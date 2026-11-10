Românii sunt de paie! Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat în Bulgaria: Protestatarii au aruncat cu obiecte în mașina șefei Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost întâmpinată cu proteste marți, la Varna, în Bulgaria, unde un grup de manifestanți, susținători ai partidului suveranist „Renașterea", a organizat o acțiune de protest împotriva vizitei oficialului european.

Protestatarii au aruncat cu ouă, fructe și legume în mașini și au cerut ca aceasta să părăsească imediat țara, acuzând-o că este un „sol al războiului". Protestul ad-hoc a avut loc în fața Academiei Navale „Nikola Vapțarov" din Varna, unde Ursula von der Leyen urma să participe la o întâlnire cu premierul Bulgariei, Rumen Radev. Potrivit Televiziunii Naționale Bulgare, manifestanții au protestat sub sloganul „Varna vrea pace, nu război!", scandând mesaje împotriva politicilor Uniunii Europene și a conducerii de la Bruxelles.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla marţi în vizită în Bulgaria, a declarat că îşi va scurta vizita. „Aş dori să-mi exprim cele mai sincere condoleanţe şi să aduc un omagiu echipelor de salvare", a spus Ursula von der Leyen într-o conferinţă de presă comună cu premierul Rumen Radev. Acesta din urmă a descris accidentul ca fiind o „tragédie" şi a afirmat că a mobilizat aeronave pentru evacuarea răniţilor şi că intenţionează să viziteze locul accidentului, unde, iniţial, oamenii au rămas blocaţi în vehiculele lor.

Accidentul a avut loc pe autostrada A1, în apropierea oraşului Iambol (estul Bulgariei), în condiţii de ceaţă densă. Autostrada, numită şi Trakia, leagă capitala Sofia de oraşul Burgas din estul ţării. Poliţia, pompierii şi echipajele de ambulanţă s-au deplasat de urgenţă la locul accidentului. Imaginile difuzate de mass-media locale arătau maşini şi camioane îngrămădite pe toate cele şase benzi ale autostrăzii, multe dintre ele zdrobite, răsturnate sau ieşite de pe carosabil.