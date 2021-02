Șoșoacă a ajuns la limita legalității. A trecut de la datul cu gura la actiune!

Am sperat să nu scriu despre Diana Șocoaca, măcar cîteva zile. Dar apariția ei de ieri - printre minerii aflați în grevă - mi-a schimbat planurile, din nefericire.

Șoșoacă a trecut de la datul cu gura la actiune. La instigarea "maselor populare" și la revoltă. Șosoacă nu știe ce face - că se joacă cu focul - sau știe și atunci premeditează? Cert, este in căutarea de popularitate cu orice preț. Nu se poartă ca un om responsabil cind face așa ceva.. D-aia este in Parlament ca sa medieze conflictele sociale și să le rezolve pașnic. Nu ca să iasa in stradă să agite lumea cu vorbe goale. Nu aflat incă ce rost are Parlamentul? Crede ca este o scena de unde culege aplauze. Dar nu ii mai ajunge acea scenă și a iesit in aer liber să dea spectacol.

Ieri a zbierat, a lătrat gros și lung, s-a isterizat, a amenințat și blestemat. Și-a făcut numărul. Cred că e foarte mulțumită de ispravă. A mai strins, sărăcuța, cu gurița, cîteva simpatii... Dar numai pe Valea Jiului, să fim înțeleși. In restul tării, unde mai trăiesc victimele mineriadelor din anii 90, apariția ei de ieri a produs stupoare. Instituția Parlamentului are mult de suferit.

Citez - "Unde sunt ambulanțele SMURD ale nemernicului de Arafat? E criminalul României, unul dintre criminalii României!" Adică, bravos națiune, halal să-ți fie! Și nu s-a oprit aici. Ia să vedem ce a mai zis.

Citez- " Uitați-vă în ce hal i-au adus. Toată lumea își bate joc. Eu am venit cu soluții, nu ca asasinii de la putere. Cei de la putere sunt asasini economici. În Germania, minerii au 4-5.000 de euro pe lună, noi de batem joc de ei cu 500 de euro pe lună. E obligația noastră de parlamentari să fim aici, să coborâm în subteran. România trebuie să se înțeleagă că dacă nu se iese în stradă, să îi dea jos de acolo, nu se poate. Cu ce trăiesc oamenii ăștia?" S-a intrebat ea retoric, ca un demagog de mare clasă. Avem de a face cu populismul cel mai ieftin. Minerii trăiesc cu ce și cum trăiește toată lumea in România, cu nimic altceva. Și primește salarii infinit mai mici decit Șoșoacă.

Citez - "Minerii și Valea și-au pierdut răbdarea!" (...) "Avem un guvern de orientare fascistă (!!!! n red). Fasciștii sunt la putere în România" (... ) "Nici turcii, nici tătarii nu ne-au prăduit cum ne-au prăduit politicienii. Nu în pușcării ar trebui să sfârșească, ci la Canal"

Să spui ca la București este un guvern fascist este grav. Și fără legătura cu realitatea. Să o tragă cineva de mînecă. Sa ia un consult psihiatric. Motivul ar fi că nu mai deosebește realitatea de fantasme. Intreb - pentru un vecin- dacă nu cumva și-a pierdut "uzul rațiunii". Șoșoacă a ajuns ieri la limita legalității. Face afirmații si intreprinde actiuni care depășesc cadrul legal. Constituția este o vorfba goala? E harcea-parcea? Aștept o reacție de la "garantul Constituției". Ghici cine este? Iar Șocoacă trebuie să se decidă - ori în stradă ori în Parlament!

Stealian Tanase