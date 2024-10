DNA face iar o omletă ieftină, cu cârnați

După o urmărire de trei luni de zile, Direcția Națională Anticorupție l-a săltat pe Nelu Tătaru. Fostul ministru liberal al Sănătății, medic de profesie, e acuzat că a luat șpagă de la pacienți ouă, carne și sume de bani între 100 și 500 de lei. Situația sa seamănă perfect cu cea a lui Traian Remeș, fost ministru de finanțe, care a pățit-o din cauza unor cârnați.

Dincolo de faptul că Tătaru susține că n-a condiționat efectuarea actelor medicale de primirea șpăgii și va fi probabil achitat, cele două cazuri au o problemă comună: DNA a fost creată pentru combaterea marii corupții, cea a gulerelor albe, care provoacă daune imense bugetului de stat. Pentru asta, pentru faptul că se așteaptă de la ei să recupereze bani mulți pentru stat, procurorii DNA au salarii imense, de peste 5.000 euro pe lună.

Pentru munca asta au și sporuri de toate felurile, locuințe și mașini de serviciu și dreptul să se pensioneze cu pensii mai mari decât salariile pe la 45-50 de ani. Și, în situația asta, în presă apar imagini înduioșătoare cu Tătaru, care se holbează la două bucăți de 50 de lei, aruncate pe masă.

Cazul acesta, demn de un sectorist care agață un gestionar care fură la cântar în piață, are o problemă de eficiență economică. Trei luni de zile DNA a folosit procurori, investigatori sub acoperire, filmări cu camere ascunse și acum se întreabă cum să atașeze probele, mai precis ouăle, la dosar. Un calcul simplu arată că eventualele șpăgi încasate de Tătaru în trei luni de zile nu acoperă nici măcar leafa pe o zi a celor care l-au urmărit. Mai scandalos e faptul că marile dosare de corupție ale DNA din ultimii ani cad pe rând în instanțe.

Recent a fost achitat Călin Popescu Tăriceanu într-un dosar în care fostul premier a fost acuzat că a luat o șpagă de 800.000 euro. Înaintea lui a scăpat Vasile Blaga, fostul ministru de interne căruia i-a găsit poliția 700.000 euro în portbagajul BMW -ului implicat într-un accident auto. La fel, Ponta și Ludovic Orban nu mai au astăzi nicio problemă. Și mai trebuie spus că Tătaru a fost ministru al Sănătății în pandemie, perioada aia nebunească în care, în numele luptei contra COVID 19, s-au făcut achiziții nebunești de miliarde de euro, cumpărându-se în neștire măști neconforme, vaccinuri rămase nefolosite, izolete și fel de fel de teste.

Dar DNA are treabă cu ouăle lui Tătaru, că au ajuns să coste și 1,5 lei bucata. Deocamdată, singurul efect notabil e scoaterea lui Tătaru de pe lista PNL pentru parlament. Nicolae Ciucă, președintele PNL, a cerut expres acest lucru pentru că doctorul anchetat de DNA Iași păta imaginea partidului. Nu-i așa? Nu vrem penali în funcții publice.

Dar, la Iași, ca să rămânem în zonă, pe lista PNL sunt Mihai Chirica, primarul orașului și Costel Alexe, președintele Consiliului Județean care au fiecare, pe cap, două dosare penale în care au fost deja trimiși în judecată, plus alte câteva în lucru. Dar, spre deosebire de Tătaru, Chirica și Alexa se înțeleg perfect cu șefii PNL Chirica e faimos pentru că are un copilaș precoce care, la vârsta de un an, și-a cumpărat singur o casă și un teren de 250.000 euro. Alexe, la rândul lui, e încurcat de 22 tone de tablă care s-au dus singure la firma unei rude. Dar asta nu contează. În PNL, când trebuie, câteva ouă cântăresc mai greu decât un tren cu tablă.

Aurelian Pavelescu