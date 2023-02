Iohannis s-a înecat în Canalul Bâstroe!

Iohannis e înjurat peste tot și-n toate felurile. Doar în ultimele trei zile, dac-am mers la piață, până și ciobanii cu brânză de la Jina l-au afurisit, părinții prezenți la o competiție de înot mi-au zis că David Popovici va pleca din țară din cauza lui, în restaurantul unde-am mâncat sâmbătă, un primar liberal de comună mi-a spus că a protestat la PNL împotriva asocierii cu Iohannis în continuare, la mănăstirea din Cornu un fost pădurar mi-a explicat că se roagă la Dumnezeu să ne scape de actualul președinte, nu mai insist cu detalii deoarece sunt convins că mulți gândiți la fel sau vă întâlniți cu situații similare.

E clar că Iohannis a devenit proscris pentru români, iar acest lucru a devenit atât de evident acum în urma felului în care a administrat scandalul săpării de către ucraineni a zonei Bâstroe-Chilia, cu consecința distrugerii Deltei Dunării. Românii s-au îndârjit la maximum nu pentru că Iohannis s-a dovedit din nou nepăsător, asta o știau demult, ci pentru că președintele României nu doar că a luat partea ucrainenilor, dar a fost dovedit ca fiind cunoscător și complice al operațiunii executate de ucraineni, ordonată însă în mod evident de interesele comerciale americane legate de transportul cerealelor pe care le cultivă pe cele 17,5 milioane de hectare pe care le dețin în Ucraina. Privind în istoria recentă, Emil Constantinescu n-a mai contat public după ce Vadim Tudor l-a denunțat public că-și pierde vremea cu orgii sexuale organizate prin vile de protocol cu actrița Rona Hartner, Traian Băsescu a devenit neglijabil ca autoritate mai ales după ce Coldea a oferit presei pozele cu Elena Udrea la Paris, iar pe Ion Iliescu l-au făcut cantitate neglijabilă privatizările frauduloase ale lui Adrian Năstase, unde zicea că se opune, dar nimeni nu l-a băgat în seamă.

Autoritatea publică a lui Iohannis, atât cât mai rămăsese până-n urmă cu două săptămâni, a fost anulată în urma anunțului public al lui Sorin Grindeanu referitor la operațiunea ucraineană, prin care Delta Dunării va fi distrusă. Operațiunea a fost de manual, PSD și Ciolacu au fost solidari cu Grindeanu, UDMR a întărit prin vocea lui Hunor Kelemen dezvăluirile pesedistului, George Simion a asigurat galeria și demonstrația din teren, iar PNL, după ce-a tăcut arătându-și dezorientarea, a sfârșit prin a susține poziția aberantă a lui Iohannis. Verdictul publicului a devenit astfel clar: ''Iohannis e vinovat pentru Delta Dunării''! Am zis că a fost o operațiune necesară, dar anti-Iohannis, deoarece, chiar dacă acum e sigur că Iohannis a dat aprobarea ucrainenilor, tot la fel de sigur e că serviciile noastre secrete cunoșteau detaliile săpării de la Bâstroe-Chilia, iar odată cu asta și toți liderii politici importanți ce-au așezat scandalul în poala lui Iohannis, începând chiar cu Grindeanu. Adevărul previzibil e că operațiunea de săpare a canalului ar fi aproape finalizată, deci soarta Deltei Dunării cumva pecetluită, adică sesizarea lui Grindeanu&Company e posibil să fi fost deja tardivă și să nu fi avut alt rol decât îngroparea politică a lui Iohannis.

Până acum treburile au decurs conform planului, atât din punctul de vedere al ucrainenilor, susținuți de americani în acțiunea lor samavolnică, dar și din perspectiva identificării vinovatului Iohannis, de care mai e nevoie o perioadă scurtă, și doar pentru a semna decretele de numire a șefilor Parchetelor. Dar dacă o viitoare anchetă, chiar minimală, va dovedi că răul a fost deja făcut prin săpările din ultimele luni, iar pentru Delta Dunării a început numărătoarea inversă?! Ei bine, atunci e previzibil că se va isca un scandal public uriaș, dar din care nimeni să nu mai priceapă nimic, adică să nu cumva să se înțeleagă că România și Delta Dunării au fost victimele unor decizii samavolnice dictate de interesele economico-strategice ale potentaților ce se ascund pe sub fusta lui Victoria Nuland. De-aia am folosit în titlu metafora conform căreia nu vom avea parte de anchetarea sau funeraliile înecatului Iohannis. Că doar nu credeți că Zelenskiy, Iohannis sau Aurescu, alias ''Ăla-micu-cu-trabucu'', or fi acționat de capul lor, și nimeni nu i-a putut opri din toamna trecută și până-n prezent!

Cozmin Gușă