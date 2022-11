''Haide la Prut cu grăbire/ Să ne luăm cetățenie!'' În Republica SOROS. ''Marius Manole, problema chiar nu e deloc că ești tu gay!''

Vineri în emisiunea săptămânală ''Deferiți mass-media!'' am comentat evenimentele săptămânii împreună cu Bogdan Chireac și Val Vâlcu. Printre altele, am discutat despre transferul judecătorului Cristi Danileț în Moldova, prin acordarea cetățeniei ''pe repede înainte'' de către Maia Sandu, fapt pe care eu l-am integrat unei acțiuni mai ample ce are ca scop ''sorosizarea'' și a justiției de la Chișinău, în condițiile în care acolo deja aproape toți liderii puterii au fost aleși/numiți după acest criteriu, selectați fiind chiar de către fundația Soros-Moldova.

Încă din vară am scris că în Moldova se desfășoară un experiment geopolitic unic în lume, crearea unui ''Stat-SOROS'', sub protecția comunității occidentale și cu ''motorizare franceză'', prin implicarea directă a președintelui Macron, același care a coordonat numirea Laurei Kovesi în funcția de procuror-șef al UE. În emisiunea pomenită, Val Vâlcu a plusat în argumentație propunând ca mai mulți români să-și ia și cetățenia moldovenească pe modelul Danileț, iar astfel să se poată crea o majoritate ce să genereze un vot antirusesc la următoarele alegeri. Bogdan Chireac a achiesat rapid la propunere, declarând că e gata să facă cerere pentru cetățenia moldovenească.

Că discuția noastră din emisiunea pomenită a avut sau nu vreun efect, rămâne de discutat, cert e că ieri actorul Marius Manole a declarat că depune cererea pentru acordarea cetățeniei moldovenești.

„Mâine voi înainta cererea de cetățenie, așa că sunt fericit să vă anunț că eu sunt mândru de președintele meu, Maia Sandu", a scris actorul. „Astăzi, bucurie. Spectacol la Chișinau. (...) Bucuria reîntâlnirii cu publicul de aici, un public cald și dornic să vadă teatru. Bucuria zilei însă a fost și mai mare când, în sala de numai 60 de locuri, a intrat o doamnă și s-a așezat discret undeva în rândul 2. La prima vedere am crezut ca este doamna Președinte Maia Sandu. Dar imediat mi-am revenit și mi-am dat seama că nu avea cum. Fără SPP, fără tam tam, fara sa se faca mare eveniment mediatic... nu, n-are cum. Doar că ce sa vezi, doamna discretă din rândul 2 era chiar președinta Maia Sandu care și-a cumparat bilet. Am fost invidios pe colegii mei din Basarabia că au norocul ăsta. Să aibă un asemenea președinte. Mâine voi înainta cererea de cetățenie, așa că sunt fericit să vă anunț că eu sunt mândru de președintele meu.'' (dcnews)

Vă imaginați desigur că nu îndemnul lui Vâlcu l-a determinat pe Marius Manole să decidă cum a zis, ci că propunerea din emisiunea noastră s-a suprapus peste un proiect aflat în desfășurare, prin care hashtagilor/tefeliștilor din România li s-a ordonat să participe la operațiunea pe care am denumit-o ''Haide la Prut cu grăbire / Să ne luăm cetățenie!'', spre a sprijini astfel reformatarea unui nou stat, ce s-ar putea recomanda ca fiind ''Republica SOROS''. Deocamdată avem doi exponenți cu notorietate ce participă la proiect, unul fiind un judecător eliminat din sistemul românesc pentru comportament necorespunzător dpdv profesional, dar participant de bază la acțiunea STATULUI PARALEL de siluire a justiției și a capitalului economic românesc,

iar celălalt fiind un actor celebru ce s-a declarat homosexual, militant de frunte la mișcarea inițiată de către corporațiile multinaționale, în scopul cuceririi și a puterii politice în România (mai e și un fost șef al Oficiului pentru cercetarea spălării banilor, ce-a luat cetățenie odată cu Danileț).

Despre acest proiect aflat în desfășurare va scrie în curând și presa internațională, dar probabil într-un mod iresponsabil și tabloidizat. Nu trebuie să fii specialist în geopolitică ca să poți imagina cam ce va însemna un viitor ''Stat-SOROS'' plasat chiar în epicentrul actualului război ucrainean, și abia asta va fi o provocare uriașă la care statul român n-are mijloace azi ca să răspundă în mod adecvat. Îi invit pe colegii din presă să analizeze urgent această grozăvie, funcție de expertiza și orientarea fiecăruia, ignorarea sau tăcerea chiar nu sunt permise în fața unei asemenea provocări!

Cozmin Gușă

P.S. Pentru români, dar mai ales pentru moldovenii ce nu-i cunosc bine pe ''cetățenii-SOROS'', adaug aici un fragment din gândurile unei foste colege de scenă a lui Marius Manole, scrise în 2021, să nu se poată spune că pericolele n-au fost expuse public:

''Deci nu, Manole, nu este despre cum îți place ție să faci sex. Nu ar putea să îmi pese mai puțin. E despre ipocrizie, despre narcisism, despre snobism, despre oportunism, despre complexul de superioritate, despre ura față de românii care nu gândesc și nu votează ca tine, despre ușurința cu care pui etichete, despre nonșalanța cu care urli muie, dar faci pe mimoza rănită când ți se întorc aceleași vorbe. Nu, Manole, nu este despre cum îți place ție să faci sex. Este despre ideologia pe care o susții, o ideologie toxică, ce amenință să otrăvească viețile tuturor. Pentru că dacă ar fi doar despre preferințele tale în dormitor, ar fi ok. Atâta vreme cât ar rămâne acolo. Dar LGBTQ este o caracatiță veninoasă ce este pe punctul de a ne sufoca pe toți cu tentaculele sale, începând cu copiii noștri. Nu am o problemă că ești gay, dar am o problemă când încerci să educi copiii încă de la grădiniță, spunându-le că nu sunt fetițe sau băieți, ci că pot decide ei, mai târziu, ceea ce își doresc să fie. Nu am o problemă că ești gay, am o problemă când încerci să îmi vinzi gogoși și să-mi spui, deși natura te contrazice, că există mai mult decît două sexe, cel masculin și cel feminin. Nu am o problemă că ești gay, dar am o problemă când aduci transsexuali deghizați în prințese să citească povești copiilor. Nu am o problemă că ești gay, dar am o problemă că sub pretextul educației sexuale, tu vii și înveți copiii de grădiniță cum să se masturbeze. Nu am o problemă că ești gay, dar am o problemă că susții „dreptul" copiilor de a se îndopa cu hormoni sexuali, când ei încă nici nu știu bine cine sunt sau ce vor de la viață. Înțelegi, dragă Marius Manole, cam care e problema mea? Și a altora ca mine, care poate nu au curajul să spună lucrurilor pe nume. Și nu în ultimul rând, am o problemă că ești dintre cei care faceți propagandă jegoasă pentru ca guvernul să implementeze măsuri de lockdown cât mai aspre. Tu și ai tăi sunteți parte din motivul pentru care astăzi, la peste un an de la declanșarea isteriei C0vid, încă mai stăm în case, avem program de intrat înăuntru la ora 20 și magazinele funcționează până la ora 18. Tu și ai tăi ați ținut isonul medicilor și jurnaliștilor plătiți să răspândească această doctrină sanitară, tu și ai tăi ați fost primii care ați îndemnat lumea să #steaacasă, apoi să poarte mască nonstop, apoi să se vac@ineze. Voi ați pus umărul la instalarea și consolidarea dictaturii sanitare în care trăim de mai bine de un an. Și voi sunteți un motiv pentru care polițiștii și jandarmii au fost impulsionați să dea amezi pentru inexistența la purtător a declarației pe proprie răspundere și pentru nepurtarea măștii. Mai țineți minte declarația fără de care nu puteam merge mai departe de colțul blocului? Sutele de milioane date amenzi? Sunteți parte din vină. Și pentru asta, cât și pentru celelalte, nu vă iertăm. Iar acum vă faceți poze cum vă vac@inați voi, îndemnând populația să facă la fel, încurajând lumea să facă experimente pe propria-i sănătate cu un medicament despre care se știe foarte puțin. Deci, ascultă aici, Manole, problema chiar nu e deloc că ești tu gay. Eu îmi permit să râd de tine pentru că și tu ai râs de mine și m-ai făcut ciumată, analfabetă și proastă. Problema e că n-ai caracter, băiatule. N-ai rușine. N-ai bun-simț. N-ai modestie. Ești un îndrăgostit de sine, cu ifose. Ți se pare că ești buricul lumii doar pentru că joci la Teatrul Național. Ți-o spune una care a ales să părăsească același Teatru Național acum mulți ani: cariera nu înseamnă nimic, câtă vreme îți permiți, cu neobrăzare crasă, să râzi de cel bătrân, de cel știrb, de cel sărac și să te crezi mai bun. Iar asta n-ar trebui să ți-o spun eu, ar fi trebuit să o știi tu.

Olimpia Olari''