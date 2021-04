Un moment propice să nu vă mai vămuiască "Gicu Jupânu".

Gicu Iorga. Pentru cei mai mulți un nume banal , fără rezonanță și notorietate. Doar că dl. Gicu e unul dintre mediocrii care au schimbat șapca de "șmecher" de Giurgiu pe gulerul alb, scrobit de abonat la sinecuri babane obținute prin conectarea la rețele politice transpartinice.

Cunoscut de giurgiuveni ca șeful clubului de table din oraș și pentru o perioadă șef al vămii, intrarea "în liga mare"a lui Gicu Iorga este legată de venirea la butoanele Ministerului Energiei a lui Toma Petcu, protejatul lui Daniel Chițoiu, omul cu banii, afacerile și numirile de la ALDE. Gicu Iorga a fost numit în 2017 secretar general în Ministerul Energiei, controlat de ALDE în timpul guvernării comune cu PSD. Ulterior, el a fost promovat și în consiliul de administrație al companiei Electrica, cu capital de stat, poziție în care a fost păstrat și de guvernul PNL după ce Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a trecut de la ALDE la PNL.

Într-o moțiune simplă depusă de PNL în aprilie 2019 împotriva ministrului Energiei din guvernul Dăncilă, Anton Anton, liberalii scriau: "Nea Gicu Jupânu' Iorga, şeful clubului de table din Giurgiu şi mâna dreaptă a domnului deputat ALDE Toma Petcu, va încasa 10 000 de euro în fiecare lună pentru două ore lucrate la Electrica. Şi dacă cineva va îndrăzni să-l dea afară, compania îi va plăti sute de mii de euro despăgubiri! Este strigător la cer! Chiar nu vă e ruşine?".

Dl. Gicu Iorga a fost numit incepand cu martie 2021 Sef birou vamal in cadrul ANAF - DGV Bucuresti, deruland activitate vamala, asa cum este confirmat si in CV-ul sau postat pe site-ul Electrica. In calitate de Sef birou vamal, Dl Iorga este functionar public. Activitatile vamale sunt definite la Art 370 alineat (3) pct g) din Codul Administrativ 2019, ca activitati cu caracter special care implica exercitarea prerogativelor de putere publica. Mai mult, in Anexa 5 cu Lista cuprinzand functiile publice, la I. Functii publice specifice, A. Functii publice de conducere, pct 26. este prevazuta in mod expres functia de "sef birou vamal".

Conform Legii 161/2003 amendata la zi Art. 94. (2) se precizeaza ca "Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: [...] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public";

Sunt curios cum sună declarația pe proprie răspundere dată în fața notarului de dl. Gicu în care declară că îndeplinește toate condițiile legale pentru ocuparea unui loc al Consiliului de administrație Electrica? Va aduc aminte că fostul șef al CA Electrica, Cristian Bușu, este trimis în judecată tot pentru fals în declarații. Mă raliez poziției unui deputat care în în 2017, pe când era în opoziție, îl întreba într-o interpelare oficială pe ministrul Toma Petcu: "Ce îl recomandă pe domnul Gicu Iorga pentru a fi membru în Bordul Electrica? Mă refer la altă competenţă în afară de cea de membru de partid?"

Chiar dacă acum e PNL-ist, asta nu-l face mai competent în energie sau administrarea afacerilor. În patru ani de mandat în CA Electrica nu a venit cu nicio inițiativă sau propunere care să profite societății. Și atunci, de ce să-l mențineți? Dacă și în urma alegerilor pentru CA Electrica din 28 aprilie dl. Gicu rămâne administrator, atunci mi-e clar că reprezentanții statului s-au obișnuit și le place să fie "vămuiți".

Gabriel Dumitrascu