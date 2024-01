OMS cere explicit guvernelor să interzică zootehnia în toată lumea pentru a salva planeta VIDEO

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut guvernelor lumii să interzică zootehnia pentru a salva planeta de așa-numita "fierbere globală".

O nouă declarație a directorului general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dezvăluit că globaliștii complotează în secret pentru a înfometa oamenii ca parte a unui plan de reducere a populației mondiale. OMS va face acest lucru sub pretextul combaterii "schimbărilor climatice". Potrivit OMS, interzicerea cărnii și a produselor lactate este primul pas necesar pentru a-și atinge obiectivul lor radical.

Într-o alocuțiune video, directorul general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat: "Sistemele noastre alimentare dăunează sănătății oamenilor și planetei. Sistemele alimentare contribuie la peste 30 % din emisiile de gaze cu efect de seră și sunt responsabile pentru aproape o treime din povara globală a bolilor. Transformarea sistemelor alimentare este, prin urmare, esențială prin trecerea la această dietă mai sănătoasă, diversificată și bazată mai mult pe plante."

"Dacă sistemele alimentare ar oferi diete sănătoase pentru toți, am putea salva 8 milioane de vieți pe an", a susținut Tedros, "OMS s-a angajat să sprijine țările în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de îmbunătățire a dietelor și de combatere a schimbărilor climatice. Prin urmare, sunt foarte încântat că peste 130 de țări au semnat codul 28 Declarația EAU privind clima și sănătatea. Împreună, putem proteja și promova sănătatea oamenilor și a planetei. Vă mulțumesc."

Unele dintre cuvintele lui Tedros sunt citate pe o pagină de nutriție a Națiunilor Unite intitulată "Pentru oameni, planetă și prosperitate: Nutriția la COP28". Pagina face în special presiuni pentru unirea "liderilor globali în spatele angajamentelor și planurilor de realizare a Acordului de la Paris", la care se referă în mod fals ca fiind un "tratat obligatoriu din punct de vedere juridic al ONU pentru a aborda schimbările climatice și a limita creșterea temperaturii medii globale la 1,5°C".

Pagina de nutriție discută, în plus, despre adoptarea "The Global Stocktake", care, potrivit paginii, "prezintă acordul revoluționar de renunțare la combustibilii fosili și invită țările să pună în aplicare soluții integrate și multisectoriale pentru a oferi sisteme alimentare durabile și rezistente la schimbările climatice ca măsură de adaptare la schimbările climatice". De asemenea, se mai spune că, deși un astfel de demers "reprezintă un pas uriaș înainte", au existat totuși dezamăgiri din partea multora care consideră că "eliminarea treptată a combustibililor fosili nu a mers suficient de departe, iar parametrii sistemelor alimentare nu au mers mai departe în ceea ce privește atenuarea și eforturile de a produce schimbări în alimentație".

WHO's Tedros: "Our food systems are harming the health of people and planet. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas emissions, and account for almost one third of the global burden of disease. Transforming food systems is therefore essential" pic.twitter.com/hE8UeXEy0H