Întâlnirea Trump - Putin: S-au pus cartile pe masă!

Postat la: 16.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Întâlnirea Trump - Putin: S-au pus cartile pe masă!

Peste 100 de ani istoricii vor vedea o stenogramă, o înregistrare, un memorandum ceva cu cele 3 ore de discuții. Până atunci avem doar speculații.

Cel mai probabil s-au pus cărțile pe masă, nu toate, dar cea mai mare parte. Ce vrea fiecare, ce e dispus să ofere fiecare. Cum povestea e mult prea încâlcită și câștigurile nu sunt foarte clare față de costuri a rămas să se mai gândească.

Sau poate este o înțelegere etapizată/ condiționată reciproc. Ceva de genul: eu fac asta și tu apoi faci asta și vedem dacă merită să trecem la faza a doua.

Cu ocazia asta ne dăm seama dacă partenerul se ține de cuvânt și nici nu e careva legat de mâini, toată lumea rămâne cu opțiunile deschise.

George Damian

 

0

