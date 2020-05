Reînvierea și autonomia

Marți seara. Trei ceasuri rele cu repetiție prin NOUA TRADIȚIE. Din inițiativa Tomitanului, s-a inaugurat Epoca Repetiției. De la acest moment istoric încolo, vom face totul de cel puțin două ori pe oră sau pe zi. Totul ori doi ...În funcție de câte ori putem să ne pocăim cu smerenie Prea Înaltului, care vrea să ne recruteze definitiv în oastea lui...

Ultima lui obsesie: repetarea nopții de Înviere, după teoriile și viziunile sale personale! Dacă nu cumva se vor extinde și în alte domenii de activitate! Prea cu mult foc se bate toba autonomiei bisericoase! Nici Mitică nu mai știe pentru cine bate el clopotele! Deocamdată, pe tărâm bisericesc și religios. Vom spune "Tatăl nostru" de cel puțin două ori dintr-o suflare...Ceea ce nu este rău. Ne vom spovedi din două în două ore. Vom fi astfel mai buni! Așa zicea cineva. Că vom fi mai buni după ce scăpăm din strânsoarea "pandaliilor"...

Oare? Poate doar dacă repetăm facerea lumii! Cu unele rectificări de bază, poate schimbăm ceva fundamental în felul nostru eronat de a fi! Să fim mai buni! Ceea ce este liniștitor și potrivit pentru un lăcaș bisericesc care și-a câștigat, după bătălii seculare, autonomia. De-acum încolo, orice este posibil de două ori! Poate că ÎPS este indulgent cu noi. Ne mai dă o șansă! Mai avem dreptul la o încercare! O încercare suplimentară? Nu cred că se potrivește cu statutul nostru de condamnați la moarte...

Să vă dau un exemplu. De când ne-au lovit "pandaliile", bolnavii de cancer au fost abandonați prin spitale sau trimiși acasă! Până la "pandalii", mai puteau fi duși cu vorba în legătură cu șansele lor de a supraviețui...Acum au înțeles că nu mai au nici o speranță!

Paștele cu repetiție. Există, din câte am înțeles, și un cadru legal adecvat! Dar nu tot ce este legal este și moral! Nici nu mi-am imaginat că ÎPS, la puterea și influența lui, se aruncă aiurea înainte, pus pe harță! Și-a luat măsuri de siguranță, în caz de eșec, cadrul legal, susținerea populară, cererea credincioșilor...

Ați înțeles de unde bate vântul? Dinspre cererea credincioșilor...Mâine o să găsim "adăugiri" în biblie! Tot la cererea credincioșilor!!! Evident, din partea celor care îl susțin pe Teodosie! E drept, Înaltul nu a subestimat inteligența și fantezia credincioșilor care circulă în continuare cu picioarele pe pământ! ÎPS se justifică din timp, spunând că a acționat la cererea credincioșilor! Pe mine, de pildă, nu m-a întrebat nimeni, într-un cadru oficial, dacă vreau să fac Paștele de două ori! Eu fiind, ca și alte câteva mii, un credincios neînsemnat...

La adăpostul votului popular, ÎPS a săvârșit slujba după tipicul bisericesc. Iar lumina de la Ierusalim a fost păstrată de la Paști! Nu sunt în măsură eu să pun la îndoială dacă s-au respectat sau nu regulile de bază. Problema e de ce tocmai Înaltul Teodosie s-a găsit să fie singurul mai cu moț în această problemă invocată artificial, ca să acopere pesemne alte scopuri și interese. Părerea mea. Doar ce s-a eliberat de sub povara unor probleme personale grele!

Ce a avut de câștigat ÎPS de pe urma acestei aventuri mediatice? Pentru că totuși domnia sa a riscat falimentul total! Acum pozează în învingător! Ce a câștigat? Va conta acest episod într-o viitoare bătălie menită să decidă noii șefi ai Bisericii? Sau, poate în viitor, relațiile Bisericii cu instituțiile statului! Vor urma și alte modificări importante, statut, etc.

Mă întorc la momentul istoric de marți seara. E vorba de repetarea nopții de Înviere! Mai repede credeam că vine peste noi sfârșitul lumii! "Pandaliile", care s-au năpustit asupra noastră, au pregătit terenul suficient pentru, la o adică, ieșirea noastră din scenă...În timp ce credincioșii lui ÎPS Tomitanul se pregătesc de o nouă ÎNVIERE, după modelul reluării fazelor la fotbal, un post italian de televiziune face "necredincioșilor" din România o surpriză superbă. Prezintă capodopera cinematografică ZORBA GRECUL, titrată în limba română! Cu actorul Anthony Quinn în rolul principal. Întreaga surpriză, un dar de la Dumnezeu! Care nu s-a supărat pe noi că am stat acasă și am refuzat să participăm la "tombola" Tomitanului, căci ce altceva a fost asta! Întâmplător sau nu, la a doua încercare, a înviat Zorba grecul! Nici nu am visat la o asemenea minune! Am sperat la una mai pământeană...

Am crezut, până în ultimul minut al răbdării omenești, că Teodosie nu face parte din colecția de caricaturi a jurnalistului Constantin Cumpănă...Că nu o să facă din Arhiepiscopia Tomisului o nouă garnizoană! Și sper că semnul crucii nu va fi înlocuit cu pasul de defilare! Că nu o să îndrăznească să transforme sărbătoarea PAȘTELUI într-un concurs de tras cu arcul "două încercări" cu premii în obiecte! Că nu o să militarizeze biserica! Că nu o să ne împartă în două după criteriile sale personale. Cu sau fără linguriță. Tot cu repetiție! Că nu o să ne pună în față conceptul său despre autonomie...

Într-o țară cârpită, toată lumea vrea autonomie! Și cine sunt primii la autonomie cu noaptea-n cap? Exact cei care au beneficiat de privilegii foarte multe! Vrea ÎPS autonomie pentru biserică? Ca să ce? Ca să ignore niște reguli valabile, în situația în care ne aflăm, pentru toată țara! Din fericire, temerile mele nu s-au adeverit în totalitate, dar nu îmi miroase a bine...

În noaptea celei de-a doua învieri, am trecut prin diverse stări sufletești. Oare ce au simțit cei care s-au sacrificat din toate punctele de vedere ca să organizeze cît mai bine cu putință noaptea autentică de Înviere și nu pretextul invocat de Teodosie! Dar cel mai mult m-a frământat starea de spirit în care s-a aflat, marți seara, primarul musulman de la Tuzla, care a ajutat la împărțirea luminii la toți cetățenii din Tuzla! În noaptea autentică de Înviere. Deși nu era treaba lui! Cineva și-a bătut joc de o faptă frumoasă!

V-am văzut la televizor, Prea Înalte, după ce ați împărțit lumina. Arătați ca un conducător de oști tăvălit bine de dușman, deși erați în propria voastră tabără...Nu mai purtați pe chip acea blândețe caracteristică slujitorului Domnului! Erați ușor nemulțumit, deși operația a reușit!

Eu însă am fost fericit. În locul unei slujbe la mâna a doua, am petrecut seara de marți cu Zorba grecul! Oricât s-ar strădui, ÎPS nu poate dansa ca Zorba și nu poate fi la fel de popular ca el! Dintre ÎPS și Zorba, grecul este nemuritor!

Asta este șansa generațiilor care vin din urmă și nu repetarea unor manifestări dedicate voalat Înaltului de la Constanța!

Lucian Cristea