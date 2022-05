E imposibil de crezut că cineva n-a lăcrimat la versurile piesei "My Heart Will Go On" a celebrei Céline Dion, din coloana sonoră a filmului "Titanic:" "Dragostea ne cuprinde o singură dată / Și durează întreaga viață." Azi, despre Noua Ordine, Céline Dion și hăinuțele unisex.

Toți ne amintim scena în care Jack, tânărul de slabă condiție socială, a căzut de pe sloiul de gheață în Ocean și s-a scufundat în adâncuri, iar iubita lui Rose a ajuns să fie salvată. Momentul culminant al amintirilor, când ea, la bătrânețe, își arunca pandantivul în Ocean, rămâne memorabil. Totul pe songul lui Céline Dion, cântăreața canadiană, care se lasă așteptată de mai mulți ani și în România. Puțini știu, însă, suferința reginei muzicii pop, obligată să tot își amâne concertele. Dar aproape deloc nu se cunoaște prin estul Europei despre linia de modă Celine Nununu a hainelor de copii împielițați.

Nu râdeți, celebrul star din Québec este agentul de marketing al companiei care promovează un nou stil de hăinuțe unisex. Adică, linia viitorului: fără țoale de băieței sau cele de fetițe. Neomarxismul s-a ținut întotdeauna scai de fustele vedetelor. Prin ele a pătruns draconic în societate. Nu va dura mult când linia ideologică va mistui și Europa. Ceasul bate la Big Ben, în Wesmister, dar se fixează la Washington și se vopsește la Hollywood, atunci când e vorba de curente existențiale, de gen sau de mod.

Noua ordine nu vine cu mâna goală. Impune stări, chiar dacă crează convulsii. Noul univers concentrațional are matrici prestabilite. Astfel încât victima - noul Zombie util regimentului - să creadă în propriul ghetou existențial și să lupte pentru condiția sa de rob digital. În paradigma spălării creierelor idioților utili mânuitorilor de umbre, zise democratice, a apărut noua colecție de haine fără identități de gen, extrem de scumpe și bine promovate. Firește tot la Hollywood, unde se fac cele mai fantasmagorice producții corecte politic, în sensul pregătirii lumii de mâine a uterelor legate și a creierelor ghidonate de noua ordine.

Hainele Nununu pentru bebeluși și copii nu mai au nicio amprentă de gen. Sunt asexuate. În filmele de promovare se spune că indivizii sunt eliberați de rolurile lor tradiționale și ancorați în libertățile lor individuale. Pentru că moda trebuie nu doar lansată, ci și susținută, vedete precum Gwen Stefani, Jennifer Garner, Kourtney Kardashian își îmbracă deja copilașii cu astfel de haine - new age. Moara propagandei e pregătită să toace orice preconcepție. E susținută de muzică gen Titanic. Adică, locuitorii planetei, eliberați de capacitățiile neuronale, să intre de bună voie în dinții tocătorului de destine, care se camuflează în salvator.

Miturile salvaționiste sunt create de noii stăpâni ai lumii pentru a zăpăci lumea. Din marea masă, întotdeauna se găsesc idioți utili care să creadă că micuții lor s-au "eliberat" de povara identității. Dar oare cine vrea ca omul să renunțe de bună voie la cel mai mare dar de la Dumnezeu, ființa? Cum cine? Marele Nevăzut al universului, cuibărit prin Wall Street. Clipul de prezentare al noilor modele de hăinuțe pentru copii este edificator despre cum ideologia intră în casele oamenilor pentru a-i deprima.

Céline Dion se duce noaptea într-o maternitate și descoperă ceva inacceptabil: bebeluși îmbrăcați în haine roz de fetițe și albastre de băieți. De furie, ea suflă sclipici negru și totul se schimbă. Bebeluși poartă, dintr-o dată, fesuri cu capete de mort și tricouri pe care scrie "Noua Ordine." Site-ul de produse al Nununu arată copii având pe față simboluri ale morții, micuți fără fețe, stele ciudate, înaripări înfricoșătoare, fel de fel de împielițări de formă și de conținut. Cică noua modă? În folosul cui sunt orătăniile pictate pe hainele unisex? Unii interpretează semne ale ocultei și ale pedofiliei, chiar, pe desenele ciudate, vândute ca produse premium. Pe un tricou scrie HO, acronimul târfei în jargon.

Pe Instagram, copii din reclamele Nununu sunt prezentați cu coarne de țap și însemne diavolești, încă o liturghie neagră a agitatului prezent. Doi copii erau filmați, pe melodia lui Céline Dion, cum să fim intimi. Mai mulți specialiști în decriptările propagandei susțin că însemnele sataniste au rolul de a provoca, precum opiumul, stări de dependență față de împărăția întunericului. Exorcistul John Esseff din Scranton, Pennsylvania - a spus, încă de la lansarea primei linii de haine că „diavolul urmărește copiii confundând genul.

Când se naște un copil, care sunt primele lucruri pe care le spunem despre acel copil? Este un băiat, sau este o fată. Acesta este primul anunț miraculos la venirea unui copil pe lume, dar a spune că nu există nicio diferență este satanic." Sigur că moda nu vine singură. Se impune. Și pentru noile perversiuni ideologice, cu scopul de a distruge orice forme de rațiune în societate, ținta este mintea umană. Dacă la ora actuală, inteligența artificială controlează în totalitate individul, marea provocare a gealaților Noii Ordini mondiale este cum să-i ghidoneze în viitor mintea. Narativul acțiunii ideologice, de suprimare a ființei, e proba vie că neomarxismul aprinde Occidentul. Zombificarea e la un click distanță.

Marius Ghilezan