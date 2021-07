Patru atacuri ale urșilor în 10 zile! "Domnu' Gușă, guvernantii au innebunit!"

Ieri dimineață în timpul alergării m-a oprit un bătrân din Cornu, jud. Prahova, unde locuiesc de mai mulți ani, și mi-a povestit cum în urmă cu o săptămână un urs i-a intrat în curte și i-a furat o oaie pe care a mâncat-o la câteva sute de metri de casa lui, ursul continuând să-i viziteze noaptea curtea încă 3 zile la rând.

Tot el mi-a zis că până acum cornenii vedeau urșii doar la televizor. Lunea trecută am fost alertați prin RO-Alert că o ursoaică cu pui a atacat la prânz o gospodărie tot din Cornu, intrând în bucătărie peste o pensionară ce era în casă cu nepoțica ei, iar apoi am aflat că doar un ibric cu lapte fierbinte ce a căzut peste animal a reușit s-o gonească din casă. Două zile mai târziu, un alt urs a intrat în curtea mănăstirii din Cornu dimineața pe la 10.00, și doar norocul a făcut să nu vătămeze vreo călugăriță. Am aflat tot ieri că acum 10 zile un alt urs a fugărit oamenii pe o stradă din Cornu apropiată de DN1.

Primarul și autoritățile sunt disperate, nu au metode legale de a proteja cetățenii, iar ordonanța guvernamentală emisă recent mai mult complică lucrurile. Spre exemplu, urșii agresori n-ar putea fi vânați decât în prezența unei comisii formată din primar, polițist, jandarm, plus un doctor de la DSV, și doar acesta din urmă are dreptul să tragă în urs, și doar după ce se constată paguba ...

Au fost sute de cazuri de agresiune în ultimul an, zeci de persoane fiind omorâte sau rănite, dar asta pare că nu e vreun semnal de alarmă pentru autorități. Nu-i loc de teorie, dar închipuiți-vă vă rog cum este să trăiești și să-ți crești copiii în comunitățile unde nu te poți apăra defel împotriva urșilor înfometați și agresori.

Care o fi taina ce ține Guvernul în inacțiune în cazurile tragice semnalate în atât de multe locuri din țară?! De ce-o fi nevoie iar să moară oameni în aceste condiții domnule Klaus Werner Iohannis?

Zecile de poziții publice alarmante referitor la caz au fost ignorate, iar la Cornu doar norocul și Dumnezeu au făcut să nu fie încă victime umane.

Cozmin Gușă