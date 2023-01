Presa și propagandiștii vaccinării: "Banii înapoi și scuze publice!"

Nu-mi face plăcere să vă reamintesc coșmarul Covid pe care l-am trăit cu toții în 2020-2022 dar, deoarece mi-e clar că se pregătește o nouă manipulare similară, e util să încep să scriu din nou despre asta.

Românii au rezistat cel mai bine dintre europeni la propaganda pro-vaccinare, în condițiile, culmea, în care aproape toată presa a militat violent pentru ca să fie urmate procedurile impuse de guvernele Orban și Cîțu, aflate în linia manipulării de pe axa Washington-Bruxelles. Am fost etichetați noi românii ca fiind proștii Europei, BOR a fost demonizată, n-am avut nici un medic prestigios care să-și facă datoria și să aibă curajul să spună adevărul, CNA-ul a pedepsit mass-media ce încerca să argumenteze (GOLD FM a fost supra-amendat în serie, iar televiziunea News România a fost închisă), iar puținii jurnaliști ce-au expus marea minciună Covid au fost izolați și marginalizați, s-a încercat decredibilizarea noastră. În paralel, "presa cuminte" a fost mituită cu 50 de milioane de euro de către Guvern, și le erau plătite facturile doar dacă dovedeau zilnic că manipulează.

Mergând cu aproape trei ani în urmă, îmi amintesc că mai erau înafară de mine doar încă trei jurnaliști cu notorietate care discutau despre manipularea Covid, pandemia indusă cinic în scopuri geopolitice, printr-un virus artificial realizat în laboratoare din China (dar și din Ucraina, după cum s-a dovedit ulterior!), acești jurnaliști sunt Dana Budeanu, Ion Cristoiu și Bogdan Comaroni, bravo lor! Ca să fiu corect, trebuie să menționez că singura televiziune de știri ce a permis în pandemie dezbaterea pro- și contra vaccinării a fost RTV, bravo și lor, au executat un balet dificil. Dintre cei ce manifestau în piață contra manipulării Covid, mult prea puțini și tracasați de autorități într-un mod josnic, îl amintesc aici pe Aurelian Popa, pentru că a fost cel mai consecvent, insistent și documentat, i-au fost intentate pentru asta zeci de procese cu care se chinuie, dar le câștigă, în justiție.

Ieri după-amiază am primit mesaje de la câțiva prieteni care-mi mulțumeau c-am insistat ca ei și familiile lor să nu cumva să se vaccineze, iar apoi mi s-a spus că și pe adresele GOLD FM au venit mulțumiri similare de la ascultători. Am priceput într-un final cauza mesajelor, la televiziunile de știri erau breaking-news-uri în serie despre rapoartele oficiale ce stabileau încă din 2021 (!) că vaccinul netestat este periculos și poate cauza boli grave, adică ce ziceam ăia puțini, care apoi am fost amendați și înjurați în cor. Am putut să văd ulterior scene grețoase cu foștii propagandiști ai vaccinării, care și-au schimbat de ieri discursul cu 180 de grade, discutând de inconștiența autorităților și medicilor români ce-au permis vaccinarea, ba chiar și de posibilitatea morții subite ca urmare a efectelor nocive ale vaccinului, într-un demers evident de panicare a vaccinaților.

Nu merge nici așa "băi beliților" (vorba lui Marin Preda), nu vă puteți permite să-i aduceți la disperare pe cei pe care tot voi i-ați sfătuit să se vaccineze, că dacă n-o vor face vor muri! Aici treburile trebuie administrate cu calm și profesionalism, numai că e foarte dificil, nici medicii lași și muți, și nici propagandiștii, nu vor mai fi crezuți, așa cum n-au fost crezuți nici în pandemie de către cetățenii ce gândesc și sunt responsabili. De-aia am zis că, în prima fază, vinovații vizibili trebuie să se ghideze după îndemnul "Banii înapoi și scuze publice!", probabil că n-o vor face, dar e un pas necesar pentru recuperarea parțială a încrederii. Ieri, în emisiunea de la GOLD FM, Aurelian Popa a anunțat că va începe instrumentarea unui mare proces în justiție, unde responsabilii guvernamentali să fie acuzați de abuz în serviciu, pentru ceea ce-au pus la cale cu bună știință în timpurile pandemiei. Îl vom sprijini ca să reușească, este un demers obligatoriu dacă vrem să ne recuperăm normalitatea.

Cozmin Gușă

P.S. Pentru că e previzibil ca acest editorial să nu fie preluat decât pe 2-3 site-uri de știri, vă îndemn, măcar pentru a da satisfacție românilor ce-au rezistat manipulării și propagandei mincinoase, să-l trimiteți cât mai multor cunoscuți. Pentru că deviza normalității trebuie să fie: "Citim, gândim, scriem și vorbim. Restul e... cancan!"