Ludovic Orban, dat de gol

Premierul României s-a făcut de râs. Din nou. A afirmat sus și tare că relansează România. Că în acest scop a luat deja măsuri. Care își demonstrează eficiența. Și că a consacrat resurse. Iar argumentul forte pe care l-a utilizat sunt investiții masive în dezvoltarea economică. Pe multiple planuri. Iar statisticile oficiale ale Uniunii Europene, alte altor autorități internaționale, îl dau de gol. De fapt, din această perspectivă, România e pe ultimul loc. Din întreaga Europă. Cu excepția Rusiei. Dar Rusia nu face parte din UE.

Ce ne tot explică Ludovic Orban? Cu ce informații ne tot bombardează? Zi de zi și cu orice prilej? El încearcă să transmită opiniei publice și clasei politice că, pentru a salva România din criza economică în cadrul faimosului plan de relansare economică, Guvernul a decis să facă importante sacrificii financiare. Să investească masiv în infrastructură și în dezvoltarea accelerată a unor întregi sectoare. Iar asemenea investiții duduie. Și vor asigura morișca economică. În urma acestor investiții, se va obține plusvaloare. Adică noi resurse financiare care vor putea cândva contribui la ridicarea gradului de bunăstare al românilor.

În principiu, raționamentul e corect. Chiar așa stau lucrurile. Dacă nu investești în dezvoltare, mai devreme sau mai târziu te sufoci ca nație. Pur și simplu nu mai ai de unde să produci bani. Pentru a asigura veniturile necesare. Și cheltuieile necesare ale statului. Și pentru a îmbunătăți viața românilor. Dar una este teoria și alta este practica. În mod practic, Ludovic Orban nu face ceea ce spune că face. Ne-a dat, ca să folosesc un termen licențios, țeapă. I-a țepuit pe toți românii.

Statistica nu minte. Statistica operată de cei maii mari specialiști internaționali în domeniu demonstrează fără echivoc faptul că afirmațiile lui Ludovic Orban sunt simple gogoși. Dar, rând pe rând, sunt înțepate. Și dezumflate. Și se terciuesc sub ochii noștri. În realitate, România are cele mai mici investiții din Uniunea Europeană. Și chiar și cele mai mici din Europa, cu excepția Federației Ruse. Totalul investițiilor făcute de Guvernul Orban, la care, atenție, se adaugă și investițiile străine sau ale agenților economici interni, sunt atât de mici, încât este cu neputință să asigure dezvoltarea României. Cu asemenea investiți, situate mult mai jos decât cele făcute de guvernele PSD, România nu are nicio posibilitate de a se dezvolta. Și nu va mai putea atinge ritmurile de dezvoltare pe care le-a cunoscut în trecutul apropiat. Așa că vom merge, cel puțin sub această guvernare, în picaj.

Sorin Rosca Stanescu