Eu l-aș căuta rapid pe Putin, înainte să înceapă negocierile cu Trump!

Suveranștii europeni, dar și cei români, apar, de ceva vreme, încolonați spre a-i face temenele lui Donald Trump. Se declară pro-America, fără rezerve, ba chiar se bucură dacă sunt etichetați „pro-trumpiști", nu chestionează niciunul dintre excesele diplomatice sau declarative pe care președintele SUA le săvârșește pe bandă rulantă. Pentru mine, imaginea e grețoasă, dar, în condițiile în care suveraniștii aceștia sunt deja sau vor ajunge la putere, această situație anunță chiar o uriașă explozie în interiorul UE. Din acest motiv l-am apelat public, acum câteva zile, pe Călin Georgescu (pe care vă reamintesc că l-am susținut la finele anului trecut), zicând așa, poate prea frust, dar am făcut-o tocmai ca să-l pun pe gânduri:

„Nu-i o veste bună pentru Călin Georgescu, care se dă foarte trumpist, prea trumpist, și asta este o greșeală de strategie; doar pro-american, noi doar cu America - dar de ce doar cu America, Căline? Ce a demonstrat America în ultimii ani de ar trebui să fie luată ca exemplu? De ce să sărim la prohabul lui Trump, numai așa, ca să ne fie nouă bine, ´turul doi înapoi´? Nu vezi că nu te bagă în seamă?"

Știu și-mi asum: mulți dintre cei luați de val m-au înjurat sau m-au boscorodit, dar, prieteni goldiști, la fel mi-am asumat poziții opuse valului și în plandemie sau războiul ucrainean și timpul mi-a dat dreptate. Revin la Trump și acțiunile sale și ale oamenilor săi și repet că acestea mă îngrijorează foarte tare. Situația despre România pe care el o ignoră o s-o abordez imediat. Expun, din nou, însă, acum, marea capcană în care administrația americană a intrat, o capcană meșteșugit întinsă de către tandemul Putin-Xi Jinping, prin care eu prevăd că, în scurt timp, eșafodajul deja mult slăbit al Occidentului chiar se va prăbuși, generând probleme insurmontabile pentru partea noastră de lume. Încă două imagini pilduitoare, până când explic partea cu Putin și România. Alaltăieri seară, din Biroul Oval de la Casa Albă din Washington DC, din Statele Unite, Donald Trump a emis dictonul împăratului Napoleon, pe care și l-a asumat, anume că, zice Trump: „Cel care-și salvează țara nu încalcă nicio lege!". Deci știm precis la ce să ne așteptăm, dacă omul zice că e în stare de orice. Doi la mână: Elon Musk și Alexandru Dughin sunt susținători ai AfD-ului în Germania și e foarte bine că e așa; numai că rusul tocmai ce a zis, zilele trecute, pe platforma lui Elon Musk, unde este găzduit, în felul următor: „Votați AfD sau noi, rușii, vom ocupa Germania încă o dată, și o s-o împărțim între Rusia și SUA". Clar de tot, nu? Ei bine, despre asta tot zic de câteva săptămâni, anume că negocierile de pace dintre Rusia și SUA vor fi, de fapt, o mare împărțeală. Trump a semnalizat deja clar acest lucru prin pretenția ca Ucraina să cedeze resursele sale minerale și pământurile rare, dacă vrea să mai fie băgată în seamă de către America. Dacă oamenii lui Trump ar fi vizitat România săptămâna trecută, eu, spre exemplu, în calitatea mea de geopolitician, aș fi presupus că există interes de sprijin pentru noi, pentru români; ori, văzând preocuparea lui Richard Grenell pentru frații Tate, mi s-a indicat că nici vorbă de așa ceva. Mai mult, ieri am priceput și că interesul imediat al SUA este să controleze fluxul gazului românesc din Neptun Deep, și am priceput asta în baza unor informații pe care le am. Altfel ce ar fi căutat Ambasadoarea SUA în inspecție pe platforma din Marea Neagră, alături de oficiali ai statului român și de acționari? Deci, și în cazul nostru, al României, este vorba tot despre resurse; nici vorbă despre democrație și libertate, așa cum perora cu un frumos „cântec de sirenă" vicepreședintele Vance, la Munchen.

Știind, deci, că Trump și ai lui nu sunt preocupați să ne reprezinte interesele, în locul liderilor noștri răspunzători aș căuta rapid canale de comunicare către Putin, încercând, astfel, ca interesele românești să fie, totuși, cunoscute și, dacă se poate, reprezentate la masa de negocieri de la Riad, din Arabia Saudită. Putin e limpede că nu e interesat de democrația din România, dar astăzi știm că nici Trump nu e interesat, așa cum nici UE nu a fost interesată și am văzut acest lucru. În schimb, SUA și UE sunt interesate să exploateze resursele României în folosul lor. Spre deosebire de ei, Putin nu are nevoie de asta, că are destule, și mai rămâne, deci, aspectul militar referitor la România, pe care, însă, e clar că nu-l vom negocia noi. De aici și zvonurile din ultimele zile că pe masa de negocieri este deja pusă și dispariția scutului de la Deveselu. Așadar, prieteni goldiști și lideri politici, n-avem absolut nimic de pierdut dacă ne prezentăm cauza noastră națională și lui Putin; tot este noul prieten al aliatului nostru strategic, după cum ne-a exprimat Donald Trump. Sau cumva cineva de la vârful statului român are interesul ca doar Viktor Orban să vorbească cu Putin în numele României? Ei bine, eu cred că asta este marea problemă, dar hai să nu mai fie.

Cozmin Gușă