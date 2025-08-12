Liderii Europei, scrisoare comună către Donald Trump: Viktor Orban a refuzat să semneze documentul

Liderii Uniunii Europene au emis marți dimineață o declarație prin care fac apel la președintele SUA, Donald Trump, să apere interesele de securitate ale Europei și ale Ucrainei. Singura țară din UE care nu a semnat documentul este Ungaria lui Viktor Orban.

Declarația comună a țărilor UE a apărut cu câteva zile înainte de întâlnirea din Alaska, a lui Trump cu Putin. La întâlnire nu au fost invitați liderii europeni și nici președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. De asemenea, europenii au respins ideea lui Trump privitoarea la cedarea de către Ucraina a unor teritorii.

În declarația de marți dimineața, liderii europeni au arătat că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei", dar au transmis că pentru ei, „calea către pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina", potrivit AP.

„O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță", au spus liderii UE.

Europenii vor face miercuri o nouă încercare de a-l convinge pe Trump, în cadrul unei întâlniri virtuale convocate de cancelarul german Friedrich Merz. Trump nu a confirmat dacă va participa, dar a spus că va primi „ideile tuturor" înainte de a se întâlni cu Putin.

Declarația de marți a liderilor UE a avut și rolul de a arăta unitatea europeană. Totuși, prim-ministrul maghiar Viktor Orbán, cel mai apropiat aliat al lui Putin în Europa și care a încercat să blocheze sprijinul UE pentru Ucraina, nu a semnat documentul. El a fost singurul dintre cei 27 de lideri europeni care a refuzat să se alăture declarației comune.