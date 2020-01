Simona & Darren supărăciosul

De la Anul Nou încoace stau cu ochii pe Țara Cangurilor, unde s-a reunit mai toată crema tenisului mondial. Dramaticul incendiu australian - care a făcut atâtea victime și a mistuit milioane de hectare în cele zece săptămâni de pârjol- a fost pe punctul de a anula și primul Grand Slam al anului, Australian Open. Din fericire, autoritățile au anunțat duminică seară că incendiul este de-acum controlat, așa că marele turneu poate debuta la Melbourne, săptămâna viitoare.

Până atunci aș nota că, în vreme ce majoritatea jucătoarelor din Top 10 au evoluat la turneele preliminare din Australia, Serena câștigând la Auckland și Pliskova la Brisbane, Simona Halep a preferat să-și continue pregătirea la Adelaide, sub bagheta lui Darren Cahill, revenit lângă ea, la debutul acestui an. Era vestea cea mare pe care ne-o dădea cu bucurie Simona însăși, chiar la 1 ianuarie, când se grăbea să-și ia zborul spre Australia: "Faptul că îl am, din nou, pe Darren lângă mine este un mare plus. Și anul trecut am ținut legătura permanent, dar este important că îl am din nou lângă mine. Îmi dă multă încredere și sunt mai puțin stresată când știu că este cu mine". În același timp, Simona ne asigura că e sănătoasă tun și că se simte în formă pentru o performanță maximală la Melbourne, după antrenamentele din decembrie, făcute în Dubai și la București. Dar, alegând să nu participe la primele două turnee din Australia, în favoarea a încă două săptămâni de pregătire directă cu faimosul ei antrenor, campioana de la Wimbledon 2019 ne oferea un semnal cum nu se poate mai clar că are planuri mari pentru 2020, cu obiectiv-țintă medalia olimpică de la Tokio.

Apropo însă de sezonul precedent, între noi fie vorba, excepție făcând uriașa victorie londoneză, parcursul Simonei, mai degrabă cu coborâșuri, nu numai că a detronat-o de pe prima poziție mondială, dar a trimis-o tocmai pe locul trei-patru, departe de Barthy și Pliskova. Au existat, desigur, explicațiile acelor accidentări succesive și repetatele probleme generate de incompleta refacere, dar scăderea performanțelor ei nu poate face abstracție și de absența lui Darren Cahill. De altfel, prin noiembrie s-a creat o întreagă discuție la nivelul WTA când, anunțându-se nominalizările pentru antrenorul anului, multă lume s-a declarat contrariată că Daniel Dobre, cel care conducea oficial stafful Simonei la Wimbledon, nu a figurat printre cei luați în calcul. Dar lumea tenisului era la curent cu faptul că, fiind prezent la Londra în calitate de comentator TV, Darren participase la antrenamentele Simonei, cu sfaturile, viziunea și recomandările lui. Și totuși, în spiritul unui deplin fair-play, după triumful Simonei, Cahill l-a felicitat public pe Daniel Dobre!

Revenind la aceste zile, să notăm că Simo a renunțat între timp la serviciile antrenorului Dobre, dar și-a promovat în echipă un nou secund, în persoana lui Artemon Apostu Efremov. Iar lângă ea se află la Adelaide și Toni Iuruc, cu care urmează să se căsătorească anul acesta.

În cursul zilei de duminică, Simona Halep a evoluat într-un eveniment caritabil împreună cu Angelique Kerber, luni a debutat la dublu alături de Raluca Olaru, iar pentru proba de simplu era de așteptat să joace cu australianca Tomljanovici. Cotată cu a doua șansă la câștigarea turneului de la Adelaide, după Ashleigh Barty, Simona poate demonstra în această săptămână că e capabilă să țintească, de lunea viitoare, chiar finala de la Melbourne, deși este considerată doar a patra favorită la Australian Open. Până acolo însă, rămâne de văzut și cum se va finaliza angajamentul Simonei de susținere a victimelor incendiului din Australia. Înscriindu-se în seria jucătorilor care au promis că vor dona câte 100 de dolari pentru fiecare as pe care-l reușesc, campioana noastră a anunțat pe Twitter: "Ştiţi că iubesc Australia, dar ştiţi şi că nu dau mulţi aşi. Vreau să ajut şi promisiunea mea este următoarea: de fiecare dată când îl voi enerva pe Darren Cahill, la fiecare meci al meu din Australia, voi dona 200 de dolari. Aşa, sigur voi strânge mulţi bani!"

Înțelegem, aşadar, că, generoasă cum o știm, Simona are de gând să-l scoată din sărite non-stop pe Darren Cahill, ca să se contabilizeze un multiplu de 200, numai că, într-o asemenea eventualitate, nu prea văd cum va ajunge să demonstreze că a revenit la postura de învingătoare! Din câte-mi amintesc, Darren se enervează foarte rar și numai când eleva lui gafează copilărește sau își pierde cumpătul, certându-și stafful și făcându-și praf racheta. Mi-a plăcut totuşi că de data asta Darren Cahill a primit provocarea, declarându-se din plecare...supărăcios și anunțând, la rândul său: "La fiecare 200 de dolari ai tăi, dau și eu câte 50!"

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)