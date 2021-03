Decizia de ieri în Dosarul "Ferma Băneasa" e un pas spre recredibilizarea Instanței Supreme

Aveam sa aflam si motivul pentru care premierul Florin Cîțu a decis ca noile restrictii sa intre in vigoare de duminica si nu de vineri. Asta ca bucurestenii sa se mai "bucure" de inca un weekend in semi-libertate. Pentru ca de luni, conform expertilor, rata de infectare va depasi 7,5 la mia de locuitori in Capitala, asa ca se va aplica "scenariul doi", cu restrictii extinse pe intreaga saptamana.

Senatoarea Diana Șoșoaca, cunoscuta militanta impotriva masurilor guvernamentale de restrangerea libertatilor individuale, a afirmat in repetate randuri in direct la TV, chiar si in timpul protestelor de strada, ca in Romania s-a dezvoltat un tratament bazat pe uleiuri esentiale impotriva Covid si care mix distruge coronavirusul in doar doua zile. "Daca ar fi folosit, atunci in doua saptamani nu am mai avea Covid in tara!", a spus Șoșoacă.