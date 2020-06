Scurt bilanț intermediar al Panisteriei

In ultimele 2 luni și 2 săptămâni conducătorii înțelepți și iubitori ai țării noastre, alături de luminații lideri ai OMS și a majorității statelor lumii au luat numeroase măsuri ferme și curajoase pentru a proteja populația de un inamic nou și necunoscut pana anul asta: terifiantul, înfiorătorul, perfidul și criminalul CoVid19! Afirmația anterioară este axiomatică și apriorica și trebuie luată telle quelle, neputând fi sub niciun aspect contrazisă sau contrargumentata.

Plecând de la această teză irefutabilă, dogmatizată, voi îndrăzni sa fac o scurtă enumerare, desigur incompleta, a schimbărilor dramatice pe care lumea noastră le-a suferit in doar câteva luni, schimbări care vor modifica iremediabil lumea pe care o știam și care au creat ceea ce numim NOUA REALITATE, NOUA LUME POSTCOVID, sau, mai pe vechi spus dar intr-o cu totul alta lumina și accepțiune: NOUA ORDINE MONDIALĂ (POST PLANDEMONICĂ)!

Cum aproape nimeni nu mai are timp și răbdare sa citească, o sa încerc sa fiu cât de concis pot (așa cum v-am obișnuit in ultima vreme):

1. Instituirea terorismului medical de catre stat la nivel global: "CoVide et impera!". Este prima oară in istoria omenirii când toate statele au recurs simultan la teroare ca arma de stat - la teroarea medicală. Apoi este prima oară când toate statele au folosit arma terorii, nu atât împotriva unui dușman extern (cum s-a întâmplat atât de des in istorie), ci împotriva propriilor populații. Tot Pentru prima oară in istoria lumii frica de străin promovată "tradițional" de toate statele lumii a fost transformată in frica de aproapele - "aproapele" devenind străin sub imperiul legii, toate purtând numele de "distanțare socială". O alta premiera absoluta este ruperea oricărei continuitati între noțiunea de comunitate, popor și cea de stat, statele urmărind și instituind politici de dezagregare a țesutului social și favorizare a individualismului - teza oficială dogmatizată fiind ca unica soluție de supraviețuire a speciei este izolarea.

2. Limitarea libertății de credință, și al dreptului la libertatea de conștiința. Niciodată, repet - niciodată in istoria omenirii, întreaga populație umană nu a fost împiedicată la nivel global sa se închine divinității, care cum știa fiecare ca trebuie sa o facă conform propriilor convingeri. Niciodată creștinii (ortodocși, catolici sau reformați) nu au fost toți împiedicați sa între in biserici și sa celebreze Învierea, indiferent ca vorbim de Ierusalim, Constantinopol, Vatican, dealul Patriarhiei sau Vascauti. De același tratament au avut parte și mozaicii și musulmanii (sa amintim ca Mecca a fost închisă sau ca mai ieri, inmlreziua Bairamului, in Izmir din minaret cânta Bella Ciao?), hindușii și budiștii - care tot de către pandemie au fost împiedicați acum vreo trei săptămâni sa se bucure de ziua lui Budha.

3. Controlul strict al populației - niciodată in istoria umanității omenirea nu a fost mai strict controlată decât in ultimele luni. Interdicția de a părăsi locuința a făcut ca întreaga comunicare personală sau de afaceri sa se facă aproape exclusiv online, ceea ce a dat ocazia "gardienilor lumii noastre" sa afle tot, absolut tot, la nivel de detaliu, chiar și puținul pe care nu-l știau deja. Pe de alta parte, Interdicția de a părăsi țara a făcut imposibila comunicarea directa, nemediată și necenzurată a informațiilor între popoarele lumii, ceea ce e un alt fapt fără precedent. Și NU, onlineul nu suplinește comunicarea directa, cu atât mai mult cu cât CENZURA A DEVENIT O POLITICA GLOBALĂ. Nu in ultimul rând, lupta împotriva coronavirusului a justificat indesirea camerelor de supraveghere stradală și apariția, tot in premiera, a camerelor termice.

4. Anihilarea dreptului la liberă exprimare. Este prima oară in istoria lumii când, la nivel global, libertatea presei a fost suprimată. Niciodată pana acum nu a existat o unanimitate intr-o anumită privința, oricare ar fi fost ea, in rândul jurnaliștilor de tot felul și din toate colțurile lumii. Orice poziție contrara dogmei de stat e de îndată sufocata, marginalizata, ridiculizata, și cu siguranța plătită de adversarii ideologici: in lumea "civilizata" "ereticii", scepticii intru ale covidului sunt plătiți de ruși, chinezi și alte neamuri aflate pe "axa răului", iar in cealaltă parte de lume, jurnaliștii infideli covidului sunt corupți de vestici, desigur.

5. Pauperizarea populației. Plandemonia, pardon - pandemia, a justificat nu doar tăierea temporara a unor venituri și suprimarea multor joburi la nivel global, ci constituie premizele unei noi epoci - telemunca, ce va fi dublata in curând de robotizarea posturilor efective de lucru. Totul pentru evitarea "contaminării", evident. Doar ca telemunca va fi inevitabil mai prost plătită, iar robotizarea și automatizarea (deja începută - vezi casele de marcat automate din hipermarketuri) vor duce la limitarea locurilor de munca și scăderea presiunii asupra angajatorilor de a mari salariile. De unde sărăcia endemica ce ne va paste și după criza economică de proporții biblice ce abia a început.

6. Eliminarea la minim a serviciilor sociale și a asistentei medicale. Precum ați auzit, deși numărul morților cu covid e "înspăimântător", mortalitatea la nivel național, și veți vedea, la nivel global, va fi in scădere. Asta deși enorma majoritate a spitalelor a fost "rezervată" covidienilor. Se spune mai puțin ca peste tot in lume spitalele de "linia a doua și a treia" au rămas absolut goale! Și totuși... deși cu morții cu covid, mortalitatea a scăzut... deci spitalele acelea care acum sunt goale vor putea fi închise. Și se vor Închide. Vor fi înlocuite cu niște planuri amănunțite de transformare a diferitelor clădiri publice și stadioane in spitale de campanie. La fel și cu școlile. Teleinvatatura da deja rezultate "fenomenale", promovabilitatea fiind nanima, desigur, motiv pentru care viitorul învățământului îl pregustam chiar acum.

7. Îndatorarea statelor națiuni. "Dezastrul economic iminent", ce ne este profețit de prea multă vreme ca sa nu vina cu certitudine, face deja ca țările, statele națiuni, sa se îndatoreze intr-o viteza nemaivăzută pana acum. De la cine? Pai... de la cine are banii: de la marea finanța mondiala multi și Trans naționala. Finanța Globală și globalistă. Care va exercita in curând un control absolut asupra guvernelor statelor.

Și toate astea pentru doar aproximativ 240000 victime la nivel global (nu discutam acum și aici despre modul de raportare al victimelor!), respectiv mai puțin de 0,003% din populația lumii. Mii de ani de construcție socială și societară prin contribuția directa a miliarde de persoane pe cale sa fie dacă nu anihilată in mod sigur șubrezită de "oamenii nostru de stat"... și asta pentru pierderea a doar 0,003% din populația lumii! Spun "doar" nu lt ca viețile pierdute ar fi putine sau lipsite de importantă, Doamne ferește! Spun "doar" pentru ca fără intervenția luminata a conducătorilor noștri numărul victimelor ar fi fost mult mai mare, desigur!

Si oricare ar fi fost impactul virusului m-a întreb: merita viața trăită de către om dacă viața nu mai e variata... și dacă omul nu mai e om? Desigur, toate astea merita dezvoltate și analizate teologic, filozofic, sociologic și constituțional fiecare in detaliu. Cu argumente ai contraargumente. Dar cine mai are timp sa citească? Căci timpul se grăbește groaznic cu noi, cu fiecare in parte dar și cu toți împreuna!

Dan Chitic