Putin - Trump - knock-out din prima repriza!

Putin a stiut punctul cel mai slab al delegatiei americane: istoria conflictului. Nu este de mirare care a fost strategia aleasa: harti, documente, sigilii, peceti. Exact ceea ce impresioneaza americanul mediu fara lecturi despre Europa.

In fata acestei avalanse, argumentele de tip economic ridicate de delegatia americana au parut a fi ridicole, neinteresante, prea mici pentru un moment atat de maret.

Manualul KGB: daca ai obtinut un succes, lasa-l pe adversar sa spuna primul ca a fost un esec. Daca este un esec, declara ca a fost un succes

Dupa ce nu a obtinut decat ametirea interlocutorului, Putin declara "am agreat". Ce anume? Nimic. Insa la asemenea negocieri nu este important sa obtii ceva, ci sa amani la infinit discutiile reale.

Ramane in istoria replicilor scurte, date de dictatori, acest "see you in Moscow". Este ca si cum diavolul ti-ar spune "ne vedem in iad, nu-i asa?".

Iar Trump, umilit total: dupa ce a regizat un protocol de incoronare al Regelui Alaska, nu avea incotro decat sa foloseasca ideea (falsa, ca si intreaga punere in scena) ca s-a ajuns la o intelegere.

Singura intelegere la care s-a ajuns e ca...mai trebuie aprofundata situatia.

Radu Carp