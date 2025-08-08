Vladimir Putin si cu Donald Trump și-au împărtit deja Ucraina dezvaluie Wall Street Journal

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este pregătit să negocieze dur cu Donald Trump și va merge cu cereri maximale la summit-ul dintre Rusia și SUA.

Vladimir Putin va solicita recunoașterea oficială a anexării teritoriilor ocupate de Rusia în estul Ucrainei, potrivit Wall Street Journal, care citează surse diplomatice europene și ucrainene. Există și un presupus set de măsuri pe care Donald Trump i l-ar fi transmis lui Vladimir Putin, iar acesta prevede amânarea statutului teritoriilor ocupate de Rusia pentru 49 sau 99 de ani.

În schimb, liderul de la Kremlin ar fi dispus să retragă trupele ruse din alte zone ucrainene - Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk - regiuni ocupate parțial în timpul ofensivei de vară a armatei ruse. Sursele citate afirmă că Trump, dornic să obțină un acord cu Kremlinul, ar putea accepta această propunere, considerată umilitoare de către Kiev.

Este foarte probabil scenariul în care Ucraina se va opune acestei propuneri a lui Vladimir Putin. Potrivit scenariului prezentat de publicație, dacă acordul ar fi respins, Trump ar putea acuza Ucraina că dorește prelungirea războiului, limitându-i accesul la ajutor militar și informații, iar Statele Unite s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic.

Oficiali apropiați negocierilor afirmă că Ucraina nu este dispusă să cedeze teritoriile ocupate, dar ar putea accepta un armistițiu care să înghețe actualele linii ale frontului. În pofida declarațiilor publice ale lui Trump privind „dezamăgirea" față de Putin, surse din administrația americană susțin că relația dintre cei doi nu a fost niciodată tensionată, comunicarea telefonică fiind constant prietenoasă.

Potrivit acestora, Trump ascultă cu atenție discursurile lui Putin și manifestă interes pentru refacerea relațiilor ruso-americane și pentru cooperare economică. Rusia își menține poziția maximală în eventualele negocieri de pace: recunoașterea anexării estului Ucrainei și Crimeei, reducerea armatei ucrainene și declararea Ucrainei drept stat neutru, fără posibilitatea aderării la NATO.

Potrivit publicației poloneze Onet, Donald Trump i-a trimis direct lui Vladimir Putin condițiile pentru a încheia războiul din Ucraina. Sunt condiții extrem de grele pentru Ucraina, care ar consfinți, de facto, controlul Rusiei asupra teritoriilor cucerite. Deși sursele nu sunt menționate explicit, se precizează că propunerea a fost coordonată cu state europene și transmisă direct liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul unor discuții purtate la Moscova cu Steve Witkoff, emisar special al lui Donald Trump.

Punctele cheie ale propunerii lui Donald Trump, pe care Putin este înclinat să o accepte:

- Instituirea unui armistițiu în Ucraina, fără semnarea unui acord de pace deplin;

- Amânarea statutului teritoriilor ocupate de Rusia pentru 49 sau 99 de ani, ceea ce ar echivala cu o recunoaștere de facto a ocupației;

- Ridicarea majorității sancțiunilor impuse Rusiei și, pe termen lung, reluarea cooperării energetice prin importuri de gaze și petrol rusesc.

- În schimb, propunerea nu include garanții împotriva extinderii NATO, una dintre cerințele constante ale Moscovei. De asemenea, nu s-au oferit asigurări că sprijinul militar acordat Ucrainei va fi oprit, deși, conform sursei, acest aspect ar fi acceptabil pentru partea rusă.

După întâlnirea dintre Steve Witkoff și Vladimir Putin, Donald Trump ar fi avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni. Ulterior, presa internațională a relatat că Trump le-ar fi transmis acestora intenția de a avea o întâlnire directă cu Putin „în cursul săptămânii viitoare", urmată de o reuniune trilaterală cu Zelenski.

Kremlinul a confirmat că se negociază o întâlnire oficială între Putin și Trump, în timp ce Zelenski a declarat că s-au discutat mai multe formate posibile pentru reuniuni la nivel înalt, inclusiv o trilaterală.