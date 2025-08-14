Rusia și SUA discută controlul Moscovei asupra teritoriilor pierdute de Ucraina, după modelul Cisiordaniei, parte a Palestinei, scrie The Times. În acest caz, teritoriile pierdute ar fi sub controlul militar-politic și economic al Rusiei.

Palestina este formată din două părți - Fâșia Gaza și Cisiordania, separate de teritoriul israelian și fără granițe comune. De facto, statul Palestina există sub forma Autorității Naționale Palestiniene (ANP), care are o autonomie internă limitată și controlează doar o parte din Cisiordania. Israelul controlează o parte din Cisiordania și Fâșia Gaza, frontierele terestre, apele teritoriale și spațiul aerian al țării, Palestina nu are propriile forțe armate oficiale (funcțiile acestora sunt îndeplinite de poliție), monedă și centru de emisie (șechelul israelian și dinarul iordanian sunt în circulație, dolarul american este utilizat pe scară largă).

În urma Acordurilor de la Oslo din 1993-1995, în Cisiordania a fost stabilit un control pe trei niveluri, PNA controlând aproximativ 40% din teritoriu, iar autoritățile israeliene controlând 60%. În 2013, Mahmoud Abbas a emis un decret care a înlocuit sintagma „ANP" cu „Statul Palestina", iar el însuși a devenit președintele acestui stat.

Potrivit unei surse apropiate Consiliului Național de Securitate al SUA, ideea a fost lansată în urmă cu câteva săptămâni, în timpul discuțiilor dintre trimisul prezidențial american Steve Witkoff și conducerea rusă. Witkoff, scrie ziarul, o susține. Potrivit Washingtonului, acest lucru ar permite Ucrainei să ocolească constituția sa și să cedeze teritorii fără a organiza un referendum. Deși președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză să recunoască teritoriile pierdute ca fiind rusești, un astfel de model ar putea ajuta la obținerea unui armistițiu, notează Times.