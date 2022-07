România reciclată!

Ieri m-am uitat împrejur și am văzut că am doi saci cu haine care trebuie reciclate, adică ciorapi cu găuri, geci fără o mânecă, plovere în care locuiesc animale mici etc.

Mbun, am pus sacii în portbagaj și m-am dus să-i reciclez. Un articol găsit pe Google mi-a zis că să-i duc în parcul Cazzavillan, că acolo ar fi un container al Primăriei. Am mers, în parc erau un bătrânel, o tânără, o mamă cu doi copii, o gheretă închisă a paznicului parcului, nici un container al Primăriei. Mi-am amintit că era un punct de reciclare a hainelor colectate la Kauflandul de pe Barbu Văcărescu, așa că m-am dus acolo, dar nu mai era nici un punct.

Mbun, atunci hai la Zara la Unirii, că acolo e o cutie de carton în care poți pune hainele bune de reciclat. M-am dus la Unirii, am dat să parchez pe o străduță, l-am speriat pe un băiat care băga drog acolo, m-am speriat și eu, am mers pe altă străduță, acolo era să mă spulbere o fată într-o Skoda, m-am speriat iarăși, m-am mai învârtit nițel, am ajuns în față la Zara, dar ce să vezi, nu mai există nici un Zara acolo. Sigur, aș fi putut duce sacii la vreun H&M la mall, dar nu neapărat aveam chef să mă plimb cu doi saci albaștri de gunoi din care curg șosete și tricouri găurite, așa că m-am dus acasă și am pus sacii de unde i-am luat.

Ce e bizar e că acum 4 ani existau mii containere, între timp avem încălzire globală și toate brandurile ne povestesc că trebe să reciclăm și fac și campanii frumoase care iau premii frumoase, da' plm, deși avem trei hărți ale reciclării pe Google, ele nu duc de fapt nicăieri. Deci dacă știe cineva unde se reciclează cu adevărat haine, să-mi zică (nu-mi spuneți de benzinăria aia care a făcut o campanie cu un mare site de țoale, că așa cum ne zice site-ul campaniei respective, „campania s-a încheiat").

Alex Tocilescu