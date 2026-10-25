Donald Trump în luptă cu migrația din "țările jalnice": "Somalezii nu lucrează, fură mult, au Mercedes-Benz și un IQ scăzut!"

Președintele american Donald Trump i-a atacat din nou pe imigranții care provin din țări sărace. Nu lucrează, fură mult, au Mercedes-Benz și un IQ scăzut, dar trăiesc bine, a spus Trump despre somalezi. Liderul SUA a făcut și o listă a țărilor pe care el le consideră jalnice.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui miting electoral din Georgia, SUA. Președintele Donald Trump a vorbit despre imigrație, un subiect sensibil pentru electoratul american. Trump a făcut o listă cu țări „jalnice" și a numit statele din care ar vrea să vină imigranți.

„Libia, Yemen, Haiti, Somalia, eu le numesc țări jalnice. (...) De ce trebuie să primim mereu oameni din țările care nu sunt bune? De ce nu putem primi oameni din Norvegia, Suedia, Danemarca?", s-a întrebat Trump în fața susținătorilor săi.

Președintele american s-a referit și la somalezi despre care a spus că fură și au un coeficient de inteligență scăzut.

„98% dintre oamenii care locuiesc aici provin din Somalia și nu lucrează. Nu este nevoie să lucreze, deoarece fură foarte mult. Toți au un Mercedes-Benz. Au un coeficient de inteligență scăzut și trăiesc mai bine decât voi.", le-a mai spus Donald Trump susținătorilor săi.

Administrația Trump s-a remarcat printr-o abordare dură și prin măsuri fără precedent de combatere a migrației ilegale în SUA. Autoritățile au deportat sute de mii de oameni și au eliminat Statutul de Protecție Temporară pentru cetățenii din mai multe țări precum Venezuela, Haiti și Somalia. De asemenea, Departamentul de Stat a suspendat procesarea vizelor de imigrare pentru 75 de țări.