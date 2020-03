Nimeni cu pseudonime

M-am așteptat ca in condițiile dramatice in care aceasta pandemie ne obliga să traim cu totii - miliarde de oameni- ticăloșia să scadă. Josniciile, atacurile la persoana, violentele fizice si verbale sa scada. Constat că dimpotriva.

Televiziunile, pagine de socializare, mahalalele abunda de mizerii umane. Răul a iesit la suprafață, ne inunda. Flagelul se duce in lume in aceeași măsura cu raspindirea epidemiei de coronavirus. Cu fiecare zi intensitatea si numărul dejectiilor e mai mare. Inclusiv pe fb, instagram, bloguri unde credeam că exista totuși o anumită protecție împotriva nenorociților care profită de situatie. Macar protectia dată de 7 ani de acasă și de bun simț. Sigur, ticălosul rămîne un ticălos și în vreme de pace si în vreme de război. Nu se dezminte. El e învățat din fragedă pruncie să împroaște cu materii fecale, să lovească cu tot ce are la îndemînă, să hărtuiască/agreseze fără oprire. Agresarea celorlalti este a doua lui natură, ca să nu zic chiar prima. Astfel își rezolvă frustrările - că e un ratat, că vietuieste ca un vierme la marginea societății, ca e un anonim, că duce o viață fără satisfacții. Colțul lui de lume e întunecat. Ticălosul aparține subteranei. Invidia și prostia îi macină ficații. Bosch l-a pictat perfect in imaginile din Apocalips.

Firește se dotează cu un pseudonim pentru a nu fi descoperit. Știe că e un ticalos sadea, un declasat și un nemernic. Face rău, dar nu are „curajul opiniunilor sale", vorba unui personaj din Caragiale. Seamănă leit cu informatorii Securității ( e f. posibil să fi fost unul! manierele sunt aceleași). Iși denunță - adesea pentru păcate imaginare - rudele, prietenii, vecinii la adăpostul unui pseudonim. Calomniator și detractor din obisnuință. Fără pseudonim nu ar comite atîtea ticăloșii. Intîi de toate este un laș. Moare de frică să nu fie demascat și să dea cumva socoteală. Va da! Ticalosul ține morțiș să-și păstreze numele nepătat, dar nu se poate abține să nu murdărească în jur. Ipochimenul nu se poate lipsi nici măcar o zi de îndeletnicirile lui malefice. Îl ajută să respire, să-și mai poarte în spinare cocoașa urit mirositore încă o zi...E mai distrugator chiar decit pandemia. Răul omenesc e tot ce poate fi mai periculos.

Mă întreb - înainte de apariția rețelelor de socializare (unde și-a găsit o gazdă primitoare) cum se distra ticălosu? Unde și cum își deversa abjecția? Acum e simplu - se scoală dimineata din pat și dă o raită. Azi pe cine porcăie!? Se așterne apoi pe amenintări, șantaje, batjocuri, înjurături. Așa se mai salvează de presiunea care îi apasă umerii, de ura pe care o resimte față de ceilalti. Daca s-ar opri on-line-ul, așa cum se aude, ar fi bună o carantină. Dar mai bine un psihiatru să il interneze la Spitalul 9 si să-l bage într-o cămașă de forță ca sa nu atace ceilalti pacienți. La azil maniacul ar scăpa de obsesii, de complexul infect de inferioritate de care suferă. De dorința de revanșă, mai ales de resentimente. Cred că e nevindecabil, așa că nu se pune problema ce va face după trecerea pandemiei. Va face același lucru ca pină la declanșarea ei. Ticăloșii! Ar trimite anonime cu poșta sau online. Ar otrăvi cîinele vecinului, ar turna șefilor colegii...

Dacă pandemia se va prelungi dincolo de începutul verii, nervii multora vor ceda. Destui vor prefera să arate lumii partea întunecată a ființei lor - chiar și cei mai rabdători. Pandemia este ca o ocupație străină. Psihicul rezistă cît rezistă. Fenomenul descris mai sus - ca și exponenții lui - se vor răspîndi f tare. Aveti grijă! Scriam zilele trecute - „Nu cereți niciun ajutor. Sunteți singuri. Nu vorbiți cu nimeni. Nu are cine să vă audă! Rămîneți calmi. "

Stelian Tanase