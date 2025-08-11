Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise

Postat la: 11.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise

Federația Rusă a continuat dezvoltarea de rachete nucleare de rază mică și intermediară în timpul moratoriului semnat de SUA și URSS în 1987.

Anunțul a fost făcut chiar la televiziunea de stat Rossia-1 de către viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, duminică, 10 august.

Poziția oficială a Rusiei este că nu a acceptat niciodată moratoriul complet asupra dezvoltării rachetelor nucleare de rază mică și medie, ci doar asupra utilizării lor.

„Când s-a anunțat moratoriul, am arătat clar că acesta se aplică doar la desfășurare și nu menționează nicio încetare a activităților" de cercetare și dezvoltare, a transmis agenția de presă RIA, după un interviu cu Riabkov difuzat de televiziunea de stat Rossia-1.

În timpul moratoriului internațional, Federația Rusă a construit un arsenal „substanțial", a mai spus oficialul rus, citat de Reuters.

„Am utilizat acest timp pentru a dezvolta sistemele potrivite pentru construcția unui arsenal substanțial în acest domeniu. După cum am înțeles eu, avem în acest moment", a mai spus viceministrul rus de Externe.

Tratatul de interzicere a rachetelor nucleare de rază mică și intermediară a fost semnat în 1987 de către SUA și URSS și a fost unul dintre semnalele cu privire la o reducere a tensiunilor dintre cele două superputeri.

SUA s-a retras din acordul cu Federația Rusă în 2019, invocând presupuse încălcări ale moratoriului de către Rusia, acuzații negate de Moscova.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise

Postat la: 11.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Federația Rusă a continuat dezvoltarea de rachete nucleare de rază mică și intermediară în timpul moratoriului semnat de SUA și URSS în 1987.

Anunțul a fost făcut chiar la televiziunea de stat Rossia-1 de către viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, duminică, 10 august.

Poziția oficială a Rusiei este că nu a acceptat niciodată moratoriul complet asupra dezvoltării rachetelor nucleare de rază mică și medie, ci doar asupra utilizării lor.

„Când s-a anunțat moratoriul, am arătat clar că acesta se aplică doar la desfășurare și nu menționează nicio încetare a activităților" de cercetare și dezvoltare, a transmis agenția de presă RIA, după un interviu cu Riabkov difuzat de televiziunea de stat Rossia-1.

În timpul moratoriului internațional, Federația Rusă a construit un arsenal „substanțial", a mai spus oficialul rus, citat de Reuters.

„Am utilizat acest timp pentru a dezvolta sistemele potrivite pentru construcția unui arsenal substanțial în acest domeniu. După cum am înțeles eu, avem în acest moment", a mai spus viceministrul rus de Externe.

Tratatul de interzicere a rachetelor nucleare de rază mică și intermediară a fost semnat în 1987 de către SUA și URSS și a fost unul dintre semnalele cu privire la o reducere a tensiunilor dintre cele două superputeri.

SUA s-a retras din acordul cu Federația Rusă în 2019, invocând presupuse încălcări ale moratoriului de către Rusia, acuzații negate de Moscova.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE