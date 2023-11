Vin alegerile. 2024, miza uriasa! Cartonas ROSU pentru OMUL din UMBRA!

TREI lucruri interesante s-au intamplat in ultimele zile si nu am vazut pe nimeni sa faca legatura intre ele. la prima vedere nici nu pare a fi vreo legatura, dar... Cand atacul e aproape simultan, pe trei fronturi( politic, economic si antimafia!) nu ai cum sa nu sesizezi daca ai experienta!

1. Scandalul achizitiei de VACCINURI , ajuns pe teava DNA , loveste crunt in 'zeii' #rezist care invoca acum securisti care se razbuna si fac front comun in jurul numitilor Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila. Fac exact ce ii reprsau lui Dragnea! Lovitura e politica, de imagine si antimafia simultan! Despre Citu, numai de bine, era scos din joc oricum si cred ca PNL se bucura enorm ca scapa de o piatra de moara.

2. Ati vazut cu totii lovitura incasata de clanul CARANILOR. Sefii mari , arestati toti! Aparent nu exista legatura intre povestea de la punctul 1 si mafiotii astia. Dar...

3. Nu in ultimul rand este vorba de un alt scandal, scos in evidenta de o ancheta de presa (Liviu Alexa) plina de dezvaluiri despre felul in care niste personaje vor sa puna mana pe Telekom.

Spuneam ca e normal sa nu existe o legatura intre cele trei povesti, pentru marele public. Pentru cunoscatori, cheia decriptarii PACHETULUI ce a venit navalnic in doar 10 zile sta intr-un personaj extrem de BAZAT, fost mare de tot prin servicii si care se pregatea, probabil, sa joace un rol decisiv in alegerile din 2024.

La anul sunt toate alegerile cu putinta. Miza maxima. In doar 10 zile, OMUL DIN UMBRA a primit avertisemente cat o intreaga clasa politica intr-un deceniu! Prietenii stiu de ce...

Răzvan Dumitrescu

P.S. Astept cu interes evolutiile ulterioare. Va fi sau nu contraatac si daca da, unde?