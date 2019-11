Mascarada dezbaterii

Povestea asta cu dezbaterea s-a lungit prea mult - e ca plastilina. Ține loc de ofertă politică. Candidatul PSD - in lipsa de infaptuiri si imaginatie politica - a găsit o temă să se agațe de Iohannis. Iohannis, clar, nu are niciun chef să se întîlneasca 1 la 1 cu broșa marca VVDăncilă. Pînă la urma tot nu am aflat nimic in aceste zile despre intentiile lui. Nu mai zic de ale fostului premier care nu leagă nici azi două cuvinte cu înțeles.

Nici vorbă să aibă ea vreo viziune despre România. Se rezumă la pantofi, coafuri, taioare, Chanel și asta-i tot. Cred că nici nu înțelege ce i se intimplă, ce razboi se duce, darmite să vorbeasca despre agenda cetățeanului, bugete și interesul național. Dragnea - patronul ei - avea vorbele cu el. Ii turuia gurița ca mitralieră. Le intorcea ca la Ploiesti (orașul ei natal), și tot timpul incerca să prostească lumea. VV Dancilă vine cu foaia și citeste ce i-au scris altii mai școliți decit ea. Nici așa nu îi iese pasiența. Ar fi dezbatere adevarată dacă s-ar intilni față în fata săptamina asta într-un studio teve? M-aș mira! Cine cu cine să discute? Și ce anume!?

VV Dăncilă ar avea parte de citeva tăceri din partea lui Iohannis - și el ar veni cu niște foi. Treaba ar fi s-o nimerescă pe cea care îi trebuie în timp util. Chestie de șansă. Iohannis nu e deloc potrivit pentru un asemenea rol. Nu îi place să fie întrebat si nici luat la rost. Poza lui de supraom ar avea de suferit. In 5 ani nu a acordat interviuri de lene, din calcul, din dorinta de a nu lăsa pe nimeni să se apropie. Detestă să se amestece cu vulgul, îi pute. Nu e un lider de masse, e doar un funcționar pripășit printr-un noroc chior la Cotroceni, parașutat de la o primarie provincială. D-aia, ieșirile lui in public sunt atent regizate. Nu e spontan, nu are deloc prezență de spirit, e contrafăcut. Nu vrea să riște nici cel mai mic deranj. Fotografia lui trebuie să ramina neșifonată. Ziaristii sunt surse de pericol pentru el, chiar dușmani (cel puțin unii dintre ei, cei prea iscoditori si in dezacord cu el).

Se opărește dacă l-ai criticat la gazetă, pe facebook sau faci comentarii negative despre prestatia lui într-un talkshow teve. Și știu bine ce spun. În locul unei intilniri de grad zero cu numita VV Dăncilă, Iohannis a preferat să se întilnească cu ziaristi aleși de el dintre cei care il susțin politic și electoral. Acesta a fost criteriul selectării lor. Cei ce nu îi convin nu au loc in Aula Bibliotecii Universitare. Cred ca era treaba gazetelor, a posturilor teve să trimită pe cine considerau ele. Nu a lui Iohannnis. Seamana deja cu o mascaradă... Și în acest caz, Iohannis arată că ii e frica si de umbra lui cind este vorba de al doilea mandat. Se teme de o confruntare reala cu opinia publică. In aceste conditii nu văd nicio discuție despre ce a făcut și ce nu în primul mandat. Despre incotro are de gind să ducă România. Avem o scenetă montată pentru uzul naivilor, ca să nu spun altfel.

E drept - nu scrie nicăieri, în vreun așa-zis „decalog al democratiei" că este obligatorie dezbaterea 1/1 la teve - live - pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. Este opținea stafurilor celor doi candidati ce fel de campanie duc. Nimic altceva. E un tip de spectacol - invenție a televiziunii (USA 1960 Nixon vs Kennedy). De atunci se organizează asemenea intilniri de gradul zero ca o cutumă. Pentru ratting și spoturi publicitare, pe scurt pentru bani, foarte mulți bani. E o intilnire în care unul dintre candidați - cel mai prost plasat- încearcă să revină în joc și să mai cîștige citeva procente. Mai ales să demonstreze susținătorilor că mai are șanse să iasă învingător. Cu sau fără dezbatere teve, democrația rămîne tot aia de dinaintea campaniei electorale.

Stelian Tanase