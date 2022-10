Lumea mică în faza de negare

„Lumea civilizată", Lumea mică, se află într-o fază acută de negare. Deși liderii lumii mici vorbesc despre „lumea întreagă" și „restul lumii" când se raportează fără să le includă pe unele țări cum ar fi China, Rusia, Iran și atâtea altele, așa cum devine din ce în ce mai evident „restul lumii", „lumea întreagă" sau „civilizată" este din ce în ce mai mică.

Acest fapt este dovedit de deciziile care se iau în afara „Lumii mici"... spre exemplu în China, care tocmai a hotărât să restrângă drastic relațiile cu vestului pentru a contracara influențele externe și a se orienta către creșterea piețelor interne. Într-un articol de pe solidnews preluat de la reseauinternational. net este sintetizată perfect această situație: „China este o putere orientată spre export, care nu se poate lipsi de piețele externe. Dar Washingtonul nu este centrul lumii, iar Beijingul dezvoltă în mod activ platforme alternative în Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America de Sud. China se îndreaptă în mod clar către o eră a „autosuficienței naționale" proclamată de președintele Xi. Acest lucru nu este lipsit de un pragmatism sănătos: chinezii au obținut deja maximul de la Vest și, evident, nu vor putea obține mai mult."

Fără China globalizarea a intrat în comă. Globalizarea desenată de vest! Căci globalizarea „Lumii mari" merge mai departe, fiind astfel hotărâtă deja integrarea sporită și strângerea legăturilor economice cu țările BRICS. Cu alte cuvinte, dacă occidentul nu se orientează rapid spre alte colonii în care să externalizeze producția de bunuri, vom rămâne fără chiloți... problema e alta: care „noi colonii", că mai toate sunt în aria de influență a BRICS-ului, fac deja parte din Lumea Mare, din „Cealaltă Lume"! Ceea ce înseamnă că occidentul și occidentalii vor trebui să reînvețe să muncească. Fizic! La bunuri de larg consum cu valoare adăugată mică... ceea ce este greu, dacă nu cumva imposibil!

Și nu doar comoditatea occidentalului este cauza (căci generații întregi de occidentali au fost obișnuiți în țările bogate să trăiască din ajutoare sociale... căci, orice învăț are și un dezvăț! Foamea și sărăcia îl va reînvăța probabil pe occidental într-un final să muncească. Dar care occidental? Populația occidentului e îmbătrânită iar demografia a fost descurajată în tot „vestul civilizat"... așa că occidentul va fi obligat să facă ce a mai făcut: să „importe" populații din afara spațiului european, populații care vin cu obiceiurile lor, cu modul lor de gândire. Populații din colonii care ajung să stăpânească marile puteri - vezi colonistul indian devenit prim ministru al Marii Britanii, indian care, ce e drept, face parte din casta corectă, din „casta Goldensachs".

Dar chiar și cu o Europa ticsită de alogeni... cu ce resurse, cu ce materii prime să supraviețuiesti, să te dezvolți atâta vreme cât majoritatea sunte în „Lumea Cealaltă", pe „Planeta Mare"...

Dar abia acum vine ce e mai relevant: așa cum „profețeam" în urmă cu vreo două luni, „Lumea Mare" e pe punctul să se coaguleze, să se alieze și din punct de vedere militar. Nu formalizat încă, dar real... ceea ce e chiar mai periculos! Noul președinte pe viață al Chinei, Xi Jinping, își clădește o politică națională axată pe consolidarea puterii militare, fapt care îl pune pe curs de coliziune cu Statele Unite. Și, pe cale de consecință, cu NATO! Fapt care duce inevitabil la o strângere a legăturilor cu Rusia. Aceeași situație și cu Iranul, care are deja un parteneriat militar strâns cu Rusia.

Această alianță în schimb nu va fi una concretizată într-un unic pol militar instituționalizat, pe modelul NATO. Alianțele vor fi conjuncturale, bilaterale, dar invariabil vor avea ca principal adversar „Lumea mică" - va fi singura „conjunctură" constantă.

Dar tocmai d-aia și la Beijing, și la Teheran, și la Moscova, și în Brasil, și la Cape Town se vorbește despre o „lume multi polară" și nu „bipolară", o lume care s-a făcut deja, există, deși „Lumea mică" refuză să accepte această realitate.

Și ca de aproape fiecare dată în faza de negare există un moment de negare violentă a realității. Și în această fază a fazei de negare ne găsim noi, aici în marginea Lumii Mici.

De aceea, în furia negării și în încercarea disperată de a recupera ce este acum imposibil să mai fie recuperat - controlul hegemonic al SUA și al aliaților din „Lumea Mică" asupra „Lumii Mari" - îmi este extrem de frică să nu fim martorii actori ai unui deznodământ dramatic al acestei crize existențiale a vestului. Establishment-ul occidental, extrem de slab intelectual și absolut nepregătit pentru acest declin al „Lumii Civilizate", cred că este în stare de orice... rău. Sper să mă înșel! Sper să înțeleagă că trebuie căutate soluții în noua arhitectură a lumii și nu distrugerea lumii pentru impunerea propriei „viziuni", de fapt pentru stăpânirea discreționară a vestului care nu mai reprezintă o opțiune pentru niciuna din țările „Lumii Mari".

De aceea, noi, aici în România, nu avem luxul de a intra în faze de negare! Suntem obligați să ne adaptăm rapid și să luăm urgent unele măsuri strict în interes național.

Prima ar fi refuzul categoric de a fi implicați în niciun conflict deschis cu vreuna din țările „Lumii mari" și, ÎN NICIUN CAZ să nu acceptăm ca teritoriul național să fie baza de plecare a unor atacuri militare împotriva uneia din țările din „Lumea Cealaltă". Pur și simplu nu ne permitem riscul de a deveni câmp de bătălie, a Ucraina 2. Nu afilierea noastră la NATO o discut aici, ci doar dreptul de a refuza să fim bază de lansare a unor atacuri ce nu pot fi justificate de caracterul declarat defensiv al Alianței.

Apoi, dacă noi, cei din #CoalițiaPentruNațiune am fi la guvernare, am lua imediat măsuri protecționiste pentru autoconsumul resurselor și energiei produse în România - starea de criză energetică globală o permite! Doar nu vom fi „solidari" cu cei care ne discriminează și ne umilesc de ani de zile! Avem dreptul să ne gândim mai întâi la noi, și apoi la alții. Chiar și porunca biblică spună să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți... hai să începem să învățăm să ne iubim noi pe noi.

Nu în ultimul rând, economia românească trebuie să fie pregătită pentru a prelua producția de bunuri de larg consum ce se realiza în afara uniunii. În fața demantelării și blocării iminente a fluxului de bunuri pe ruta est-vest, economia României trebuie să fie autosustenabilă! Protejarea și sprijinirea sectorului economic este esențială pentru subzistența noastră, nu doar pentru suveranitatea.

Abia în cele din urmă, după ce vom fi „pe picioarele noastre" va trebui să ne renegociem locul în „Lumea mică" în paralel cu negocierea unei colaborări realmente reciproc avantajoase cu țările BRICS.

Restul, sunt sloganuri! Sloganuri folosite de Propagandiștii controlați de cei care de zeci de ani ne tratează ca pe o colonie și care acum, când brusc s-au trezit la o altă realitate decât aia pe care o proiectaseră, sunt într-o autodistructivă fază de negare. Trebuie să le amintim aliaților noștri că noi, din poziția noastră de colonie de tip nou, refuzăm să participăm la războaiele lor cu fostele lor colonii: dacă nu am împărțit niciodată avantajele și beneficiile din vechile colonii, de ce am partaja acum cheltuielile cu încercarea disperata de a nu le pierde?

Poate luciditatea și curajul nostru de a prezenta adevărul simplu și dureros i-ar ajuta pe „aliații" și stăpânii noștri să depășească faza asta de negare din care nu reușesc să iasă. Poate așa le-am fi mult mai de folos decât niște slugi umile și obediente, așa cum sunt guvernanții României de azi. Nu știu. Poate! Dar sigur am fi mai respectați... măcar cât sunt ungurii, așa!

Dan Chitic