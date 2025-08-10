Semnificația istorică a locului ales de Trump pentru întâlnirea cu Putin: Afacerea a fost intermediată de un român

Donald Trump a stabilit marea întâlnire cu Vladimir Putin pe data 15 august, în Alaska. Deși pare un loc ciudat, decizia lui Donald Trump are un substrat istoric extrem de interesant. Alaska este teritoriul cumpărat pentru 7,2 milioane de dolari de către SUA fix de la Rusia în anul 1867.

Aceasta a devenit pentru Rusia "cea mai proastă afacere din istorie", iar Donald Trump, un abil om de afaceri, s-ar putea să dorească să-i amintească asta lui Vladimir Putin. De asemenea, Alaska este cel mai apropiat punct între Rusia și SUA, aproximativ 3,8 kilometri, care pot fi parcuși și pe jos, dacă apele sunt înghețate.

Guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy, jubilează la gândul că Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni la el "acasă". „Alaska este cea mai strategică locație din lume, situată la intersecția dintre America de Nord și Asia, cu Arctica la nord și Pacificul la sud. Trei kilometri despărțind Rusia de Alaska, niciun alt loc nu joacă un rol mai vital în apărarea noastră națională, securitatea energetică și conducerea în Arctica", spune Mike Dunleavy, guvernatorul Alaskăi.