Cateva concluzii dupa Decizia CCR din 06.05.2020:

- Klaus Iohannis este un infractor. El a comis infractiunea de Abuz in serviciu prevazuta si pedepsita de art. 297 C.pen. atunci cand "in exercitarea atributiilor de serviciu" a indeplinit defectuos prerogativa prevazuta de art. 93 alin. 1 si 100 din Constitutie raportate la art 3, 10 si 15 din OG 1/1999 si prin aceasta a cauzat si cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime a 18 milioane de persoane fizice.

El, Iohannis, se bucura insa de impunitatea acordata de CCR (intr-o alta formula) Presedintelui Romaniei, si nu va fi tras niciodata la raspundere penala pentru faptele lui. Insa el, Iohannis, trebuie suspendat de urgenta de Parlament si demis de popor pentru grava incalcare a Constitutiei si pentru limitarea drastica a drepturilor fiecarui cetatean din Romania.

- Ceilalti membri ai Executivului, Orban, Vela, membrii "Grupului de Comunicare Strategica" sunt infractori. Ei au comis in forma continuata infractiunea de Abuz in serviciu prevazuta si pedepsita de art. 297 C.pen.. Ei pot si trebuie sa fie trasi la raspundere penala!

Mai inainte de asta insa Executivul trebuie demis de urgenta prin motiune de cenzura!

- "Sefii opozitiei" si parlamentarii care nu au cenzurat Decretul abuziv al Presedintelui sunt complicii de facto ai acestuia, indiferent daca aceasta complicitate a fost cauzata de indolenta, prostie sau ticalosie.

Cert este un lucru: "Curtea a constatat ca forul legiuitor avea obligatia de a-l supune controlului parlamentar, iar prin hotararea adoptata sa sanctioneze exercitarea ultra vires a competentelor legale de catre Presedintele Romaniei, doar o atare hotarare fiind susceptibila de contestare la Curtea Constitutionala, in baza art.146 lit.l) din Constitutie".

Parlamentarii nostri trebuie sa isi ceara scuze poporului pe care ar fi trebuit sa il reprezinte si ale carui interesetrebuia sa le protejeze! Cea mai buna cale de a-si cere scuze este sa-si faca datoria pe viitor: motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si suspendarea presedinteui Iohannis.

- Incepand de azi, orice limitare a drepturilor fundamentale constitutionale neprevazute in OG 1/1999 constituie infractiune, un Abuz in serviciu, astfel ca trebuie sesizate parchetele competente in legatura cu orice limitare a libertatii de constiinta (statuata de art. 29 alin. 1 din Constitutie: "(1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nici o forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale." sau a libertatii de exprimare (statuata de art. 30 alin 1-4 din Constitutie:

"(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisa.

(3) Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii.

(4) Nici o publicatie nu poate fi suprimata."

- dupa publicarea in Monotorul Oficial a Deciziei CCR, Bisericile, Casele de rugaciuni, Sinagogile, Giamiile, precum si orice alt templu sau lacas de cult trebuie deschise! Preotii, liderii nostri spirituali au datoria de a-si asuma orice risc pentru a-si indeplini daca nu menirea, macar functiunea spirituala si sociala pe care si-au asumat-o.

- dupa publicarea in Monotorul Oficial a Deciziei CCR, orice forma de cenzura trebuie sa inceteze de indata!

Avocat Dan Chitic