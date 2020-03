Economia libera(la), unica soluție

Cu ceva timp în urmă am spus că implementarea bugetului depinde de execuția bugetară. Am mai spus că atunci când am construit bugetul am luat în calcul mai multe scenarii inclusiv mai puțin optimiste.

Imediat am fost atacat de armata socialistă. Cum să vorbească un ministru de finanțe despre scenarii care nu sunt optimiste? În lumea socialiștilor totul este perfect tot timpul. Normal. Pentru că ei sunt obișnuiți să falsifisice toate informațiile oficiale.

Cam în același timp în care făceam acele declarații publice, alți miniștri de finanțe din UE se arătau îngrijorați. Unii de ce se întâmplă cu producția industrială în Germania. Alții se uitau la știrile care veneau din Asia.

Semnele care prevesteau o provocare pentru creșterea ecoonomica din UE erau peste tot. Doar socialiștii din România le ignoră de trei ani de zile.

Am preluat o economie cu dezechilibre majore după trei ani de guvernare PSD. Deficit comercial mai mare cu 7 miliarde de euro, deficit de cont curent enorm, deficitul bugetar cel mai mare din UE, dobânzi mari, inflație mare (cea mai mare din UE) și facturi de miliarde de lei neplatite.

Tragedia este că aceste dezechilibre au apărut într-o perioadă în care economia României creștea peste potențial.

Un guvern responsabil ar fi folosit acea perioadă pentru a avea surplus bugetar, a reduce datoria publică și pentru a elimina barierele de la intrarea și ieșirea de pe piețele din Romania.

Dar socialiștii nu au fost responsabili. Și-au bătut joc de banul public și de stabilitatea economica a României.

Totuși am preluat guvernarea în al doisprezecelea ceas. Nu putem să corectăm toate dezechilibrele imediat. Dar am asigurat resursele necesare pentru a face fața oricărei provocări. De la modul în care am conceput bugetul pentru 2020 până la modul în care am acumulat resurse în aceste patru luni- buffer la nivel istoric.

În acest moment încă nu se stiu detalii importante pentru a putea să știm ce instrumente fiscale trebuie să folosim. Nu știm daca impactul economic al coronavirus este pe partea de oferata sau pe partea de consum sau pe ambele. În funcție de cum se transmite acest șoc trebuie să folosim instrumente fiscale diferite. Suntem pregătiți pentru oricare dintre situații.

Mai mult, același mesaj vine de la toți miniștri de finanțe din UE. Toți sunt gata să acționeze imediat pentru a reduce efectele pentru creșterea economica ale epidemiei de coronavirus.

Trecem cu bine peste acest moment. Totuși, cei care au făcut praf economia în ultimii trei ani cum plătesc? Altfel era situația pentru Romania astăzi daca am fi avut surplus bugetar în ultimii ani, dobânzi mici, deficite mici, inflație mică.

Dar poate cel mai important era să fi fost în fața acestei provocări cu o economie cât mai aproape de una liberală. O economie fară bariere în care resursele trec rapid dintr-un sector în altul. O astfel de economie trece mult mai ușor peste perioade de optimism exagerat sau perioade mai dificile că cea pe care o traversează acum economia globală.

O reformă a economiei în direcția liberalizării, privatizărilor, eliminării barierelor este vitala. Și noi o vom face. Nu pentru că asta vreau eu ci pentru că este singura soluție pentru a avea o economie care să producă bunăstare pentru toți românii.

O astfel de economie este cea mai bună soluție pentru a atenua efectele ciclului economic. Reforma economiei ține de noi, ciclul economic nu.

Florin Cîțu, premier desemnat

(editorial aparut in jurnalist.ro)