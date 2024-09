România e condusă de două partide ai căror lideri pot fi etichetați drept luptătorii invizibili. Marcel Ciolacu are certificat de luptător în revoluție într-un oraș în care nu a fost revoluție. Iar Nicolae Ciucă a luptat într-o bătălie care nu a avut loc, în Irak, după cum confirmă și un amplu și documentat material difuzat azi de siteul Recorder.

Cu ani în urmă, Inpolitics a fost între primii care au demontat impostura generalului. Cel mai grav în cazul lui Ciucă nu e dezvăluirea că nu a condus nicio bătălie, ci aceea că atunci cînd a fost solicitat să ajute trupe străine sau chiar români de ai lui, a refuzat, invocînd dispoziții de la București. Așadar, eroul de la Nassyria este, de fapt, lașul de la Nassyria.

Jurnaliștii de la Recorder au difuzat un documentar în care doi generali italieni, care au participat la luptele din Nassiriya, Irak, în 2004, în același timp cu Nicolae Ciucă, și un polițist militar român contrazic faptele de arme ale prezidențiabilului PNL, fapte care au stat la baza carierei sale politice.

Generalii Luigi Scollo și Gian Marco Chiarini susțin că militarii români de sub comanda lui Ciucă nu ar fi fost direct implicați în luptele din orașul de pe Eufrat, în primăvara anului 2004, ci ar fi oferit sprijin de la kilometri buni depărtare.

Italienii spun că Ciucă a fost solicitat la un moment să îl ajute pe generalul Chiarini, care, în timpul unei inspecții în preajma Nassyria, în fruntea unei trupe de comando, a fost atacat de insurgenții irakieni. A cerut ajutorul lui Nicolae Ciucă, dar acesta a refuzat, spunînd că de la București i-a venit ordinul de a nu avea victime umane.

Cea mai gravă acuzație vine de la Roberto Cremene, fost polițist militar și participant direct la luptele din centrul orașului Nassiryia, care susține, la rândul său, că batalionul condus de Nicolae Ciucă nu a avut vreo implicare în schimbul de focuri. Cremene dezvăluie că „Scorpionilor roșii" li s-ar fi cerut sprijinul pentru evacuarea unor polițiștilor români prinși în ambuscade, iar Ciucă a refuzat să se implice motivînd că are nevoie de aprobare de la București.

"Eu, unul, care am fost acolo, îmi este greu să vorbesc. Pentru că mă doare. Nu am cuvinte. N-au venit! Și tot ei au fost ridicați în slăvi? Tot eroul de la Nassiriya? Ei făceau o patrulă în fara orașului Nassiriya. Ei nu au intrat in Nassiriya! Cum e posibil să spui că tu faci o patrulă și în timpul focului tu schimbi roți de transportor? Nu este! Pentru mine nu este adevăr! Mitul eroului de la Nassiriya este o minciună!" a spus fostul soldat.

Nicolae Ciucă a fost făcut erou din pix la nouă ani după invocatele evenimente de către un ziarist al Radio România Actualități care e finul său de cununie. Nicoae Ciucă a fost decăzut de la statutul de erou de către generalii italieni care au răspuns de apărarea Nassyriah în acea perioadă, ca și de soldați români care s-au aflat, de asemenea, în miezul evenimentelor.

Azi, PNL a lansat oficial un clip de campanie în care Ciucă este promovat fix în baza faptelor sale de eroism care se dovedesc a fi, de fapt, fapte de lașitate. Mai bine de atît nu se putea potrivi. Contactat de Recorder, generalul-candidat a refuzat să comenteze. Ar fi fost și dificil, în opinia noastră.

Bogdan Tiberiu Iacob