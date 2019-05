Se pregătește o ambuscadă în 26 mai?

In ultimul week-end s-a incheiat pre-campania. Din 26 aprilie partidele s-au apucat să dea jos banerele uriase întinse pe toate șosele. S-a trecut la niste panouri meschine în care ai voie să pui un singur afiș, format mic. Asta se întimplă în asa-zise „locuri special amenajate". E o manieră de a emascula competiția și, în esență, o bătaie de joc.

Măsura dă cistig de cauza celor de la putere, care isi fac de altfel campanie 4 ani fără oprire. Impiedică așadar Opozitia să se manifeste - imaginativ, colorat, să atragă atenția. Ideea că aceste condiții sunt egale pentru toți este o gogoriță. Efectul este cel scontat de autori. În campania propriu-zisa, Opozitia nu se prea vede. Coroborat cu timpii de antena acordați, cu regulile talk-show-urilor politice din televiziuni, se ajunge la o prezență discretă a Opozitiei - i s-au scos colții înainte de a deschide gura. Contracandidații PSD, în acest circumstanțe, nu se prea văd.

Dacă mai punem că, în general televiziunile, s-au livrat cu arme si bagaje în mîinile clanului Dragnea&Co, avem un peisaj electoral plin de inechități. Partidele nu au șanse egale de a cuceri inimile si voturile dvs. Avem parte și de încercarea ticăloasă a AEC de a schimba regulile jocului chiar in timpul jocului. In plus aceleași forțe obscure vor să-l scoată neapărat pe Klaus Iohannis de la microfoane pentru delictul că îndeamnă lumea să vină la urne să răspundă intrebărilor ăune de el la referendum. Pe scurt, dragii mei, e de bine, putem spune. Avem deja o campanie incorectă, tipică în estul Europe, ca și în țările din lumea a treia.

Mă întreb ce măsuri si-au luat partidele din Opoziție să nu fie furate. Nu mai este important cine votează, stim. Nici cine numără, ca pe vremea lui Stalin. Este important cine anunță rezultatul scrutinului. Adică exit-poll-urile. Va face asta omul lui Dragnea, Pieleanu și Avangarde? Li se vor alătura și CURS-ul lui Iosif Buble? Dacă da, nu miroase a bine. Seamana cu o ambuscadă!

Cunoscînd haosul, lipsa de organizare si mai ales rivalitățile din Opoziție, am motive să fiu îngrijorat. Liberalii si Alianța 2020 conduc în sondaje, dar asta nu înseamnă nimic dacă nu se confirm la urne. Mai mult chiar, îi poate îndemna pe multi ( care jubilează deja ) să rămină acasă, sau să iasa la iarba verde pe 26 mai. Raționamantul acestui noncombat e prostesc " dacă suntem favoriti in sondaje, am cistigat și înseamna că numai e nevoie de votul meu!". Singura soluție este o prezență masivă la urne pe 26 mai. Este o condiție obligatorie, dar nu și suficientă. Restul depinde de acțiunea partidelor din Opoziție.

Stelian Tanase