Romania s-a transformat, din nou, in arena in care evolueaza corul bocitoarelor. Au plans dupa industria furata la bucata, dupa campul devenit desert din cauza hotiei, dupa sanatatea devenita sursa de materie prima pentru institutul de medicina legala.

Au plans de mila justitiei televizate. Si nimeni nu a facut niciodata nimic, caci doar la asta ne pricepem : sa ne plangem. De data asta, condus la groapa este invatamantul. Care invatamant? Ala pe care l-ati distrus in anii 90? Ale caror resturi le-ati macelarit constant? Ati transformat, spre deliciul prostilor, dascalii in anexele saracacioase ale unei societati de "printisori" analfabeti, imbuibati si auriti, ce articuleaza niste sunete si atat. A fi educat a devenit o dovada de slabiciune.

Cititul e aducator de zambete condescendente. Suntem fabrici de diplome fara acoperire, un fel de cecuri in alb stiind ca in banca ai fix 0 lei.

An dupa an, ati macelarit programe, ati taiat de pe lista materii, ati inventat manualul de invatare a prostiei si nesimtirii, pe care l-ati denumit pompos "educatie de nu stiu cum". Elevii isi evalueaza profesorii, parintii ii invata materie, ca, de, avem comitetul intergalactic al copiilor si parintilor.

In mod constant, cu obstinatie si placere sadica, dascalii sunt umiliti si pusi la colt.

Deveniti peste noapte niste paria, care castiga intr-o luna venitul saptamanal al unui fotbalist de divizia C, sunt ultimii pe lista unor politicieni incapabili sa rosteasca 2 fraze, gangavi cu diplome ce dau lectii de semantica, conducand, cica, destinele unei natii puse la pamant tot de ei. Scoala e ultima preocupare a intregii societati, de vreo 30 de ani. Iar acum se bate ultimul cui in cosciugul numit pompos "viitorul tarii". Vom fi un imens desert, populat de "beduini" cu aur la gat, ascultand la niste boxe uriase manele si scuipand seminte.

Discutiile dintre ei se vor limita la urlete, dorintele, la ce vor mai pune pe masa urmatoare. Vor altii sa disparem? Poate. Dar, fara contributia noastra uriasa la distrugerea a tot ce inseamna Romania, nu se poate intampla asta. Iar primul pas l-am facut. Daca mai vreti sa salvati naibii ceva, puneti mana pe carte si cititi. Onorati invatatorii! Platiti dascalii, macar cat sa poata sa isi achite chiria si sa puna o paine pe masa! Numai dupa aceea sa aveti tupeul sa ridicati primii piatra si sa-i acuzati ca nu fac nimic pentru o tara care ne vrea pe toti prosti.

Adriana Stoicescu