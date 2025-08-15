Putin pregătește un test cu racheta cu capacitate nucleară Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător"
Postat la: 15.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vladimir Putin se pregătește să testeze o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară înainte de întâlnirea sa cu Donald Trump în Alaska, scrie The Telegraph.
Situl de testare nucleară Pankavo al Rusiei, situat în arhipelagul Novaia Zemlia din Marea Barents, a cunoscut o creștere a activității în ultimele săptămâni, după cum arată imaginile din satelit.
Situl a înregistrat o creștere a personalului și a echipamentelor, precum și a navelor și aeronavelor asociate cu testele anterioare ale 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).
O sursă de securitate occidentală a declarat că Rusia pregătește un test al rachetei Burevestnik, despre care Moscova susține că are o rază de acțiune nelimitată.
Testele au avut loc în zilele premergătoare discuțiilor decisive dintre Trump și Putin în Anchorage, prevăzute vineri.
„Putem vedea toată activitatea de la locul de testare, care reprezintă atât cantități uriașe de provizii care sosesc pentru a sprijini operațiunile, cât și mișcarea la locul unde se lansează efectiv racheta", a declarat Jeffrey Lewis, unul dintre cercetătorii implicați în analiza imaginilor din satelit.
Lewis, de la Middlebury Institute of International Studies, cu sediul în California, a declarat că un test ar putea fi efectuat chiar săptămâna aceasta.
Putin se pregătește să se întâlnească cu Trump la o bază a forțelor aeriene americane din Alaska în cursul zilei de astăzi, deși se află în prezent în orașul Magadan din Extremul Orient al Rusiei pentru o întâlnire cu guvernatorul local.
Summitul dintre cei doi lideri este programat să aibă loc la ora locală 11.30 la Joint Base Elmendorf-Richardson din Anchorage.
Vorbind cu reporterii în Biroul Oval joi, președintele SUA a declarat: „Eu sunt președinte, iar el nu se va juca cu mine".
Trump a declarat că se așteaptă ca întâlnirea cu Putin să fie urmată aproape imediat de un summit la care să participe Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, și eventual alți lideri europeni.
„Cea mai importantă întâlnire va fi a doua întâlnire pe care o vom avea, vom avea o întâlnire cu președintele Putin, președintele Zelenski, cu mine și poate vom aduce unii dintre liderii europeni, poate nu", a spus el.
Înaintea discuțiilor, Oleksii Goncearenko, deputat pentru Odesa în Ucraina, a declarat că se teme că se va încheia un acord fără Ucraina.
„Avem speranța că războiul se va termina... dar există temeri că Putin va reuși să câștige mai mult timp și să joace jocuri cu Trump - și că Trump va permite acest lucru", a declarat el pentru The Telegraph.
El a adăugat că „cel mai rău scenariu" ar fi ca Trump și Putin să ajungă la o înțelegere pe care Ucraina să nu o poată accepta.
„Nimeni nu poate decide nimic despre Ucraina fără Ucraina. Dacă pierdem sprijinul SUA, acest lucru ar fi un dezastru".
În timp ce întâlnirea lor se va concentra în primul rând pe războiul din Ucraina, se așteaptă ca Trump și Putin să discute și despre un acord privind armele nucleare, ca parte a unui efort mai amplu de consolidare a păcii.
Vorbind joi, liderul rus a declarat că întâlnirea are loc „pentru a crea condiții pe termen lung pentru pace între țările noastre, și în Europa, și în întreaga lume - dacă, până la următoarele etape, ajungem la acorduri în domeniul controlului asupra armelor strategice ofensive".
Moscova și Washingtonul au de departe cele mai mari arsenale nucleare din lume. Ultimul tratat rămas între ele care limitează numărul acestor arme expiră la 5 februarie anul viitor.
Tratatul New START acoperă armele nucleare strategice - cele concepute de fiecare parte pentru a lovi centrele de putere militară, economică și politică ale inamicului - și limitează numărul de focoase nucleare desfășurate la 1.550 de fiecare parte.
Experții consideră că este probabil ca ambele părți să depășească această limită dacă tratatul nu este prelungit sau înlocuit.
Putin a declarat că racheta Burevestnik, denumită SSC-X-9 Skyfall de către NATO, este „invincibilă" în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.
Două aeronave concepute pentru a colecta date de testare au sosit la aerodromul militar Rogachevo la jumătatea lunii iulie, arată imagini publicate de Reuters.
Armata norvegiană a declarat că Marea Barents este o „locație privilegiată pentru testele cu rachete rusești" și că au avut indicii din notificări și avertismente maritime cu privire la „pregătiri pentru activități de testare".
Cu toate acestea, nu a confirmat „nicio cunoaștere a tipului de muniții pe care urmează să le testeze".
Aceasta vine pe fondul creșterii tensiunilor nucleare dintre cele două națiuni.
Trump a anunțat la începutul acestei luni că a ordonat desfășurarea a două submarine nucleare spre Rusia, ca răspuns la amenințările fostului președinte al țării.
Președintele american a declarat că trimite navele în „regiunile corespunzătoare", într-o mișcare care a încălcat decenii de secrete ale Pentagonului cu privire la desfășurările la nivel înalt.
Acest lucru s-a întâmplat după ce Trump s-a angajat într-un război al cuvintelor cu Dmitri Medvedev, fostul președinte rus și vicepreședinte al Consiliului de securitate al țării.
Potrivit lui Lewis, planurile Rusiei de a testa Burevestnik s-au intensificat de când Trump s-a întors la Casa Albă și a anunțat dezvoltarea unui scut american de apărare Golden Dome.
Putin este cunoscut pentru retorica sa nucleară belicoasă. În 2018, el a folosit un concept video cu focoase nucleare cu o rază de acțiune nelimitată care se pare că se îndreaptă asupra Floridei, unde se află proprietatea Mar-a-Lago a dlui Trump.
Fiona Hill, fostul consilier pentru Rusia al lui Trump, a declarat anterior pentru The Telegraph că filmarea „i-a atras atenția lui Trump" și este motivul pentru care acesta este atât de „deferent" față de Putin.
Conform grupului de advocacy Nuclear Threat Initiative, Burevestnik are un bilanț slab al testelor, cu două succese parțiale din 13 teste cunoscute.
Aceasta vine după ce Belarus a anunțat că va organiza luna viitoare exerciții comune cu Rusia, care implică arme nucleare și racheta hipersonică Oreșnik, de fabricație rusească.
„Acesta este un element important al descurajării noastre strategice. Așa cum cere șeful statului, trebuie să fim pregătiți pentru orice", a declarat miercuri Viktor Khrenin, ministrul apărării din Belarus.
„Vedem situația de la frontierele noastre de vest și de nord și nu putem privi cu calm militarizarea și activitatea militară. Ne demonstrăm deschiderea și caracterul pașnic, dar trebuie să ne păstrăm întotdeauna praful de pușcă uscat."
Belarus se învecinează la vest și la nord cu Polonia, Lituania și Letonia - toate membre NATO -, iar la sud cu Ucraina.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie URSS: "Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă"
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit in Anchorage, Alaska, cu cateva ore inainte de inceperea summitului di ...
-
Rușii și americanii discută pentru o Palestină în Ucraina
Rusia și SUA discuta controlul Moscovei asupra teritoriilor pierdute de Ucraina, dupa modelul Cisiordaniei, parte a Pale ...
-
Ce teritorii ar urma să schimbe Rusia cu Ucraina după Summitul Trump-Putin din Alaska
Donald Trump a anuntat ca discutiile sale cu Vladimir Putin de pe 15 august din Alaska, pentru a rezolva razboiul din Uc ...
-
Viktor Orban proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump. Ce le reproșează europenilor
Viktor Orbán a declarat ca Rusia a caștigat razboiul din Ucraina, in timp ce ucrainenii l-au pierdut, și a critic ...
-
Liderii Europei, scrisoare comună către Donald Trump: Viktor Orban a refuzat să semneze documentul
Liderii Uniunii Europene au emis marți dimineața o declarație prin care fac apel la președintele SUA, Donald Trump, sa a ...
-
Trump declară stare de urgență în Washington DC și anunță trimiterea Gărzii Naționale: "Orașul a fost cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge"
Președintele american Donald Trump anunța, intr-o conferința de presa, ca va trimite Garda Naționala in Washington DC, p ...
-
Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise
Federația Rusa a continuat dezvoltarea de rachete nucleare de raza mica și intermediara in timpul moratoriului semnat de ...
-
Taman Rusia denunță planul Israelului de ocupare a orașului Gaza: Catastrofă umanitară în față
Rusia a condamnat sambata planul Israelului de a prelua controlul asupra orasului Gaza, afirmand ca o astfel de miscare ...
-
Semnificația istorică a locului ales de Trump pentru întâlnirea cu Putin: Afacerea a fost intermediată de un român
Donald Trump a stabilit marea intalnire cu Vladimir Putin pe data 15 august, in Alaska. Deși pare un loc ciudat, decizia ...
-
Vladimir Putin si cu Donald Trump și-au împărtit deja Ucraina dezvaluie Wall Street Journal
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este pregatit sa negocieze dur cu Donald Trump și va merge cu cereri maxim ...
-
Donald Trump manipuleaza si piata aurului după cea bursiera si criptomonede: Prețul a explodat la un maxim istoric după ultima decizie a presedintelui SUA
Prețul aurului a crescut semnificativ dupa ce președintele american Donald Trump a decis sa impuna tarife vamale de 39% ...
-
Turcia face un joc extrem de periculos, în timp ce Trump amenință cu sancțiuni privind comerțul cu Rusia
Ankara incearca sa evite amenințarea președintelui Donald Trump cu sancțiuni impotriva țarilor care fac comerț cu Rusia. ...
-
Rusia se implică în conflictul care ar putea aprinde butoiul cu pulbere din Balcani: Este în joc existența Bosniei și Herțegovinei
Federația Rusa a reacționat la demiterea lui Milorad Dodik din funcția de președinte al Republicii Srpska afirmand ca ve ...
-
Moscow Times: Rachetele nucleare rusești sunt direcționate spre Europa
Rusia rupe tacerea și intoarce rachetele spre Europa. Kremlinul renunța oficial la moratoriul privind desfașurarea rache ...
-
Cum încet, încet administrația Trump ia o turnură orwelliană ANALIZĂ CNN
La prima vedere, ordinul executiv semnat de președintele Donald Trump in luna martie parea un apel solemn la protejarea ...
-
Donald Trump dezvăluie cifrele reale ale soldaților pierduți de la începutul anului de Rusia și Ucraina
Donald Trump a declarat vineri ca, potrivit datelor americane, Rusia a pierdut de la inceputul anului peste 112.000 de s ...
-
Vladimir Putin a anunțat intrarea în serviciu celei mai noi rachete hipersonice pe care Kremlinul o deține
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a anunțat vineri ca Rusia a lansat producția celei mai noi rachete hipersonice ale ...
-
Situația devine tensionată: Donald Trump trimite două submarine nucleare în apropierea Rusiei, după amenințările lui Medvedev
Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat armatei SUA sa pozitioneze doua submarine nucleare in a ...
-
Efectul Trump: Cum a redresat "din vorbe" presedintele SUA economia în trimestrul doi din 2025 in urma negocierilor si jocurilor pe bursa de capital
Economia SUA a crescut intr-un ritm anual de 3% in trimestrul doi din 2025, o surpriza dupa declinul de 0,5% din primele ...
-
Trump a anunțat că ultimatumul de 50 de zile acordat Rusiei a fost redus. Kremlinul răspunde: Am luat notă și operațiunea militară continuă
Kremlinul a anuntat marti ca "a luat nota" de declaratia presedintelui american Donald Trump potrivit caruia ultimatumul ...
-
Leapșa de la Ursula: Europa i-a făcut o mare promisiune lui Donald Trump, dar cele 600 de miliarde există doar pe hârtie
Uniunea Europeana a admis ca nu are capacitatea de a onora promisiunea de a investi 600 de miliarde de dolari in economi ...
-
Donald si Ursula în serialul "Tăvălugul tarifar", sezonul 3: SUA au ieșit victorioase în în războiul comercial, zice Trump. Von der Leyen spune ca ea a câștigat!
În timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește despre „cel mai bun acord posibil" d ...
-
Elon Musk, acuzat că a oprit Starlink în timpul unui moment crucial al ofensivei Ucrainei
În timpul unui moment crucial al ofensivei Ucrainei pentru recucerirea teritoriului ocupat de Rusia, la sfarsitul ...
-
Donald Trump pare că joacă la pariuri acordul comercial cu UE: Șansele sunt la '50-50'
Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca probabilitatea ca SUA sa incheie un acord comercial cu Uniunea Eu ...
-
Discuții despre comerț, schimbări climatice și război - Europa și China organizează un summit restrâns
Liderii europeni s-au intalnit joi la Beijing cu inalți oficiali chinezi pentru a discuta despre comerț, schimbarile cli ...
-
Șefa Băncii Centrale Europene cere din nou urgentarea adoptării euro digital și a uniunii depozitelor și investițiilor
Banca Centrala Europeana - BCE a luat joi decizia de a pastra dobanda monetara la nivelul existent, dupa mai bine de un ...
-
Scandalul Trump - Obama ia amploare: Apar acuzații de trădare din partea actualului lider de la Casa Albă
Președintele american, Donald Trump a lansat marți noi acuzații la adresa lui Barack Obama, susținand ca acesta ar fi co ...
-
Regimul Trump prăbușeste turismul si izolează America. Taxă suplimentară de cel puțin 250 de dolari pentru vizitele în SUA. Plata va fi solicitată la momentul eliberării vizelor
Vizitatorilor straini ai SUA le va trebui sa plateasca o noua „taxa de integritate a vizei" de cel puțin 250 de do ...
-
Vin miliarde de dolari dinspre SUA spre Europa. Investitorii americani au cumpărat într-o lună obligaţiuni de aproape 100 de miliarde de euro
Datoria suverana a zonei euro a atras aproape 100 de miliarde de euro din partea investitorilor straini in luna mai, cee ...
-
Donald Trump se laudă că a "eliberat" Siria. Giganții din SUA se bat acum pe resursele energetice ale țării
Companiile americane Baker Hughes, Hunt Energy si Argent LNG vor elabora un masterplan pentru redresarea sectorului ener ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu