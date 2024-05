Sistemul Statului Paralel se zguduie puternic. Prima consecință va fi înfrângerea lui Nicușor Dan!

Încep primul editorial dintr-o serie prin care voi comenta ceea ce se întâmplă în dosarul grupului infracțional condus de către generalii interlopi Coldea și Dumbravă, spunând tare și răspicat: „Rușine! Rușine tuturor politicienilor din România! Rușine, rușine, rușine, de multe ori rușine!", deoarece niciunul dintre ei, prieteni, niciunul din PSD, niciunul din PNL, niciunul din USR, niciunul din UDMR, niciunul din AUR nu a scos vreun cuvânt măcar în ultimele patru luni, începând cu luna februarie, de când noi, jurnaliștii Clubului de Presă, am început să anchetăm, să prezentăm dovezi curente și mai vechi despre corupția și fărădelegile ce implică coordonarea acestor foști generali ai SRI, care fac de rușine și SRI. Pentru mine e un moment important, deoarece mă bat cu Coldea și compania din 2006. Împlinesc (vedeți cum e viața?!) 18 ani de luptă revoluționară cu acest sistem. Motivul pentru care am început bătaia este că atunci am ghicit că prin ei Soros își impune caracatița asupra României. Dacă vă aduceți aminte, prin 2005, în ianuarie, imediat după venirea lui Băsescu la putere, cu mine șef de campanie, am avertizat despre a doua frăție a Securității pe care o instituie Băsescu și n-ar trebui să o facă. Am avut dreptate, pentru că împlinim, uitați-vă, aproape 20 de ani consecutivi în care România a fost pusă la pământ, distrusă pentru că în tot acest timp s-a creat această structură de Stat Paralel, subordonată intereselor externe, capitalul național a fost pus la pământ, oameni nevinovați, oameni de afaceri, jurnaliști au intrat la pușcărie, alții au fost intimidați, destine, zeci de mii de destine dacă ne gândim la angajații oamenilor de afaceri care au falimentat, au fost distruse, o întreagă țară a fost ruptă pe genunchi prin intermediul și deseori la inițiativa acestei grupări condusă la vârf de către Coldea sau Dumbravă sau Kovesi sau Maior, cu Băsescu, bineînțeles, dar o rețea înfricoșătoare.

Astăzi, doi dintre capii acestei rețele, Coldea și Dumbravă, au fost pus sub acuzare și așteptăm să vedem dacă vor căpăta această etichetă judiciară de „grup infracțional organizat" ei în calitate de șefi. E un moment important, de aia am spus „Bravo, DNA!". Greu se face așa ceva într-un stat capturat. Spun „Bravo și SRI!", pentru că SRI avea toată forță (atenție, nu zic „mare forță", zic TOATĂ forța) pentru a bloca această anchetă. N-a făcut-o, lucru excepțional, care recomandă actuala conducere a SRI (despre care eu am susținut că trebuie să fie obligatoriu militară în an electoral, renunțând la directorul civil, pentru ca să nu fie supusă influențelor). Conducerea SRI demonstrează și că nu este șantajabilă prin sistemul Coldea. Dar cel mai mare „Bravo!" și de fapt cel mai meritat îl adresez jurnaliștilor din Clubul de Presă, care au militat cu mari riscuri personale, cu mari eforturi pentru punerea sub acuzare a acestei structuri de Stat Paralel. Am și nume, de la colegele noastre Anca Alexandrescu și Iosefina Pascal, până la cei mai activi dintre noi: Liviu Alexa, Bogdan Comaroni, SRS, Ion Spânu, bineînțeles adăugând aici și colegii din Clubul de Gândire GOLD. Îi spun „Bravo!" chiar și lui Marian Vanghelie, care să știți că ne-a ajutat în ultimii ani cu foarte multe informații din vecinătatea infracțională a celor doi generali. Această punere sub acuzare spectaculoasă bineînțeles că poate să fie influențată de către SUA, așa cum a devoalat în urmă cu câteva zile Liviu Alexa. E vorba, probabil, despre FBI, care s-a pus pe Coldea&company, motivațiile putând să fie cel puțin două: una de joc pervers de partea industriei de apărare franceze, așa cum spune Liviu Alexa, prin asociatul lor, Ovidiu Zegheru, alături de care Coldea și Dumbravă dețin o firmă (Ovidiu Zegheru fiind de 25 de ani reprezentantul industriei de armament franceze în România); există și o variantă complementară, prin care Coldea este anchetat de FBI pentru că ar fi cheltuit în mod necorespunzător, discreționar și în folos propriu, sume mari cash primite din partea CIA, și atunci bineînțeles că FBI-ul se sesizează. Nu poate să fie asta motivație oficială, pentru că vorbim despre intelligence, dar motivația oficială este suficientă, cea degajată din dosarul omului de afaceri Cătălin Hideg; înregistrările și dovezile de acolo vor da posibilitatea unor anchete. Am verificat în această dimineață și am informații oficiale obținute din Franța că Florian Coldea nu este cetățean francez, așa cum bănuiau mulți, deci nu se va putea ascunde de justiția românească în Franța și nu este nici rezident al statului Monaco. Apare în arhivele franceze doar ca un om care a închiriat o locuință în Franța. Vom căpăta și adresa în scurt timp; poate să fie aceeași adresă cu casa pe care a indicat-o Liviu Alexa în urmă cu câteva luni.

Concluzia: de astăzi nimic nu mai e la fel pentru structura Statului Paralel, chiar dacă e cu cătușe sau nu. Părerea mea e că trebuie să fie cu cătușe, pentru că altfel aceștia pot influența oamenii din sistemul judiciar, cum au făcut-o și până acum. Ei de aia sunt acuzați, că influențează și șantajează oamenii din sistemul judiciar, căpătând taxe de protecție, încasând sume de ordinul milioanelor de euro de la cei vizați de acțiunile justiției. Ar trebui să iasă de mânuță prinși cu o pereche de cătușe Coldea și Dumbravă, așa cum au ieșit de-a lungul vremii și alții; am dat exemplul oamenilor de afaceri Nicolae Dumitru și Dorin Cocoș, prieteni cu mine, că de aia știu cu precădere acest lucru, oameni care au fost încătușați, împușcăriați, deținuți pentru mai mulți ani tocmai pentru că știau multe lucruri despre sistemul infracțional al lui Coldea, Dumbravă, Maior, Kovesi și restul. Deci rețeaua uriașă se zguduie! Vorbim, atenție, de sute de politicieni de prim rang, de la Emil Boc la Ilie Bolojan, la Dan Motreanu, la Marcel Ciolacu (ca să mă mut în partea astalaltă), la Sorin Grindeanu, foarte mulți dintre primarii și președinții de Consilii Județene au fost prinși în această caracatiță. Vorbim despre sute de procurori, de judecători, de mii de lucrători din serviciile secrete și Ministerul de Interne care se află în această caracatiță, de mulți jurnaliști, de actori, cântăreți, ONG-iști etc. Mă opresc aici, pentru că restul vom discuta în emisiunile de astăzi și din zilele următoare. Dau un simplu exemplu concret ca și consecință, dar important, el ține de campania electorală: din acest moment al punerii sub învinuire a lui Coldea și Dumbravă, oameni politici din sistemul lor infracțional, oameni ca Nicușor Dan sau Clotilde Armand, candidați la primăria generală, respectiv la primăria Sectorului 1, nu vor mai putea fi aleși, pentru că nu vor mai putea fi susținuți de această caracatiță. Așa să ne ajute Dumnezeu!

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)