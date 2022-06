Stigmatele nevaccinaților ne-au izbăvit!

Cei nevaccinați sunt eroii ultimilor doi ani pentru că ne-au permis tuturor să avem un grup de control în marele experiment și să arătăm ineficiența vaccinurilor Covid. Cei nevaccinati poartă multe cicatrici de luptă și răni, deoarece sunt oamenii curajoși pe care am încercat să-i distrugem mental, dar nimeni nu vrea să vorbească despre ceea ce le-am făcut și cum ei au forțat "știința" să dezvăluie adevărul.



Știam că imunitatea în scădere a celor complet vaccinați avea același profil de risc ca și minoritatea nevaccinată, cu toate acestea i-am etichetat pe cei nevaccinați și i-am persecutat. Am spus că nu au "făcut ceea ce trebuie pentru binele mai mare", pentru faptul că s-au împotrivit în a-și da trupurile și autonomia medicală statului. Mulți dintre așa-numiții experți în sănătate publică și lideri politici din Australia au recunoscut că scopul era de a face viața aproape imposibilă pentru cei nevaccinați. Lupta a fost proiectată de mulțimea colectivă și a ajuns la locul de muncă, între prieteni și în adunările cu familia.

Astăzi, adevărul dur este că nimic din toate acestea nu a fost justificat, deoarece am trecut rapid de la neprihănire și nevinovăție la cruzime totală. Putem învinovăți liderii noștri și experții în sănătate publică pentru acel impuls, dar fiecare individ din societate trebuie să fie tras la răspundere pentru că a căzut în capcana bine întinsă. Am făcut acest lucru știind foarte bine că rezistența principială nu are preț când vine vorba de ceea ce intră în corpurile noastre și am fost păcăliți și făcuți să credem că un alt vaccin care nu funcționează este vina celor nevaccinați și nu vina politicii toxice a vaccinurilor ineficiente și mortale.

Ne-a făcut plăcere să-i transformăm în țap ispășitor pe cei nevaccinați deoarece după luni de blocaje, orchestrate de politicieni înnebuniți de putere, era bine să avem pe cineva care poate fi învinovățit și pe care să îl putem arde pe rug. Am crezut că avem logica, dragostea și adevărul de partea noastră, așa că a fost ușor să le urăm moartea celor nevaccinați, ceea ce este ironic, pentru că majoritatea oamenilor care mor sunt vaccinați, ceea ce este acoperit cu tăcere. Aceia dintre noi, care i-au luat în râs pe cei nevaccinați, am făcut-o pentru că ne era rușine de curajul și principiile lor și nu credeam că cei nevaccinați vor supraviețui nevătămați, iar noi i-am transformat în saci de box pe cei care rezistă.

Sute de interpreți cu roluri cunoscute trebuie să fie trași la răspundere pentru denigrarea publică a celor nevaccinați și pentru alimentarea cu ură și încurajarea mulțimilor furioase de pe rețelele sociale. Mulțimea, naziștii mascați și discipolii vaccinării s-au stânjenit "pariind" împotriva celor nevaccinați, pentru că mandatele aveau doar puterea pe care noi le-am dat-o. Nu conformarea a pus capăt dominației marilor companii farmaceutice, lui Bill Gates și a numeroasele sale organizații și a Forumul Economic Mondial... A fost mulțumită oamenilor pe care am încercat să-i facem de rușine, să-i batjocorim, să râdem de ei și să încercăm să îi supunem așa cum am făcut-o noi.

Cu toții ar trebui să încercăm să simțim o oarecare mulțumire interioară față de cei nevaccinați, pentru că noi am luat momeala și i-am urât pentru că datorită rezistenței și curajului lor, am câștigat timp să ne dăm seama că ne-am înșelat. Dacă reglementările de vaccinare pentru Covid sau pentru orice altă boală sau virus vor fi reintroduse vreodată, sperăm că mai mulți dintre noi vor recunoaște autoritarismul emergent, care nu este preocupat de bunăstarea noastră, ci doar interesat de putere și control. Războiul împotriva celor nevaccinați a fost pierdut și ar trebui să fim cu toții foarte recunoscători pentru asta.

Semnează: "Un australian vaccinat" (platforma Veritas)