Politicianul ideal trebuie să fie "sătul"!

După lunga vară fierbinte electorală trăită în sudul litoralului, când a candidat de unul singur la șefia Primăriei Mangalia, cunoscutul om de afaceri Mohammad Murad confirmă promisiunea făcută cu doi ani în urmă.

Este gata să candideze din nou, în ciuda trecutei sale repulsii vehemente față de politică! Și totuși un independent autoritar, precum Mohammad, un campion al afacerilor, genialul din turismul românesc, s-a lăsat sedus de Partidul Ecologist Român! Ținând cont de caracterul fiecăruia, Mohammad, adept al concretului cu rezultate deosebite, PER, învățat să o ia mereu de la capăt, vom asista la schimbări importante...În bine, desigur, mai ales pentru cei săraci. Mohammad Murad declară război sărăciei!

Mohammad Murad va candida din nou. De data asta, pentru un pot mai mare și sub o identitate politică - PER. Adversarul său de acum doi ani, liberalul Radu Cristian, a rămas în viața politică și la Primărie datorită sprijinului acordat de conducerile PNL, de la Constanța și de la nivel național. Domnul Radu Cristian s-a mulțumit cu o prestație modestă, susținut de prea multe moașe liberale! Liberalii au avut în propria lor curte candidatul potrivit pentru alegerile locale, dar l-au marginalizat în favoarea unor "chițaci" ai partidului! Ce afinități pot exista între un demolator(Chițac) și un constructor(Mohammad)?

Avem deja un prim câștigător al alegerilor parlamentare din anul 2024...Cel puțin, așa declară cunoscutul om de afaceri Mohammad Murad. Dacă își lua angajamentul solemn că va construi, în 6 luni de zile, un nou hotel zgârie-nori pe litoralul românesc, atunci, nu aveam nici o emoție sau îndoială. Desigur, nu părerea mea contează, ci, în primul rând, a domniei sale și a celor care s-au mai ocupat de pregătirea sa politică.

Dacă, în materie de afaceri, s-a dovedit a fi un campion greu de comparat cu un alt campion din aceeași categorie, ei, bine, în politică, e puțin mai complicat! Nu atât din necunoașterea unor reguli de bază ale politicianismului, cât, mai ales, din maniera lipsită de fair-play a adversarilor săi politici! Se întâmplă uneori să greșească din prea multă siguranță de sine, când are în față, cum li se întâmplă și elevilor olimpici, o ecuație simplă, pe care în alte situații, ar rezolva-o în trei minute și trei mișcări! Dar asta se întâmplă foarte rar și de fiecare dată iese singur din încurcătură. Cu predilecție, în afaceri, acolo unde a dat întotdeauna dovadă de spirit practic, curaj în decizii și prestanță. Sunt doar câteva din calitățile care l-au propulsat în topul oamenilor de afaceri, poziție pe care o ocupă de ani de zile, fiind renumit pentru realizările sale deosebite din turismul românesc. În condițiile în care s-a ținut departe de politică și a realizat totul cu propriile sale puteri! Deocamdată, în România, dacă nu ești înregimentat politic, nu ți se deschide nicio ușă! Poți să strigi "Sesam, deschide-te!", nu te aude nimeni! Cu atât mai mult atunci când vrei să faci poporului un bine, dar ești blocat la mantinelă de cei aflați la Putere.

Mohammad Murad vrea ca PER să ajungă în Parlamentul României în procent de minim 10%, ca să scoată din zăpezile birocrației toate proiectele valoroase abandonate sau blocate de politicieni și alți factori de răspundere. Să determine îndreptarea unor legi strâmbe. Să-i ajute pe investitorii sabotați peste tot în România, chestiune care a pus deja țara într-o poziție jenantă față de U.E., să ducă la bun sfârșit lupta sa împotriva săraciei!

Cu Mohammad în structurile sale de conducere, PER are toate șansele să devină mai incisiv și nu doar al frunzelor...Domnule Dănuț Pop, a căzut o frunză-n calea ta și te rog să nu calci pe ea! Știu, te-au dezamăgit aproape toți cei care au tranzitat PER (Corina Martin, Donțu etc.) doar ca să iasă dintr-un impas, și acum sufli și în iaurt! Eu zic că, dacă nu o să calci pe ea, ba, dimpotrivă, o să colaborezi, fără orgolii ieftine, PER are toate șansele să prindă schimbarea la față. Aia reală. Și nu uitați, stimați aleși ai poporului! Conform spuselor lui Mohammad, profilul politicianului ideal, este să fie "SĂTUL"!

Lucian Cristea