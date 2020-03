Urmeaza zile grele. Pentru ca Acest Coronavirus vine si Pune Romaniei Oglinda Cruda in fata!

Un stat praduit si furat, din care oricum nu prea mai ramasese mult. Si Noi stiam asta. Stiam ca Romania nu ar face fata unei calamitati, unui cutremur sau iata - unei crize sanitare. Un stat care se carpea doar cat sa mai reziste de la un ciclu electoral la altul, mascand cu mizerabile taieri de panglici acest dezastru incredibil din Sanatate, un dezastru care se regaseste deopotriva in absolut toate celelalte sectoare, vitale de altfel, pentru un stat functional.

Un stat cu o administratie nefunctionala, profund politizata si total ineficienta. Mai sunt inca multi profesionisti, multumita carora, tara asta inca nu a cazut pe noi. Dar nu au cum sa controleze hoardele de pile, relatii si rubedenii care au impanzit sistemul. Un stat din care, oricum, nu mai ramasese prea mult, in afara catorva tunuri care, inca, mai puteau fi date.

Povestea Romaniei e sumbra. Iar noi stiam ca asa e, pe dedesubt, de fapt. Si in mod paradoxal, noi constientizam si ca lucrurile nu mai aveau cum sa tina asa. Va mai spun o data! La noi va fi Mai Rau ca in Italia! Asa e cand toti fura si nimeni nu lasa nimic in urma lui.

Denise Rifai