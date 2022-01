Decizia Curtii Supreme a SUA, precedent pentru malpraxis pe vaccinare

Curtea Supremă a SUA a desființat ordinul executiv al lui Biden care, recent, obligase la injectarea cu serul minune orice salariat care lucra într-o întreprindere/instituție publică sau privată cu mai mult de 100 de angajați.

Așadar, în SUA, nu mai există obligativitatea injectării drept condiție a dreptului la muncă. Cu o majoritate strânsă (5 la 4), Curtea a dispus, totuși, că obligativitatea injectării personalului sanitar pentru accesul la locul de muncă e corectă, cu condiția ca unitatea sanitară să fie dintre cele care acceptă plăți din sistemele publice de asigurări de sănătate Medicare și Medicaid (pentru că tratează persoane aflate în stare de vulnerabilitate sau ne-asigurate la privat).

Această decizie s-a luat în ciuda constatării că ar fi fost necesar un vot al Congresului pentru a se impune o astfel de obligativitate. În plus, e discriminatorie și riscantă, pentru că personalul sanitar care a refuzat să se supună violului "științific" va migra în privat - deși decizia a fost motivată pe baza principiului first, do nor harm (primum non nocere), ea nu se aplica spitalelor, clinicilor, laboratoarelor și centrelor de care giving care se finanțează din asigurări sau plăți private*.

În orice caz, referința la primul principiu al jurământului lui Hipocrat (care este și unul dintre principiile fundamentale ale dreptului civil) este un uriaș precedent pentru viitoarele procese de malpraxis și de daune cauzate de serul magic experimental. Este o parțială victorie a democrației dar, totuși, o victorie.

Cu titlu de fapte diverse, remarc:

- Curtea face o comparație între riscul de infectare la locul de muncă și riscul criminalității curente sau al poluării, considerându-le echivalente; deci, riscul de a face covid la locul de muncă e echivalent cu riscul de a fi tâlhărit sau de a face complicații respiratorii de la pulberea de plumb și alte metale grele, amestecată cu fum toxic de la arderea deșeurilor și micro-particule de plastic pe care le inhalăm zilnic;

- comentariul reuters, tendențios de altfel, atrage atenția asupra unei realități total anapoda a justiției americane: judecătorii sunt considerați conservatori sau liberali, deci ideologizați și antagonizați, iar nicidecum independenți și imparțiali (ambasada României la Washington ar trebui să protesteze ferm, gen...); ironic, reuters lasă să se înțeleagă că judecătorii "liberali" au votat așa cum se așteptau progresiștii și militanții partidului democrat, care sunt pro-totalitarism sanitar; halal liberalism, ce să zic...

Gheorghe Piperea

*e ridicol, dar guvernul macronian al Franței a decis că recheamă la lucru personalul medical ne-injectat (și chiar ușor bolnav), din motive de ... lipsă de personal medical necesar gestiunii valului V