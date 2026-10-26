Forţele americane din Orientul Mijlociu, pregătite să atace Iranul: "Va fi un efort de mare anvergură"
Postat la: 26.10.2026 |
Forţele americane staţionate în Orientul Mijlociu sunt pregătite pentru noi operaţiuni militare, inclusiv de mare anvergură, împotriva Iranului "în termen de 96 de ore de la primirea" unui ordin din partea preşedintelui Donald Trump, relatează postul CNN.
Potrivit unor oficiali americani care au cerut anonimatul, există deja suficiente forţe desfăşurate în regiune pentru o nouă serie de atacuri aeriene împotriva Iranului.
"Va fi un efort de mare anvergură"
Amploarea unor noi astfel de operaţiuni militare americane ar merge probabil dincolo de simpla distrugere a radarelor, lansatoarelor de rachete şi a altor echipamente militare iraniene, care au fost principalele ţinte ale bombardamentelor lansate în comun de SUA şi Israel începând din 28 februarie.
"Va fi un efort de mare anvergură", a declarat un oficial pentru CNN, opinie împărtăşită şi de alţi responsabili americani ce au cunoştinţă de discuţiile interne referitoare la planificarea militară.
Unii dintre aceştia afirmă că întrebarea nu este dacă Trump va da ordinul de atac, ci când o va face. Ei estimează că un astfel de ordin ar putea veni oricând până la sfârşitul anului, dar cel mai probabil după alegerile intermediare care au loc în SUA pe 3 noiembrie.
Misiune dificilă
Forţele iraniene sunt însă acum mai familiarizate cu tacticile americane, astfel că pentru armata SUA ar putea fi mai dificilă distrugerea eficientă a tuturor ţintelor incluse în planul de operaţiuni.
Cu toate acestea, Comandamentul Central al SUA şi Pentagonul au elaborat o listă largă de ţinte, inclusiv infrastructuri energetice, instalaţii militare şi nucleare ale Iranului.
Se așteaptă ordinul lui Trump
Potrivit oficialilor citaţi de CNN, Trump nu a decis încă ce va face după alegerile din 3 noiembrie, dar pare să încline să ordone o operaţiune de mare anvergură.
Conform altor surse citate tot de CNN, evaluările recente ale serviciilor de informaţii americane indică faptul că atât Iranul, cât şi rebelii Houthi din Yemen iau foarte în serios posibilitatea unor noi atacuri americane şi, posibil, israeliene. În acest caz, Teheranul şi Houthi ar urma să răspundă imediat cu atacuri cu rachete şi drone asupra personalului militar şi instalaţiilor armatei americane din regiune şi chiar dincolo de aceasta.
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