Despre papagali si populisti!

Curtea Constitutională a României a decis, pentru ratiuni de procedură (extrinseci), că Legea care desfiinta pensiile speciale (indemnizatiile) parlamentariilor pentru limită de vârstă este neconstitutională.

In aceste conditii, a reinceput circul politic pe această temă. Cred că e nevoie de curaj si de echilibru pentru a găsi solutii la acest subiect delicat.

Evident, in cadrul „Noului PSD" si al „Noului PNL", tinerilor parlamentari, având multi ani până la pensie si preocupati mai curand de voturile din judete pentru noi mandate si mai putin de pensia lui Petre Daea care după 40 de ani de muncă are o pensie din sistemul public de pensii de 2200 lei, li se fâlfâie de această lege.

Promisiunile electorale erau de eliminare a tuturor pensiilor speciale dar grija pentru magistrati (judecători, procurori), pentru cei din serviciile de informatii, interne, penitenciare, aviatori, diplomati a făcut imposibilă luarea unei decizii. Asa că au rămas parlamentarii drept papagali - material pedagogic. Si de fapt, fostii parlamentari care nu prea mai au valoare de intrebuintare ( nu mai votează).

Pensia medie a unui parlamentar este de 5.800 lei, in timp ce pensia medie a unui magistrat este de 17.800 lei. In plus doar 758 de parlamentari primesc pensie specială, in timp ce numărul magistratilor cu pensie specială este de peste 11.000, ceea ce face ca bugetul anual pentru parlamentari să fie de 10 milioane de euro, in timp ce bugetul anual pentru pensiile magistratilor să fie intre 450-500 de milioane de euro.

In plus, magistratii pot obtine pensii mai mari decat salariul (prin metode inteligente) si se pot pensiona daca au o vechime de 25 de ani, deci in jur de 50 de ani - ceea ce face să se poată bucura de pensie o perioadă mai lungă de timp.

Iată, spre exemplu, se arată intr-un Raport Rise Project, Daniel Morar - cel revoltat de decizia CCR si cel care a părăsit sedinta, are la vârsta de 50 de ani si salariu de judecător la CCR dar si pensie specială de magistrat (cele două impreună totalizând 11000 euro, aproximativ 55000 lei - deci cât 10 pensii medii de parlamentar!).

Decizia anterioară a CCR mi s-a părut meseriasă. In esentă, ea spunea, in legătură cu o solutie de impozitare progresivă a tuturor pensiilor speciale, „voi parlamentarii nu vă puteti atinge de pensiile magistratilor (judecătorii CCR fiind asimilati cu acestia), pentru că noi iubim Constitutia lui Iliescu si legile justitiei ale lui Năstase, dar cu celelalte pensii vă puteti juca cum vreti."

Există insă o problemă cu „valorile si principiile europene", deoarece europarlamentarii primesc pensii speciale. M-a emotionat reactia lui Rares Bogdan când a aflat recenta decizie a CCR. II dăduseră lacrimile, se sufoca de nervi. Pe bună dreptate. In afară de faptul că are un salariu de 8000 euro lunar, va primi si o pensie specială, ca europarlamentar, de 4600 de euro pe lună, după un mandat de patru ani.

Să spunem că după incă trei incercări, Noul PSD si Noul PNL (fără UDMR care nu are atâta bucurie populistă) vor reusi să mai anuleze incă o dată legea. Care vor fi efectele, in conditiile in care pensiile fostilor parlamentari reprezintă aproximativ 5% din totalul pensiilor speciale? Păi, să impărtim 10 milioane euro pe an la 5 milioane de pensionari. Fiecăruia i-ar reveni un voucher de 2 euro pe an sau 2 vouchere de 1 euro la 6 luni.

Nu vă indemn să impărtiti 500 de milioane, reprezentând suma alocată anual magistratilor, la 5 milioane de pensionari. Sau să adăugati si celelalte sume alocate celorlalte categorii. Ar fi politic incorect.

De aici, titlul pe care l-am pus - papagali si populisti.

O să mă intrebati, bine si ce propuneti? Evident, una de bun simt - impozitarea progresiva a TUTUROR pensiilor speciale, in diferite trepte: peste 5000, peste 7000, peste 10000, peste 15000, peste 20000lei. Este inadmisibil să avem (să fi avut) un director de penitenciar cu o pensie de 35000 lei!

Dar, veti spune, CCR nu e de acord. E adevărat. De ce credeti? Au cumva pensii sub 5000 lei? Si aici există solutii. Poate că se poate propune, ca solutie alternativă, să nu mai fie asimilati cu magistratii ci, cu parlamentarii (fiind alesi de parlament). If there is a will there is a way!

Curaj! Indemnul meu: Căutati solutii inteligente, nu formule populiste.

Adrian Nastase