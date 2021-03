Fără Niță... tocăniță!

După meciul de duminică seară cu Germania, s-au năpustit deja o droaie de fotbaliști-analiști care să vă explice dumneavoastră, marelui public, că selecționerul Rădoi e praf, ca și apărarea noastră! Așa ați mai aflat că nemții au venit aroganți și relaxați, jucând ca la un amical și că, deci, noi neavând măcar posesia cât s-ar fi cuvenit, nu stăm mai bine nici cu atacul, ca dovadă singurul șut pe poartă pe care l-am nimerit.

Că Germania ne-a învins doar cu 1-0, printr-un gol pornit de la limita ofsaidului, nu mai contează, cum se trec evident cu vederea cele vreo 6-7 ocazii ale nemților, neratate de ei, cât anulate de Florin Niță, care l-a exasperat de-a dreptul pe Joachim Low. Selecționerul faimoasei Mannschaft a recunoascut însă, la finalul partidei: „Nu am putut face 2-0! România are cu totul altă forță, capacitate tehnică și calitate în ofensivă, în comparație cu Islanda. E alt adversar! Ne-a pus probleme în atac, dar am excelat în recuperarea mingii. Asta m-a mulțumit..."

Cred că aprecierile lui Joachim Low la adresa naționalei noastre cântăresc mai mult decât orice altă părere exprimată de cei care-i poartă sâmbetele lui Mirel Rădoi, chit că se poate spune că ne-a lăudat de complezență, doar pentru a scuza ratările propriei sale echipe. Realitatea e că tricolorii au ținut piept mai mult decât onorabil puternicei naționale a Germaniei și că, dacă am mai fi avut și puțin noroc în cel puțin două ocazii din atac, puteam obține o prestigioasă remiză de palmares. E la fel de adevărat însă că marele nostru noroc a fost Niță și că, fără uluitoarele sale intervenții, nemții ne-ar fi făcut...tocăniță! Deci, n-aș vrea să mai aud pe cineva că-l regretă pe Tătărușanu, în spatele căruia Niță a făcut tușa la națională!

Întorcându-mă la evoluția tricolorilor, nu trebuie să neglijăm nici jocul lor anterior, cu Macedonia de Nord, în care - exceptând relaxarea noastră de la 2-0, care era să ne coste scump! - prestația echipei a fost demnă de toată lauda. O lecție de ținut minte, sper, având în vedere și partida care urmează, pentru că miercuri, în Armenia, vom avea serios de tras. Deocamdată, suntem abia pe locul 4 în grupă, după ce armenii au învins acasă (2-0) Islanda, iar macedonenii au surclasat Liechtenstein cu 5-0.

Devine, așadar, obligatoriu ca la Erevan să jucăm la victorie și să o și obținem, pe un stadion pe care, atenție!, la meciul cu islandezii tribunele au fost pe jumătate pline. Altfel spus, Mirel Rădoi trebuie să-și gândească tactica atât pentru atac, cât și pentru apărare, unde nu ne mai putem baza exclusiv pe Niță, ceea ce presupune analizarea temeinică a bâlbelor speculate de nemți, duminică seară. Orice punct pierdut în jocul cu Armenia (care a bătut în primul meci și Liechtenstein, fiind pe locul 2 în Grupa J) ne va complica serios drumul spre calificare.

Să-i acordăm deci toată încrederea lui Mirel Rădoi, lăsându-l să-și pregătească în liniște propriul plan, fără a-l mai hingheri de pe margine cu fel de fel de sfaturi, venite peste noapte de la aceiași băieți "de bine", care-i vânează postul de selecționer! După ce au afirmat că la confruntarea cu Macedonia l-a salvat Ianis Hagi, iar duminică seară l-a scutit de umilință portarul Niță, poate vor mai lua în calcul și că tocmai el, Mirel Rădoi, a fost inspirat când l-a introdus în teren pe Ianis, exact când trebuia, cum tot el l-a titularizat pe Niță în poarta naționalei. Și bine a făcut!

P.S. De dincolo de Ocean, ne vine vestea că, din păcate, Simona Halep s-a retras din turneul de la Miami, din cauza unei noi accidentări, de astă dată la umăr. Pornise cu dreptul, la simplu, ca și la dublu, dar iată că anii se adună și accidentările se înmulțesc. Dorindu-i recuperare grabnică, sperăm să se afle totuși în fruntea echipei României, la apropiatul meci de FedCup!

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)