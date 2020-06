Globalizarea MANCURTIZARII

"Mankurtul nu mai știa cine e, din ce neam se trage, nu-și cunoștea numele, nu-și amintea copilăria, tatăl, mama - într-un cuvânt, n-avea conștiința de sine a unei ființe omenești. Lipsit de personalitate, mankurtul prezenta numeroase avantaje economice. Era totuna cu o făptură necuvântătoare, și de aceea întru totul obedient și inofensiv. Nu se gândea niciodată la evadare. Pentru orice stăpân de sclavi, revolta lor e lucrul ce mai de temut. Orice rob e un virtual răzvrătit. Mankurtul era, în felul lui, singura excepție. Lumii lui lăuntrice îi era străin imboldul la răscoală, la nesupunere. Cu el n-aveai a te teme de așa ceva. De aceea nu trebuia păzit, și cu atât mai puțin suspectat de gânduri tăinuite. Mankurtul își recunoștea, întocmai ca un câine, doar stăpânul. Nu schimba o vorbă cu nimeni. Toate gândurile lui se îndreptau spre îndestularea pântecelui. Altă grijă n-avea. De aceea împlinea poruncile orbește, cu zel și fără preget. " ( Cinghiz Aitmatov, "O zi mai lunga decat veacul")

Am citit cartea acum vreo 20 de ani, la recomandarea unui prieten preocupat de fenomen, si de-atunci "vanez" echivalentul mancurtului in viata cotidiana. In carte este descrisa si operatiunea fizica a mancurtizarii, unde se foloseste pielea de camila proapat taiata de pe coapsa acesteia, aplicata peste scalpul individului si apoi expus soarelui desertului timp de mai multe zile, spre "incapsularea" capului (gandirii!) individului, cei care nu mor si supravietuiesc, devin mancurtii descrisi mai sus; faceti voi similitudinea cu prezentul, cu creierele noastre "INCAPSULATE" de catre mass-media si tehnologia IT (in interesul proprietarilor lor!), sunt sigur ca veti concluziona rapid ...

Desigur ca inca nu s-a ajuns chiar la stadiul "GLOBALIZARII MANCURTIZARII", insa eforturile sunt clare spre acest deziderat. Cei care, in plus, ati vizionat filmuletele ce arata tembelismul din SUA, pe care le-am postat ieri, veti fi cu atat mai mult de acord. Pentru ca, in mod clar, viitorul sau esecul "MANCURTIZARII IN MASA" se joaca in aceasta vara si toamna, exact pe terenul Liderului Mondial. Asta-i MIZA REALA!

Cozmin Gușă