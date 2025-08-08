Vladimir Putin si cu Donald Trump și-au împărtit deja Ucraina dezvaluie Wall Street Journal
Postat la: 08.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este pregătit să negocieze dur cu Donald Trump și va merge cu cereri maximale la summit-ul dintre Rusia și SUA.
Vladimir Putin va solicita recunoașterea oficială a anexării teritoriilor ocupate de Rusia în estul Ucrainei, potrivit Wall Street Journal, care citează surse diplomatice europene și ucrainene. Există și un presupus set de măsuri pe care Donald Trump i l-ar fi transmis lui Vladimir Putin, iar acesta prevede amânarea statutului teritoriilor ocupate de Rusia pentru 49 sau 99 de ani.
În schimb, liderul de la Kremlin ar fi dispus să retragă trupele ruse din alte zone ucrainene - Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk - regiuni ocupate parțial în timpul ofensivei de vară a armatei ruse. Sursele citate afirmă că Trump, dornic să obțină un acord cu Kremlinul, ar putea accepta această propunere, considerată umilitoare de către Kiev.
Este foarte probabil scenariul în care Ucraina se va opune acestei propuneri a lui Vladimir Putin. Potrivit scenariului prezentat de publicație, dacă acordul ar fi respins, Trump ar putea acuza Ucraina că dorește prelungirea războiului, limitându-i accesul la ajutor militar și informații, iar Statele Unite s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic.
Oficiali apropiați negocierilor afirmă că Ucraina nu este dispusă să cedeze teritoriile ocupate, dar ar putea accepta un armistițiu care să înghețe actualele linii ale frontului. În pofida declarațiilor publice ale lui Trump privind „dezamăgirea" față de Putin, surse din administrația americană susțin că relația dintre cei doi nu a fost niciodată tensionată, comunicarea telefonică fiind constant prietenoasă.
Potrivit acestora, Trump ascultă cu atenție discursurile lui Putin și manifestă interes pentru refacerea relațiilor ruso-americane și pentru cooperare economică. Rusia își menține poziția maximală în eventualele negocieri de pace: recunoașterea anexării estului Ucrainei și Crimeei, reducerea armatei ucrainene și declararea Ucrainei drept stat neutru, fără posibilitatea aderării la NATO.
Potrivit publicației poloneze Onet, Donald Trump i-a trimis direct lui Vladimir Putin condițiile pentru a încheia războiul din Ucraina. Sunt condiții extrem de grele pentru Ucraina, care ar consfinți, de facto, controlul Rusiei asupra teritoriilor cucerite. Deși sursele nu sunt menționate explicit, se precizează că propunerea a fost coordonată cu state europene și transmisă direct liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul unor discuții purtate la Moscova cu Steve Witkoff, emisar special al lui Donald Trump.
Punctele cheie ale propunerii lui Donald Trump, pe care Putin este înclinat să o accepte:
- Instituirea unui armistițiu în Ucraina, fără semnarea unui acord de pace deplin;
- Amânarea statutului teritoriilor ocupate de Rusia pentru 49 sau 99 de ani, ceea ce ar echivala cu o recunoaștere de facto a ocupației;
- Ridicarea majorității sancțiunilor impuse Rusiei și, pe termen lung, reluarea cooperării energetice prin importuri de gaze și petrol rusesc.
- În schimb, propunerea nu include garanții împotriva extinderii NATO, una dintre cerințele constante ale Moscovei. De asemenea, nu s-au oferit asigurări că sprijinul militar acordat Ucrainei va fi oprit, deși, conform sursei, acest aspect ar fi acceptabil pentru partea rusă.
După întâlnirea dintre Steve Witkoff și Vladimir Putin, Donald Trump ar fi avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni. Ulterior, presa internațională a relatat că Trump le-ar fi transmis acestora intenția de a avea o întâlnire directă cu Putin „în cursul săptămânii viitoare", urmată de o reuniune trilaterală cu Zelenski.
Kremlinul a confirmat că se negociază o întâlnire oficială între Putin și Trump, în timp ce Zelenski a declarat că s-au discutat mai multe formate posibile pentru reuniuni la nivel înalt, inclusiv o trilaterală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Donald Trump manipuleaza si piata aurului după cea bursiera si criptomonede: Prețul a explodat la un maxim istoric după ultima decizie a presedintelui SUA
Prețul aurului a crescut semnificativ dupa ce președintele american Donald Trump a decis sa impuna tarife vamale de 39% ...
-
Turcia face un joc extrem de periculos, în timp ce Trump amenință cu sancțiuni privind comerțul cu Rusia
Ankara incearca sa evite amenințarea președintelui Donald Trump cu sancțiuni impotriva țarilor care fac comerț cu Rusia. ...
-
Rusia se implică în conflictul care ar putea aprinde butoiul cu pulbere din Balcani: Este în joc existența Bosniei și Herțegovinei
Federația Rusa a reacționat la demiterea lui Milorad Dodik din funcția de președinte al Republicii Srpska afirmand ca ve ...
-
Moscow Times: Rachetele nucleare rusești sunt direcționate spre Europa
Rusia rupe tacerea și intoarce rachetele spre Europa. Kremlinul renunța oficial la moratoriul privind desfașurarea rache ...
-
Cum încet, încet administrația Trump ia o turnură orwelliană ANALIZĂ CNN
La prima vedere, ordinul executiv semnat de președintele Donald Trump in luna martie parea un apel solemn la protejarea ...
-
Donald Trump dezvăluie cifrele reale ale soldaților pierduți de la începutul anului de Rusia și Ucraina
Donald Trump a declarat vineri ca, potrivit datelor americane, Rusia a pierdut de la inceputul anului peste 112.000 de s ...
-
Vladimir Putin a anunțat intrarea în serviciu celei mai noi rachete hipersonice pe care Kremlinul o deține
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a anunțat vineri ca Rusia a lansat producția celei mai noi rachete hipersonice ale ...
-
Situația devine tensionată: Donald Trump trimite două submarine nucleare în apropierea Rusiei, după amenințările lui Medvedev
Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat armatei SUA sa pozitioneze doua submarine nucleare in a ...
-
Efectul Trump: Cum a redresat "din vorbe" presedintele SUA economia în trimestrul doi din 2025 in urma negocierilor si jocurilor pe bursa de capital
Economia SUA a crescut intr-un ritm anual de 3% in trimestrul doi din 2025, o surpriza dupa declinul de 0,5% din primele ...
-
Trump a anunțat că ultimatumul de 50 de zile acordat Rusiei a fost redus. Kremlinul răspunde: Am luat notă și operațiunea militară continuă
Kremlinul a anuntat marti ca "a luat nota" de declaratia presedintelui american Donald Trump potrivit caruia ultimatumul ...
-
Leapșa de la Ursula: Europa i-a făcut o mare promisiune lui Donald Trump, dar cele 600 de miliarde există doar pe hârtie
Uniunea Europeana a admis ca nu are capacitatea de a onora promisiunea de a investi 600 de miliarde de dolari in economi ...
-
Donald si Ursula în serialul "Tăvălugul tarifar", sezonul 3: SUA au ieșit victorioase în în războiul comercial, zice Trump. Von der Leyen spune ca ea a câștigat!
În timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește despre „cel mai bun acord posibil" d ...
-
Elon Musk, acuzat că a oprit Starlink în timpul unui moment crucial al ofensivei Ucrainei
În timpul unui moment crucial al ofensivei Ucrainei pentru recucerirea teritoriului ocupat de Rusia, la sfarsitul ...
-
Donald Trump pare că joacă la pariuri acordul comercial cu UE: Șansele sunt la '50-50'
Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca probabilitatea ca SUA sa incheie un acord comercial cu Uniunea Eu ...
-
Discuții despre comerț, schimbări climatice și război - Europa și China organizează un summit restrâns
Liderii europeni s-au intalnit joi la Beijing cu inalți oficiali chinezi pentru a discuta despre comerț, schimbarile cli ...
-
Șefa Băncii Centrale Europene cere din nou urgentarea adoptării euro digital și a uniunii depozitelor și investițiilor
Banca Centrala Europeana - BCE a luat joi decizia de a pastra dobanda monetara la nivelul existent, dupa mai bine de un ...
-
Scandalul Trump - Obama ia amploare: Apar acuzații de trădare din partea actualului lider de la Casa Albă
Președintele american, Donald Trump a lansat marți noi acuzații la adresa lui Barack Obama, susținand ca acesta ar fi co ...
-
Regimul Trump prăbușeste turismul si izolează America. Taxă suplimentară de cel puțin 250 de dolari pentru vizitele în SUA. Plata va fi solicitată la momentul eliberării vizelor
Vizitatorilor straini ai SUA le va trebui sa plateasca o noua „taxa de integritate a vizei" de cel puțin 250 de do ...
-
Vin miliarde de dolari dinspre SUA spre Europa. Investitorii americani au cumpărat într-o lună obligaţiuni de aproape 100 de miliarde de euro
Datoria suverana a zonei euro a atras aproape 100 de miliarde de euro din partea investitorilor straini in luna mai, cee ...
-
Donald Trump se laudă că a "eliberat" Siria. Giganții din SUA se bat acum pe resursele energetice ale țării
Companiile americane Baker Hughes, Hunt Energy si Argent LNG vor elabora un masterplan pentru redresarea sectorului ener ...
-
Războiul Germano - Rus e pe cale să înceapă oficial: "Folosirea rachetelor Taurus de către Ucraina ar însemna participarea Germaniei în război"
Daca Ucraina va folosi rachete germane Taurus sau unele modele modificate ale acestora 'sub alte denumiri', atunci perso ...
-
„Doctrina Trump". De ce crede echipa președintelui că SUA pot câștiga rapid orice război și care sunt riscurile
Vicepreședintele american J.D. Vance a prezentat recent atacurile ordonate de Donald Trump asupra infrastructurii nuclea ...
-
Moment de-a dreptul rușinos pentru Macron: Armata franceză pune capăt prezenţei sale permanente în Africa de Vest şi Centrală
Armata franceza a pus capat joi prezentei sale militare permanente in Africa de Vest si Centrala, intr-o ceremonie solem ...
-
BBC: Israelul distruge mii de clădiri civile din Gaza prin demolări controlate
Israelul a demolat mii de cladiri in Gaza de la retragerea din acordul de incetare a focului cu Hamas, in luna martie, i ...
-
Firmele americane și europene încheie un acord major privind gazele naturale, în contextul în care negocierile comerciale au ajuns într-un punct critic
Una dintre cele mai mari companii energetice din Europa a semnat un acord pe mai multe decenii pentru a cumpara gaze nat ...
-
30 de state au inceput procedurile de sanctionare a Israelului pentru genocidul din Gaza
O coaliție formata din 30 de state, inclusiv China, Brazilia, Turcia, Indonezia, dar și cinci țari europene, Spania, Irl ...
-
Grupurile de interes oculte sunt mai puternice decât președintele Donald Trump
Autor: Paul Craig Roberts Suntem la șase luni de la inceputul președinției lui Donald Trump, de fapt prima sa președinți ...
-
Ce joc face Donald Trump in realitate. Motivele din spatele aliantei cu Europa impotriva restului Lumii
Contacte discrete, o diplomație directa și un acord de inarmare in valoare de miliarde de dolari ajuta la o aliniere a S ...
-
Care e cauza pentru care Donald Trump se prăbușește-n sondaje cu MAGA cu tot. Rata de respingere atinge cote record in 6 luni de la preluarea mandatului
Rata de dezaprobare a președintelui Trump a atins nivelul cel mai inalt de la inceputul celui-de-al doilea mandat al sau ...
-
Trump dă lovitura: Cum a încasat peste noapte 50 de miliarde de dolari, printr-un artificiu
Lumea a privit uluita momentul cand Donald Trump a anunțat "Ziua Eliberarii" Americii, pe 2 aprilie 2025, in Rose Garden ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu