință", „informați-vă doar din știri oficiale", cenzura permanentă a informației și a opiniei de pe net, dez-informarea practicată de așa-zișii verificatory ai faptelor, precum și avertisementele automate de pe feisuc din care rezultă că pagina cutare are postări despre couveed, că postarea cutare vorbește despre vakseen și trebuie să vă duceți doar la „resursele" despre zisul ser, care cică este monitorizat și minuțios analizat etc.

***smurdifucare = noua normalitate, excepționalismul economic și juridic, care presupune că starea de criză și medicina de dezastru sunt permanente, eliminând necesitatea unei Constituții și a drepturilor și libertăților individuale)